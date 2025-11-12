โทเคโนมิกส์ StablR Euro (EURR)

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-11-12 09:41:57 (UTC+8)
USD

โทเคโนมิกส์และการวิเคราะห์ราคา StablR Euro (EURR)

สำรวจโทเคโนมิกส์หลักและข้อมูลราคาสำหรับ StablR Euro (EURR) รวมถึงมูลค่าตลาด รายละเอียดอุปทาน FDV และประวัติราคา เข้าใจมูลค่าปัจจุบันของโทเค็นและโพสิชันการตลาดได้อย่างรวดเร็ว

มูลค่าตลาด:
$ 13.62M
$ 13.62M$ 13.62M
อุปทานรวม:
$ 11.88M
$ 11.88M$ 11.88M
อุปทานหมุนเวียน:
$ 11.88M
$ 11.88M$ 11.88M
FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):
$ 13.62M
$ 13.62M$ 13.62M
สูงสุดตลอดกาล:
$ 2.015
$ 2.015$ 2.015
ต่ำสุดตลอดกาล:
$ 1.0191650915551662
$ 1.0191650915551662$ 1.0191650915551662
ราคาปัจจุบัน:
$ 1.146
$ 1.146$ 1.146

ข้อมูล StablR Euro (EURR)

StablR Euro (EURR) เป็นสเตเบิลคอยน์ที่มีเงินยูโรหนุนหลัง โดยตรึงมูลค่าไว้กับสกุลเงินยูโรและสามารถแลกคืนได้ในอัตรา 1:1 โทเคนนี้มีหลักประกันเป็นเงินเฟียตและพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้น จุดประสงค์หลักของ StablR Euro (EURR) คือการนำเสนอตัวเลือกทางการเงินดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และเข้าถึงได้ง่าย โดยสามารถใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน เครื่องเก็บมูลค่า และหน่วยวัดมูลค่า กรณีการใช้งานหลักของ StablR Euro (EURR) ได้แก่ การชำระเงินที่รวดเร็วและมีต้นทุนต่ำ การอำนวยความสะดวกในการค้าระหว่างประเทศและการลงทุน และการสนับสนุนระบบการเงินให้มีความยืดหยุ่นและคล่องตัวมากขึ้น

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ:
https://www.stablr.com
เอกสารไวท์เปเปอร์:
https://www.stablr.com/wp-content/uploads/2024/07/StablR_Whitepaper_v3.1.pdf
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์:
https://etherscan.io/token/0x50753cfaf86c094925bf976f218d043f8791e408

โทเคโนมิกส์ StablR Euro (EURR): คำอธิบายตัวชี้วัดหลักและกรณีการใช้งาน

การทำความเข้าใจโทเค็นโนมิกส์ของ StablR Euro (EURR) ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวิเคราะห์มูลค่าในระยะยาว ความยั่งยืน และศักยภาพ

ตัวชี้วัดหลักและวิธีการคำนวณ:

อุปทานรวม:

จำนวนโทเค็นEURR สูงสุดที่ถูกสร้างหรือจะเคยสร้าง

อุปทานหมุนเวียน:

จำนวนโทเค็นที่มีอยู่ในตลาดและในมือสาธารณะในปัจจุบัน

อุปทานสูงสุด:

ข้อกำหนดตายตัวเกี่ยวกับจำนวนโทเค็น EURR ที่สามารถมีอยู่ได้ทั้งหมด

FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):

คำนวณจากราคาปัจจุบัน × ปริมาณอุปทานสูงสุด ซึ่งเป็นการฉายภาพมูลค่าตลาดรวมหากโทเค็นทั้งหมดหมุนเวียนอยู่

อัตราเงินเฟ้อ:

สะท้อนให้เห็นถึงความเร็วของการเปิดตัวโทเค็นใหม่ ซึ่งส่งผลต่อความขาดแคลนและการเคลื่อนไหวของราคาในระยะยาว

เหตุใดตัวชี้วัดเหล่านี้จึงสำคัญสำหรับนักเทรด?

อุปทานหมุนเวียนสูง = สภาพคล่องที่มากขึ้น

อุปทานสูงสุดที่จำกัด + อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำ = ศักยภาพในการปรับราคาในระยะยาว

การแจกจ่ายโทเค็นที่โปร่งใส = ความไว้วางใจที่ดีขึ้นในโครงการและความเสี่ยงของการควบคุมแบบรวมศูนย์ที่ลดลง

FDV ที่สูงเมื่อมูลค่าตลาดปัจจุบันต่ำ = อาจเป็นสัญญาณการประเมินมูลค่าสูงเกินไป

ตอนนี้คุณเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ EURR แล้ว มาสำรวจราคาปัจจุบันของโทเค็น EURRกัน!

วิธีการซื้อ EURR

สนใจเพิ่ม StablR Euro (EURR) ลงในพอร์ตโฟลิโอของคุณหรือไม่? MEXC รองรับวิธีการต่างๆ ในการซื้อ EURR รวมถึงบัตรเครดิต การโอนเงินผ่านธนาคาร และการเทรดเพียร์ทูเพียร์ ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพ MEXC ก็ทำให้การซื้อสกุลเงินดิจิทัลเป็นเรื่องง่ายและปลอดภัย

ประวัติราคา StablR Euro (EURR)

การวิเคราะห์ประวัติราคา EURR ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจถึงการเคลื่อนไหวของตลาดในอดีต ระดับแนวรับ/แนวต้านที่สำคัญ และรูปแบบความผันผวน ไม่ว่าคุณจะติดตามจุดสูงสุดตลอดกาลหรือระบุแนวโน้ม ข้อมูลในอดีตถือเป็นส่วนสำคัญของการคาดการณ์ราคาและการวิเคราะห์ทางเทคนิค

การคาดการณ์ราคา EURR

อยากรู้ว่า EURR จะมุ่งหน้าไปทางไหนใช่ไหม? หน้าการคาดการณ์ราคา EURR ของเราผสมผสานอารมณ์ตลาด แนวโน้มในอดีต และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเพื่อให้มุมมองเชิงคาดการณ์

ทำไมคุณถึงควรเลือก MEXC?

