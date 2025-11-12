โทเคโนมิกส์ Lombard (BARD)
ข้อมูล Lombard (BARD)
Lombard กำลังสร้างตลาดทุน Bitcoin บนเชน เพื่อปลดล็อกศักยภาพเต็มรูปแบบของสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุดในยุคนี้ บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 2024 และเป็นผู้บุกเบิกการบูรณาการ Bitcoin เข้ากับ DeFi ผ่าน LBTC — บิทคอยน์ที่สร้างผลตอบแทน (yield-bearing Bitcoin) ชั้นนำที่มีการรักษาความปลอดภัยโดยสมาคมกระจายศูนย์ของสถาบันสินทรัพย์ดิจิทัล 14 แห่ง — ซึ่งปัจจุบันถือเป็น Bitcoin LST ที่ใหญ่ที่สุด Lombard กำลังพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแบบฟูลสแต็กเพื่อเร่งการยอมรับ BTC บนเชนสำหรับผู้ถือ โปรโตคอล และแพลตฟอร์ม ครอบคลุมสินทรัพย์ BTC, Staking SDK และบริการสนับสนุนต่าง ๆ บริษัทนี้ถูกสร้างขึ้นและได้รับการสนับสนุนจากผู้นำด้านสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงโปรโตคอล DeFi ชั้นนำ สถาบัน และกระดานเทรด
โทเคโนมิกส์ Lombard (BARD): คำอธิบายตัวชี้วัดหลักและกรณีการใช้งาน
การทำความเข้าใจโทเค็นโนมิกส์ของ Lombard (BARD) ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวิเคราะห์มูลค่าในระยะยาว ความยั่งยืน และศักยภาพ
ตัวชี้วัดหลักและวิธีการคำนวณ:
อุปทานรวม:
จำนวนโทเค็นBARD สูงสุดที่ถูกสร้างหรือจะเคยสร้าง
อุปทานหมุนเวียน:
จำนวนโทเค็นที่มีอยู่ในตลาดและในมือสาธารณะในปัจจุบัน
อุปทานสูงสุด:
ข้อกำหนดตายตัวเกี่ยวกับจำนวนโทเค็น BARD ที่สามารถมีอยู่ได้ทั้งหมด
FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):
คำนวณจากราคาปัจจุบัน × ปริมาณอุปทานสูงสุด ซึ่งเป็นการฉายภาพมูลค่าตลาดรวมหากโทเค็นทั้งหมดหมุนเวียนอยู่
อัตราเงินเฟ้อ:
สะท้อนให้เห็นถึงความเร็วของการเปิดตัวโทเค็นใหม่ ซึ่งส่งผลต่อความขาดแคลนและการเคลื่อนไหวของราคาในระยะยาว
เหตุใดตัวชี้วัดเหล่านี้จึงสำคัญสำหรับนักเทรด?
อุปทานหมุนเวียนสูง = สภาพคล่องที่มากขึ้น
อุปทานสูงสุดที่จำกัด + อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำ = ศักยภาพในการปรับราคาในระยะยาว
การแจกจ่ายโทเค็นที่โปร่งใส = ความไว้วางใจที่ดีขึ้นในโครงการและความเสี่ยงของการควบคุมแบบรวมศูนย์ที่ลดลง
FDV ที่สูงเมื่อมูลค่าตลาดปัจจุบันต่ำ = อาจเป็นสัญญาณการประเมินมูลค่าสูงเกินไป
ตอนนี้คุณเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ BARD แล้ว มาสำรวจราคาปัจจุบันของโทเค็น BARDกัน!
ประวัติราคา Lombard (BARD)
การวิเคราะห์ประวัติราคา BARD ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจถึงการเคลื่อนไหวของตลาดในอดีต ระดับแนวรับ/แนวต้านที่สำคัญ และรูปแบบความผันผวน ไม่ว่าคุณจะติดตามจุดสูงสุดตลอดกาลหรือระบุแนวโน้ม ข้อมูลในอดีตถือเป็นส่วนสำคัญของการคาดการณ์ราคาและการวิเคราะห์ทางเทคนิค
การคาดการณ์ราคา BARD
อยากรู้ว่า BARD จะมุ่งหน้าไปทางไหนใช่ไหม? หน้าการคาดการณ์ราคา BARD ของเราผสมผสานอารมณ์ตลาด แนวโน้มในอดีต และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเพื่อให้มุมมองเชิงคาดการณ์
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
ข้อมูลโทเคโนมิกส์บนหน้านี้มาจากแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม MEXC ไม่รับประกันความถูกต้อง โปรดดำเนินการวิจัยให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนการลงทุน
กรุณาอ่านและทำความเข้าใจ ข้อตกลงผู้ใช้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว
