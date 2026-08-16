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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Decred รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Decred รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DCR

ข้อมูลราคา DCR

DCR คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ DCR

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ DCR

โทเคโนมิกส์ DCR

การคาดการณ์ราคา DCR

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DCR คู่มือการซื้อ

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Decred (DCR) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Decred (DCR) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Decred ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ DCR เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Decred ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Decred (DCR)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$12.05---5.56%-9.10%-27.88%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Decred

กระแสเงินทุน Decred

การไหลเข้าสุทธิราคา DCRUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16$0.02 M12.04
2026-08-15$0.00 M12.06
2026-08-14-$0.01 M12.03
2026-08-13$0.00 M12.11
2026-08-12-$0.02 M12.18

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Decred

เทรดตลาด Decred (DCR) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Decred ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
DCR/USDT
$12.039
$12.039$12.039
-0.16%
5.33K (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ DCR เป็น USD

จำนวน

DCR
DCR
USD
USD

1 DCR = 12.05 USD

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