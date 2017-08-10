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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Filecoin รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Filecoin รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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ข้อมูลราคา FIL

FIL คืออะไร

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Filecoin (FIL) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Filecoin (FIL) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Filecoin ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ FIL เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Filecoin ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Filecoin (FIL)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.6813---3.97%-12.16%-27.79%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Filecoin

กระแสเงินทุน Filecoin

การไหลเข้าสุทธิราคา FILUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$0.21 M0.68
2026-08-15$0.27 M0.69
2026-08-14-$0.22 M0.67
2026-08-13-$2.11 M0.67
2026-08-12$0.00 M0.70

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Filecoin

เทรดตลาด Filecoin (FIL) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Filecoin ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
FIL/USDT
$0.6813
$0.6813$0.6813
-1.67%
796.46K (USDT)
FIL/USDC
$0.6805
$0.6805$0.6805
-1.73%
37.46K (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ FIL เป็น USD

จำนวน

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USD
USD

1 FIL = 0.6813 USD

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