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การวิเคราะห์ทางเทคนิค balancer (BAL) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค balancer (BAL) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ balancer ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ BAL เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ balancer ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา balancer (BAL)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.10532---4.67%+12.30%-25.99%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา balancer

กระแสเงินทุน Balancer

การไหลเข้าสุทธิราคา BALUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16$0.00 M0.11
2026-08-15$0.00 M0.11
2026-08-14-$0.01 M0.11
2026-08-13$0.00 M0.10
2026-08-12$0.00 M0.11

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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เทรดตลาด balancer (BAL) บน MEXC

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
BAL/USDT
$0.10532
$0.10532$0.10532
+0.12%
512.25K (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ BAL เป็น USD

จำนวน

BAL
BAL
USD
USD

1 BAL = 0.10532 USD

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