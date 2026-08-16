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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Fusionist (ACE) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Fusionist (ACE) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Fusionist ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ ACE เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Fusionist ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Fusionist (ACE)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.14613--+13.20%+112.80%+27.40%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Fusionist

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Fusionist

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Fusionist จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ขาย
ขาย 17
เป็นกลาง 1
ซื้อ 8
Moving Averages:ขายทันทีขาย 14เป็นกลาง 0ซื้อ 0
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ซื้อขาย 3เป็นกลาง 1ซื้อ 8
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.14434
0.14403
R2
0.14403
0.1437
R1
0.14348
0.1435
PP
0.14317
0.14317
S1
0.14262
0.14284
S2
0.14231
0.14264
S3
0.14176
0.14231

สัญญาณตลาด Fusionist

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.23M
$1.85 M
$2.08 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.71M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$94.97 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$94.26 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.77M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$99.35 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$98.58 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Fusionist

การไหลเข้าสุทธิราคา ACEUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$0.68 M0.15
2026-08-15-$1.43 M0.18
2026-08-14-$0.11 M0.28
2026-08-13$0.02 M0.12
2026-08-12$0.05 M0.11

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
ACE/USDT
$0.14555
$0.14555$0.14555
-19.86%
4.38M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ ACE เป็น USD

จำนวน

ACE
ACE
USD
USD

1 ACE = 0.14613 USD

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