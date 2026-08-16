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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Dymension รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Dymension รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DYM

ข้อมูลราคา DYM

DYM คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ DYM

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ DYM

โทเคโนมิกส์ DYM

การคาดการณ์ราคา DYM

ประวัติ DYM

DYM คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง DYMเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต DYM

DYM USDT-M Futures

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Dymension (DYM) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Dymension (DYM) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Dymension ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ DYM เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Dymension ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Dymension (DYM)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.01498---13.37%-0.34%-37.77%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Dymension

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Dymension

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Dymension จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ซื้อทันที
ขาย 2
เป็นกลาง 8
ซื้อ 16
Moving Averages:ซื้อทันทีขาย 2เป็นกลาง 4ซื้อ 8
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ซื้อทันทีขาย 0เป็นกลาง 4ซื้อ 8
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.01496
0.01496
R2
0.01496
0.01495
R1
0.01495
0.01495
PP
0.01495
0.01495
S1
0.01494
0.01494
S2
0.01494
0.01494
S3
0.01493
0.01494

สัญญาณตลาด Dymension

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.60M
$6.79 M
$7.39 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.00M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.06 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.06 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
-0.05M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.28 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.33 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Dymension

การไหลเข้าสุทธิราคา DYMUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$0.01 M0.01
2026-08-15-$0.03 M0.01
2026-08-14-$0.03 M0.01
2026-08-13-$0.04 M0.01
2026-08-12-$0.03 M0.01

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
DYM/USDT
$0.01497
$0.01497$0.01497
+1.90%
3.57M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ DYM เป็น USD

จำนวน

DYM
DYM
USD
USD

1 DYM = 0.01498 USD

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