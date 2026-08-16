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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล ChainGPT รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล ChainGPT รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CGPT

ข้อมูลราคา CGPT

CGPT คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ CGPT

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ CGPT

โทเคโนมิกส์ CGPT

การคาดการณ์ราคา CGPT

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CGPT คู่มือการซื้อ

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค ChainGPT (CGPT) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค ChainGPT (CGPT) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ ChainGPT ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ CGPT เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ ChainGPT ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา ChainGPT (CGPT)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.020397---0.61%+11.30%-36.15%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา ChainGPT

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค ChainGPT

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ ChainGPT จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ขาย
ขาย 11
เป็นกลาง 12
ซื้อ 3
Moving Averages:ขายขาย 5เป็นกลาง 6ซื้อ 3
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:เป็นกลางขาย 6เป็นกลาง 6ซื้อ 0
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.02036
0.02035
R2
0.02035
0.02035
R1
0.02035
0.02035
PP
0.02034
0.02034
S1
0.02034
0.02034
S2
0.02033
0.02034
S3
0.02033
0.02033

สัญญาณตลาด ChainGPT

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.70M
$7.05 M
$7.75 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
-0.01M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.04 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.04 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
-0.01M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.19 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.20 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน ChainGPT

การไหลเข้าสุทธิราคา CGPTUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$0.03 M0.02
2026-08-15$0.03 M0.02
2026-08-14$0.03 M0.02
2026-08-13$0.01 M0.02
2026-08-12-$0.03 M0.02

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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เทรดตลาด ChainGPT (CGPT) บน MEXC

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
CGPT/USDT
$0.020392
$0.020392$0.020392
-4.21%
3.41M (USDT)
CGPT/USDC
$0.02037
$0.02037$0.02037
-4.22%
2.70M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ CGPT เป็น USD

จำนวน

CGPT
CGPT
USD
USD

1 CGPT = 0.020397 USD

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