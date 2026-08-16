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DEXE คืออะไร

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค DEXE (DEXE) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค DEXE (DEXE) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ DEXE ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ DEXE เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ DEXE ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา DEXE (DEXE)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$1.925---10.88%-94.60%-86.17%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา DEXE

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค DEXE

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ DEXE จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ขาย
ขาย 18
เป็นกลาง 0
ซื้อ 8
Moving Averages:ขายทันทีขาย 14เป็นกลาง 0ซื้อ 0
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ซื้อขาย 4เป็นกลาง 0ซื้อ 8
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
1.9216
1.9213
R2
1.9213
1.9209
R1
1.9206
1.9207
PP
1.9203
1.9203
S1
1.9196
1.9199
S2
1.9193
1.9197
S3
1.9186
1.9193

สัญญาณตลาด DEXE

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.89M
$6.89 M
$7.78 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.01M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.59 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.59 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
-0.07M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$2.26 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$2.34 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน DEXE

การไหลเข้าสุทธิราคา DEXEUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$0.04 M1.94
2026-08-15-$0.07 M1.95
2026-08-14-$0.12 M1.92
2026-08-13$0.01 M1.97
2026-08-12-$0.18 M1.94

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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เทรดตลาด DEXE (DEXE) บน MEXC

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
DEXE/USDT
$1.925
$1.925$1.925
-1.32%
59.40K (USDT)
DEXE/BTC
$0.00003053
$0.00003053$0.00003053
-1.16%
4.20K (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ DEXE เป็น USD

จำนวน

DEXE
DEXE
USD
USD

1 DEXE = 1.925 USD

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