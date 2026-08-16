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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Ether.Fi Foundation (ETHFI) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Ether.Fi Foundation (ETHFI) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Ether.Fi Foundation ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ ETHFI เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Ether.Fi Foundation ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Ether.Fi Foundation (ETHFI)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.4824--+24.55%+13.93%+27.38%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Ether.Fi Foundation

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Ether.Fi Foundation

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Ether.Fi Foundation จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ซื้อ
ขาย 8
เป็นกลาง 3
ซื้อ 15
Moving Averages:ซื้อทันทีขาย 0เป็นกลาง 2ซื้อ 12
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ขายขาย 8เป็นกลาง 1ซื้อ 3
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.4823
0.4822
R2
0.4822
0.4822
R1
0.4822
0.4822
PP
0.4821
0.4821
S1
0.4821
0.4821
S2
0.482
0.4821
S3
0.482
0.482

สัญญาณตลาด Ether.Fi Foundation

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.09M
$6.21 M
$6.31 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
-0.89M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$11.24 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$12.14 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
-0.77M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$15.23 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$16.00 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Ether.Fi Foundation

การไหลเข้าสุทธิราคา ETHFIUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16$0.01 M0.48
2026-08-15$0.64 M0.47
2026-08-14$0.70 M0.43
2026-08-13$0.16 M0.40
2026-08-12$0.21 M0.38

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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เทรดตลาด Ether.Fi Foundation (ETHFI) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Ether.Fi Foundation ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
ETHFI/USDT
$0.4824
$0.4824$0.4824
+2.29%
5.66M (USDT)
ETHFI/USDC
$0.4823
$0.4823$0.4823
+2.29%
112.48K (USDT)
ETHFI/USD1
$0.4826
$0.4826$0.4826
+2.22%
117.61K (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ ETHFI เป็น USD

จำนวน

ETHFI
ETHFI
USD
USD

1 ETHFI = 0.4824 USD

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