การวิเคราะห์ทางเทคนิค Argentine Football (ARG) วันนี้
การเปลี่ยนแปลงราคา Argentine Football (ARG)
|ราคาปัจจุบัน
|24 ชม.
|7 วัน
|30 วัน
|90 วัน
|$0.07134
|--
|-12.37%
|-73.19%
|-89.99%
กระแสเงินทุน Argentine Football
|ประวัติ
|การไหลเข้าสุทธิ
|ราคา
|2026-08-16
|$0.00 M
|0.07
|2026-08-15
|$0.00 M
|0.07
|2026-08-14
|$0.03 M
|0.07
|2026-08-13
|-$0.01 M
|0.08
|2026-08-12
|-$0.01 M
|0.08
ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน
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