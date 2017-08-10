การวิเคราะห์ทางเทคนิค Filecoin (FIL) วันนี้
หน้าการวิเคราะห์ Filecoin ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ FIL เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Filecoin ด้านล่าง
การเปลี่ยนแปลงราคา Filecoin (FIL)
|ราคาปัจจุบัน
|24 ชม.
|7 วัน
|30 วัน
|90 วัน
|$0.6813
|--
|-3.97%
|-12.16%
|-27.79%
กระแสเงินทุน Filecoin
การไหลเข้าสุทธิราคา FILUSDT
|ประวัติ
|การไหลเข้าสุทธิ
|ราคา
|2026-08-16
|-$0.21 M
|0.68
|2026-08-15
|$0.27 M
|0.69
|2026-08-14
|-$0.22 M
|0.67
|2026-08-13
|-$2.11 M
|0.67
|2026-08-12
|$0.00 M
|0.70
ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน
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