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ข้อมูลราคา BOME

BOME คืออะไร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ BOME

โทเคโนมิกส์ BOME

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค BOOK OF MEME (BOME) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค BOOK OF MEME (BOME) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ BOOK OF MEME ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ BOME เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ BOOK OF MEME ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา BOOK OF MEME (BOME)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.0008836--+31.93%+119.74%+51.24%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา BOOK OF MEME

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค BOOK OF MEME

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ BOOK OF MEME จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ซื้อ
ขาย 8
เป็นกลาง 0
ซื้อ 18
Moving Averages:ซื้อทันทีขาย 0เป็นกลาง 0ซื้อ 14
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ขายขาย 8เป็นกลาง 0ซื้อ 4
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.0008866
0.0008853
R2
0.0008853
0.0008843
R1
0.000884
0.0008836
PP
0.0008827
0.0008827
S1
0.0008814
0.0008817
S2
0.0008801
0.000881
S3
0.0008788
0.0008801

สัญญาณตลาด BOOK OF MEME

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.60M
$12.62 M
$13.22 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
-0.01M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$1.77 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$1.77 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
-0.02M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$4.08 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$4.11 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน BOOK OF MEME

การไหลเข้าสุทธิราคา BOMEUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16$0.21 M0.00
2026-08-15$0.25 M0.00
2026-08-14-$0.03 M0.00
2026-08-13$0.15 M0.00
2026-08-12-$0.11 M0.00

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ BOOK OF MEME

เทรดตลาด BOOK OF MEME (BOME) บน MEXC

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
BOME/USDT
$0.0008836
$0.0008836$0.0008836
+4.13%
159.43M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ BOME เป็น USD

จำนวน

BOME
BOME
USD
USD

1 BOME = 0.0008836 USD

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