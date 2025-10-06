ราคาปัจจุบัน AVIAH Protocol วันนี้ คือ 6.156 USD ติดตามการอัปเดตราคา AVIAH เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา AVIAH ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน AVIAH Protocol วันนี้ คือ 6.156 USD ติดตามการอัปเดตราคา AVIAH เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา AVIAH ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

AVIAH Protocol โลโก้

ราคา AVIAH Protocol(AVIAH)

ราคาปัจจุบัน 1 AVIAH เป็น USD

$6.156
$6.156$6.156
+0.06%1D
USD
AVIAH Protocol (AVIAH) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:29:25 (UTC+8)

ข้อมูลราคา AVIAH Protocol (AVIAH) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 6.054
$ 6.054$ 6.054
ต่ำสุด 24h
$ 6.163
$ 6.163$ 6.163
สูงสุด 24h

$ 6.054
$ 6.054$ 6.054

$ 6.163
$ 6.163$ 6.163

--
----

--
----

+0.03%

+0.06%

-1.24%

-1.24%

ราคาเรียลไทม์ AVIAH Protocol (AVIAH) คือ $ 6.156 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดAVIAH ระหว่างราคาต่ำสุด $ 6.054 และราคาสูงสุด $ 6.163 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ AVIAH คือ -- ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ --

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น AVIAH มีการเปลี่ยนแปลง +0.03% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.06% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -1.24% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

AVIAH Protocol (AVIAH) ข้อมูลการตลาด

--
----

$ 65.43K
$ 65.43K$ 65.43K

$ 30.78B
$ 30.78B$ 30.78B

--
----

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

SOL

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ AVIAH Protocol คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 65.43K อุปทานหมุนเวียนของ AVIAH คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 5000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 30.78B

ประวัติราคา AVIAH Protocol (AVIAH) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา AVIAH Protocol ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00369+0.06%
30 วัน$ +3.656+146.24%
60 วัน$ +3.656+146.24%
90 วัน$ +3.656+146.24%
การเปลี่ยนแปลงราคา AVIAH Protocol ในวันนี้

วันนี้ AVIAH บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.00369 (+0.06%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา AVIAH Protocol ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ +3.656 (+146.24%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา AVIAH Protocol ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน AVIAH เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ +3.656 (+146.24%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา AVIAH Protocol ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ +3.656 (+146.24%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา AVIAH Protocol (AVIAH) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา AVIAH Protocolทันที

อะไรคือ AVIAH Protocol (AVIAH)

AVIAH คือโทเคนยูทิลิตี้บนบล็อกเชน Solana ที่ขับเคลื่อนระบบนิเวศ AVIAH.ai ช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้าง ปรับใช้ และสร้างรายได้จากมนุษย์เสมือนที่ขับเคลื่อนด้วย AI โทเคนนี้มีบทบาทในการสนับสนุนการเป็นเจ้าของสินทรัพย์เสมือน การใช้งาน API รางวัล NFT และการกำกับดูแลแบบกระจายศูนย์ เพื่อสร้างระบบนิเวศมนุษย์ดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างยั่งยืนและสามารถขยายตัวได้

AVIAH Protocol มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน AVIAH Protocol ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบAVIAHความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ AVIAH Protocol บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ AVIAH Protocol ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา AVIAH Protocol (USD)

AVIAH Protocol (AVIAH) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ AVIAH Protocol (AVIAH) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ AVIAH Protocol

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา AVIAH Protocol ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ AVIAH Protocol (AVIAH)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ AVIAH Protocol (AVIAH) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ AVIAHโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ AVIAH Protocol (AVIAH)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ AVIAH Protocolใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ AVIAH Protocol บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

