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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Blur รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Blur รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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ข้อมูลราคา BLUR

BLUR คืออะไร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ BLUR

โทเคโนมิกส์ BLUR

การคาดการณ์ราคา BLUR

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Blur (BLUR) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Blur (BLUR) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Blur ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ BLUR เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Blur ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Blur (BLUR)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.01311---5.14%-16.45%-41.53%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Blur

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Blur

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Blur จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ซื้อ
ขาย 6
เป็นกลาง 4
ซื้อ 16
Moving Averages:ซื้อทันทีขาย 0เป็นกลาง 0ซื้อ 14
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ขายขาย 6เป็นกลาง 4ซื้อ 2
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.01311
0.01311
R2
0.01311
0.0131
R1
0.0131
0.0131
PP
0.0131
0.0131
S1
0.01309
0.01309
S2
0.01309
0.01309
S3
0.01308
0.01309

สัญญาณตลาด Blur

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
0.62M
$12.71 M
$12.09 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.00M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.05 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.05 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
-0.02M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.13 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.14 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Blur

การไหลเข้าสุทธิราคา BLURUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16$0.01 M0.01
2026-08-15$0.00 M0.01
2026-08-14-$0.07 M0.01
2026-08-13-$0.05 M0.01
2026-08-12$0.00 M0.01

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
BLUR/USDT
$0.01311
$0.01311$0.01311
-0.83%
4.39M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ BLUR เป็น USD

จำนวน

BLUR
BLUR
USD
USD

1 BLUR = 0.01311 USD

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