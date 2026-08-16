ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน
การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Enjin รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Enjin รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ENJ

ข้อมูลราคา ENJ

ENJ คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ ENJ

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ENJ

โทเคโนมิกส์ ENJ

การคาดการณ์ราคา ENJ

ประวัติ ENJ

ENJ คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง ENJเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต ENJ

ENJ USDT-M Futures

Pre-market

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Enjin (ENJ) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Enjin (ENJ) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Enjin ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ ENJ เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Enjin ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Enjin (ENJ)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.02387---6.25%-15.45%-42.43%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Enjin

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Enjin

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Enjin จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ขายทันที
ขาย 22
เป็นกลาง 3
ซื้อ 1
Moving Averages:ขายทันทีขาย 14เป็นกลาง 0ซื้อ 0
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ขายทันทีขาย 8เป็นกลาง 3ซื้อ 1
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.02388
0.02387
R2
0.02387
0.02385
R1
0.02385
0.02385
PP
0.02384
0.02384
S1
0.02382
0.02382
S2
0.02381
0.02382
S3
0.02379
0.02381

สัญญาณตลาด Enjin

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.01M
$3.95 M
$3.96 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.00M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.18 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.18 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
-0.06M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.58 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.63 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Enjin

การไหลเข้าสุทธิราคา ENJUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16$0.00 M0.02
2026-08-15-$0.01 M0.02
2026-08-14-$0.01 M0.02
2026-08-13$0.00 M0.02
2026-08-12$0.01 M0.03

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Enjin

เทรดตลาด Enjin (ENJ) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Enjin ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
ENJ/USDT
$0.02387
$0.02387$0.02387
-1.97%
2.17M (USDT)
ENJ/USDC
$0.02388
$0.02388$0.02388
-1.88%
2.26M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ ENJ เป็น USD

จำนวน

ENJ
ENJ
USD
USD

1 ENJ = 0.02387 USD

การวิเคราะห์ทางเทคนิคคริปโตเพิ่มเติม

ค้นหาการวิเคราะห์ราคาสกุลเงินดิจิทัลที่เป็นแนวโน้มเพิ่มเติม