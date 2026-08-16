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การวิเคราะห์ทางเทคนิค CertiK (CTK) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค CertiK (CTK) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ CertiK ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ CTK เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ CertiK ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา CertiK (CTK)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.1119---2.90%+9.81%-43.03%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา CertiK

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค CertiK

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ CertiK จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ซื้อ
ขาย 8
เป็นกลาง 2
ซื้อ 16
Moving Averages:ซื้อทันทีขาย 0เป็นกลาง 0ซื้อ 14
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ขายขาย 8เป็นกลาง 2ซื้อ 2
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.1124
0.1122
R2
0.1122
0.112
R1
0.1121
0.112
PP
0.1119
0.1119
S1
0.1118
0.1117
S2
0.1115
0.1117
S3
0.1114
0.1115

สัญญาณตลาด CertiK

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-1.15M
$7.37 M
$8.51 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.00M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.04 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.04 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.00M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.09 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.09 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน CertiK

การไหลเข้าสุทธิราคา CTKUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16$0.00 M0.11
2026-08-15-$0.01 M0.11
2026-08-14$0.00 M0.10
2026-08-13-$0.01 M0.11
2026-08-12-$0.01 M0.11

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
CTK/USDT
$0.11177
$0.11177$0.11177
+4.56%
527.56K (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ CTK เป็น USD

จำนวน

CTK
CTK
USD
USD

1 CTK = 0.1119 USD

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