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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล BONE SHIBASWAP รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล BONE SHIBASWAP รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค BONE SHIBASWAP (BONE) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค BONE SHIBASWAP (BONE) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ BONE SHIBASWAP ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ BONE เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ BONE SHIBASWAP ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา BONE SHIBASWAP (BONE)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.04134---4.02%-9.23%-26.67%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา BONE SHIBASWAP

กระแสเงินทุน BONE SHIBASWAP

การไหลเข้าสุทธิราคา BONEUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16$0.00 M0.04
2026-08-15$0.00 M0.04
2026-08-14$0.00 M0.04
2026-08-13$0.00 M0.04
2026-08-12$0.00 M0.04

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ BONE SHIBASWAP

เทรดตลาด BONE SHIBASWAP (BONE) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน BONE SHIBASWAP ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
BONE/USDT
$0.04145
$0.04145$0.04145
-2.30%
1.45M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ BONE เป็น USD

จำนวน

BONE
BONE
USD
USD

1 BONE = 0.04134 USD

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