AVIAH เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 AVIAH Protocol(AVIAH) เป็น VND
161,995.14
1 AVIAH Protocol(AVIAH) เป็น AUD
A$9.29556
1 AVIAH Protocol(AVIAH) เป็น GBP
4.617
1 AVIAH Protocol(AVIAH) เป็น EUR
5.2326
1 AVIAH Protocol(AVIAH) เป็น USD
$6.156
1 AVIAH Protocol(AVIAH) เป็น MYR
RM25.79364
1 AVIAH Protocol(AVIAH) เป็น TRY
258.30576
1 AVIAH Protocol(AVIAH) เป็น JPY
¥935.712
1 AVIAH Protocol(AVIAH) เป็น ARS
ARS$8,999.94888
1 AVIAH Protocol(AVIAH) เป็น RUB
487.863
1 AVIAH Protocol(AVIAH) เป็น INR
543.14388
1 AVIAH Protocol(AVIAH) เป็น IDR
Rp102,599.95896
1 AVIAH Protocol(AVIAH) เป็น PHP
364.1274
1 AVIAH Protocol(AVIAH) เป็น EGP
￡E.291.54816
1 AVIAH Protocol(AVIAH) เป็น BRL
R$32.99616
1 AVIAH Protocol(AVIAH) เป็น CAD
C$8.55684
1 AVIAH Protocol(AVIAH) เป็น BDT
753.37128
1 AVIAH Protocol(AVIAH) เป็น NGN
8,960.6736
1 AVIAH Protocol(AVIAH) เป็น COP
$23,676.8994
1 AVIAH Protocol(AVIAH) เป็น ZAR
R.105.63696
1 AVIAH Protocol(AVIAH) เป็น UAH
259.10604
1 AVIAH Protocol(AVIAH) เป็น TZS
T.Sh.15,125.292
1 AVIAH Protocol(AVIAH) เป็น VES
Bs1,311.228
1 AVIAH Protocol(AVIAH) เป็น CLP
$5,798.952
1 AVIAH Protocol(AVIAH) เป็น PKR
Rs1,744.36416
1 AVIAH Protocol(AVIAH) เป็น KZT
3,311.43552
1 AVIAH Protocol(AVIAH) เป็น THB
฿198.90036
1 AVIAH Protocol(AVIAH) เป็น TWD
NT$188.31204
1 AVIAH Protocol(AVIAH) เป็น AED
د.إ22.59252
1 AVIAH Protocol(AVIAH) เป็น CHF
Fr4.86324
1 AVIAH Protocol(AVIAH) เป็น HKD
HK$47.77056
1 AVIAH Protocol(AVIAH) เป็น AMD
֏2,356.76304
1 AVIAH Protocol(AVIAH) เป็น MAD
.د.م56.81988
1 AVIAH Protocol(AVIAH) เป็น MXN
$113.2704
1 AVIAH Protocol(AVIAH) เป็น SAR
ريال23.085
1 AVIAH Protocol(AVIAH) เป็น ETB
Br933.43428
1 AVIAH Protocol(AVIAH) เป็น KES
KSh794.98584
1 AVIAH Protocol(AVIAH) เป็น JOD
د.أ4.364604
1 AVIAH Protocol(AVIAH) เป็น PLN
22.28472
1 AVIAH Protocol(AVIAH) เป็น RON
лв26.84016
1 AVIAH Protocol(AVIAH) เป็น SEK
kr57.62016
1 AVIAH Protocol(AVIAH) เป็น BGN
лв10.28052
1 AVIAH Protocol(AVIAH) เป็น HUF
Ft2,049.20928
1 AVIAH Protocol(AVIAH) เป็น CZK
128.41416
1 AVIAH Protocol(AVIAH) เป็น KWD
د.ك1.883736
1 AVIAH Protocol(AVIAH) เป็น ILS
20.007
1 AVIAH Protocol(AVIAH) เป็น BOB
Bs42.53796
1 AVIAH Protocol(AVIAH) เป็น AZN
10.4652
1 AVIAH Protocol(AVIAH) เป็น TJS
SM56.88144
1 AVIAH Protocol(AVIAH) เป็น GEL
16.74432
1 AVIAH Protocol(AVIAH) เป็น AOA
Kz5,611.62492
1 AVIAH Protocol(AVIAH) เป็น BHD
.د.ب2.314656
1 AVIAH Protocol(AVIAH) เป็น BMD
$6.156
1 AVIAH Protocol(AVIAH) เป็น DKK
kr39.3984
1 AVIAH Protocol(AVIAH) เป็น HNL
L162.08748
1 AVIAH Protocol(AVIAH) เป็น MUR
279.05148
1 AVIAH Protocol(AVIAH) เป็น NAD
$106.31412
1 AVIAH Protocol(AVIAH) เป็น NOK
kr61.37532
1 AVIAH Protocol(AVIAH) เป็น NZD
$10.58832
1 AVIAH Protocol(AVIAH) เป็น PAB
B/.6.156
1 AVIAH Protocol(AVIAH) เป็น PGK
K25.91676
1 AVIAH Protocol(AVIAH) เป็น QAR
ر.ق22.40784
1 AVIAH Protocol(AVIAH) เป็น RSD
дин.618.9858
1 AVIAH Protocol(AVIAH) เป็น UZS
soʻm75,073.15872
1 AVIAH Protocol(AVIAH) เป็น ALL
L511.19424
1 AVIAH Protocol(AVIAH) เป็น ANG
ƒ11.01924
1 AVIAH Protocol(AVIAH) เป็น AWG
ƒ11.0808
1 AVIAH Protocol(AVIAH) เป็น BBD
$12.312
1 AVIAH Protocol(AVIAH) เป็น BAM
KM10.28052
1 AVIAH Protocol(AVIAH) เป็น BIF
Fr18,154.044
1 AVIAH Protocol(AVIAH) เป็น BND
$7.94124
1 AVIAH Protocol(AVIAH) เป็น BSD
$6.156
1 AVIAH Protocol(AVIAH) เป็น JMD
$987.60708
1 AVIAH Protocol(AVIAH) เป็น KHR
24,822.531
1 AVIAH Protocol(AVIAH) เป็น KMF
Fr2,603.988
1 AVIAH Protocol(AVIAH) เป็น LAK
133,826.08428
1 AVIAH Protocol(AVIAH) เป็น LKR
රු1,874.502
1 AVIAH Protocol(AVIAH) เป็น MDL
L104.0364
1 AVIAH Protocol(AVIAH) เป็น MGA
Ar27,482.10768
1 AVIAH Protocol(AVIAH) เป็น MOP
P49.248
1 AVIAH Protocol(AVIAH) เป็น MVR
94.1868
1 AVIAH Protocol(AVIAH) เป็น MWK
MK10,687.49316
1 AVIAH Protocol(AVIAH) เป็น MZN
MT393.42996
1 AVIAH Protocol(AVIAH) เป็น NPR
रु869.47344
1 AVIAH Protocol(AVIAH) เป็น PYG
43,658.352
1 AVIAH Protocol(AVIAH) เป็น RWF
Fr8,944.668
1 AVIAH Protocol(AVIAH) เป็น SBD
$50.66388
1 AVIAH Protocol(AVIAH) เป็น SCR
84.15252
1 AVIAH Protocol(AVIAH) เป็น SRD
$243.40824
1 AVIAH Protocol(AVIAH) เป็น SVC
$53.865
1 AVIAH Protocol(AVIAH) เป็น SZL
L106.25256
1 AVIAH Protocol(AVIAH) เป็น TMT
m21.60756
1 AVIAH Protocol(AVIAH) เป็น TND
د.ت18.06786
1 AVIAH Protocol(AVIAH) เป็น TTD
$41.79924
1 AVIAH Protocol(AVIAH) เป็น UGX
Sh21,447.504
1 AVIAH Protocol(AVIAH) เป็น XAF
Fr3,459.672
1 AVIAH Protocol(AVIAH) เป็น XCD
$16.6212
1 AVIAH Protocol(AVIAH) เป็น XOF
Fr3,459.672
1 AVIAH Protocol(AVIAH) เป็น XPF
Fr627.912
1 AVIAH Protocol(AVIAH) เป็น BWP
P87.53832
1 AVIAH Protocol(AVIAH) เป็น BZD
$12.37356
1 AVIAH Protocol(AVIAH) เป็น CVE
$582.60384
1 AVIAH Protocol(AVIAH) เป็น DJF
Fr1,095.768
1 AVIAH Protocol(AVIAH) เป็น DOP
$394.16868
1 AVIAH Protocol(AVIAH) เป็น DZD
د.ج799.6644
1 AVIAH Protocol(AVIAH) เป็น FJD
$13.91256
1 AVIAH Protocol(AVIAH) เป็น GNF
Fr53,526.42
1 AVIAH Protocol(AVIAH) เป็น GTQ
Q47.15496
1 AVIAH Protocol(AVIAH) เป็น GYD
$1,288.94328
1 AVIAH Protocol(AVIAH) เป็น ISK
kr757.188

