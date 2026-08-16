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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Big Time (BIGTIME) วันนี้
การเปลี่ยนแปลงราคา Big Time (BIGTIME)
|ราคาปัจจุบัน
|24 ชม.
|7 วัน
|30 วัน
|90 วัน
|$0.005144
|--
|-6.48%
|-24.54%
|-57.74%
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Big Time
การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Big Time จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
|Moving Averages:
|เป็นกลาง
|ขาย 7
|เป็นกลาง 2
|ซื้อ 5
|อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:
|ขาย
|ขาย 7
|เป็นกลาง 3
|ซื้อ 2
สัญญาณตลาด Big Time
ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน
กระแสเงินทุน Big Time
|ประวัติ
|การไหลเข้าสุทธิ
|ราคา
|2026-08-16
|$0.23 M
|0.01
|2026-08-15
|$0.01 M
|0.01
|2026-08-14
|$0.09 M
|0.00
|2026-08-13
|$0.03 M
|0.00
|2026-08-12
|$0.02 M
|0.00
ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน
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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
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