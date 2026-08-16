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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Bonfida (FIDA) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Bonfida (FIDA) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Bonfida ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ FIDA เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Bonfida ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Bonfida (FIDA)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.01737---6.42%-19.74%-26.56%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Bonfida

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Bonfida

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Bonfida จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ซื้อ
ขาย 5
เป็นกลาง 12
ซื้อ 9
Moving Averages:ซื้อทันทีขาย 1เป็นกลาง 5ซื้อ 8
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:เป็นกลางขาย 4เป็นกลาง 7ซื้อ 1
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.01737
0.01737
R2
0.01737
0.01736
R1
0.01736
0.01736
PP
0.01736
0.01736
S1
0.01735
0.01735
S2
0.01735
0.01735
S3
0.01734
0.01735

สัญญาณตลาด Bonfida

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.57M
$8.15 M
$8.72 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.00M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.03 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.03 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
-0.02M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.10 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.12 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Bonfida

การไหลเข้าสุทธิราคา FIDAUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$0.01 M0.02
2026-08-15-$0.05 M0.02
2026-08-14-$0.04 M0.02
2026-08-13-$0.06 M0.02
2026-08-12-$0.01 M0.02

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
FIDA/USDT
$0.01736
$0.01736$0.01736
-0.62%
3.09M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ FIDA เป็น USD

จำนวน

FIDA
FIDA
USD
USD

1 FIDA = 0.01737 USD

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