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ AVIAH Protocol

วันนี้ AVIAH Protocol (AVIAH) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน AVIAH เป็นUSD คือ 6.156 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน AVIAH เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ AVIAH เป็น USD คือ $ 6.156 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ AVIAH Protocol คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ AVIAH คือ -- USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ AVIAH คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ AVIAH คือ -- USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ AVIAH คือเท่าใด?
AVIAH ถึงราคา ATH ที่ -- USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ AVIAH คือเท่าไร?
AVIAH ถึงราคา ATL ที่ -- USD
ปริมาณการเทรดของ AVIAH คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ AVIAH คือ $ 65.43K USD
ปีนี้ AVIAH จะสูงขึ้นอีกไหม?
AVIAH อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา AVIAH เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:29:25 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ AVIAH Protocol (AVIAH)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข่าวร้อนแรง

การเกิดขึ้นของเครือข่าย Bitcoin Layer 2: ทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของ Bitcoin ในปี 2025

October 6, 2025

Altcoins ในปี 2025: เมื่อ TOTAL3 ทะลุสูงใหม่ แต่พอร์ตโฟลิโอของคุณไม่เคลื่อนไหว

October 5, 2025

โครงการที่น่าสนใจเตรียมเปิดตัวโทเค็นและการแจกจ่ายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2025

October 5, 2025
ดูเพิ่มเติม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

