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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Beam รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Beam รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Beam (BEAMX) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Beam (BEAMX) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Beam ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ BEAMX เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Beam ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Beam (BEAMX)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.001332---3.76%-15.91%-22.43%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Beam

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Beam

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Beam จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ซื้อทันที
ขาย 3
เป็นกลาง 6
ซื้อ 17
Moving Averages:ซื้อทันทีขาย 0เป็นกลาง 2ซื้อ 12
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ซื้อขาย 3เป็นกลาง 4ซื้อ 5
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.001334
0.001334
R2
0.001334
0.001333
R1
0.001333
0.001333
PP
0.001333
0.001333
S1
0.001332
0.001332
S2
0.001332
0.001332
S3
0.001331
0.001332

สัญญาณตลาด Beam

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
0.03M
$1.08 M
$1.05 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.00M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.01 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.01 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.00M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.03 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.03 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Beam

การไหลเข้าสุทธิราคา BEAMXUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16$0.00 M0.00
2026-08-15$0.08 M0.00
2026-08-14$0.01 M0.00
2026-08-13-$0.01 M0.00
2026-08-12-$0.02 M0.00

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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เทรดตลาด Beam (BEAMX) บน MEXC

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
BEAMX/USDT
$0.001332
$0.001332$0.001332
-2.13%
39.67M (USDT)
BEAMX/USDC
$0.001331
$0.001331$0.001331
-2.19%
40.31M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ BEAMX เป็น USD

จำนวน

BEAMX
BEAMX
USD
USD

1 BEAMX = 0.001332 USD

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