ทำความเข้าใจอัตราการระดมทุนของ MEXC: บอกลาต้นทุนที่ซ่อนอยู่ในการเทรดฟิวเจอร์ส

2 กันยายน 2025MEXC
0m
#ฟิวเจอร์ส#การวิเคราะห์ทางเทคนิค#ผู้เริ่มต้น#แนวคิดพื้นฐาน#ขั้นสูง
คุณเคยประสบกับสิ่งนี้บ้างไหม? คุณคาดการณ์ทิศทางตลาดในการเทรดฟิวเจอร์สได้อย่างถูกต้อง แต่กำไรของคุณกลับลดลง หรือยอดคงเหลือของคุณลดลงอย่างลึกลับ? ผู้ร้ายอาจเป็นสิ่งที่ผู้เริ่มต้นส่วนใหญ่ละเลย: อัตราการระดมทุน


สำหรับการเทรดเพอร์เพทชวลฟิวเจอร์สของ MEXC อัตราการระดมทุนถือเป็นตัวแปรต้นทุนที่สำคัญซึ่งมักหลุดลอยไปจากความสนใจของนักเทรดที่มีประสบการณ์น้อยกว่า ในบทความนี้ เราจะอธิบายทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้ ไม่ว่าจะเป็นว่ามันคืออะไร คำนวณอย่างไร เรียกเก็บเงินเมื่อใด และวิธีหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทั่วไป เพื่อให้คุณเข้าใจ "ต้นทุนที่ซ่อนอยู่" นี้ได้อย่างกระจ่างชัดในที่สุด

1. อัตราการระดมทุนคืออะไร? กลไกที่นักเทรดทุกคนต้องรู้


อัตราการระดมทุนเป็นกลไกที่ช่วยปรับราคาของเพอร์เพทชวลฟิวเจอร์สให้สอดคล้องกับราคาตลาดสปอต วิธีนี้ช่วยให้มั่นใจถึงเสถียรภาพของตลาดโดยกำหนดให้ผู้ถือโพสิชัน long และ short จ่ายเงินให้กันเป็นระยะๆ

วิธีการทำงานบน MEXC Futures มีดังนี้:


  • เมื่อราคาฟิวเจอร์สสูงกว่าราคาสปอต อัตราการระดมทุนจะเป็นบวก และ long (ผู้ซื้อ) จะจ่ายให้ short
  • เมื่อราคาฟิวเจอร์สต่ำกว่าราคาสปอต อัตราการระดมทุนจะเป็นลบ และผู้ขาย (short) จะจ่ายให้ long

ค่าธรรมเนียมนี้ไม่ได้เรียกเก็บโดยแพลตฟอร์ม แต่จ่ายแบบ peer-to-peer ระหว่างผู้เทรด แต่สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลตอบแทนจริงของคุณ

ตัวอย่าง
คุณเปิดสถานะ Long ใน BTC และการทำนายของคุณถูกต้อง แต่เนื่องจากอัตราการระดมทุนที่สูง คุณจึงถูกเรียกเก็บเงินทุกๆ 8 ชั่วโมง ส่งผลให้กำไรของคุณลดลง หรือแย่กว่านั้นคือกลายเป็นขาดทุน นั่นคือความเป็นจริงของ “ต้นทุนที่ซ่อนอยู่” นี้

2. เหตุใดอัตราการระดมทุนจึงมีความสำคัญ


ในการเทรดฟิวเจอร์ส อัตราการระดมทุนไม่ใช่แค่ตัวเลขเท่านั้น มันสามารถส่งผลต่อผลกำไร กลยุทธ์ และแม้กระทั่งวิธีที่คุณตีความความรู้สึกของตลาดได้ นี่คือเหตุผลว่าทำไมคุณไม่ควรมองข้าม:

2.1 รักษาราคาฟิวเจอร์สให้สอดคล้องกับราคาสปอต


เนื่องจากสัญญาเพอร์เพทชวลฟิวเจอร์สไม่มีวันหมดอายุ ความเบี่ยงเบนของราคาจากตลาดสปอตจึงอาจยังคงมีอยู่ต่อไปได้ อัตราการระดมทุนช่วยแก้ไขปัญหานี้โดยสร้างแรงจูงใจทางการเงินให้กับผู้ค้าเพื่อสร้างสมดุลให้กับตลาด

ตัวอย่าง
หากราคาสปอต BTC อยู่ที่ 100,000 ดอลลาร์และราคาฟิวเจอร์สอยู่ที่ 101,000 ดอลลาร์ (ราคาสูงเกินไป):
มีการใช้อัตราการระดมทุนเชิงบวก ผู้ที่ถือครอง long จะต้องจ่ายเงินให้กับผู้ที่ถือครอง short ซึ่งทำให้การซื้อ long มีราคาแพงขึ้น วิธีนี้จะช่วยลดการซื้อมากเกินไปและผลักดันให้ราคาฟิวเจอร์สเข้าใกล้สปอตมากขึ้น

2.2 สะท้อนถึงความรู้สึกของตลาด: สัญญาณเรียลไทม์ของแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลง


อัตราการระดมทุนเผยให้เห็นว่านักเทรดมีแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลง ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ความรู้สึกของตลาดในปัจจุบัน

ตัวอย่าง
อัตราการระดมทุนที่ +0.05% บน BTCUSDT หมายความว่านักเทรดส่วนใหญ่เป็นขาขึ้นและซื้อ ในทางกลับกัน อัตรา -0.03% แสดงถึงความรู้สึกขาลง โดยมีนักเทรดจำนวนมากขึ้นที่ขายชอร์ตตลาด
โดยสรุป อัตราการระดมทุนนั้นเปรียบเสมือนเครื่องวัดอุณหภูมิสำหรับความรู้สึกของตลาด

2.3 การป้องกันการวางโพสิชันในตลาดทางเดียว


เมื่อนักเทรดจำนวนมากเกินไปรวมตัวอยู่ในด้านเดียวกัน (long หรือ short) อัตราการระดมทุนจะปรับโดยอัตโนมัติเพื่อฟื้นฟูความสมดุล อัตราที่สูงขึ้นสร้างแรงกดดันตามธรรมชาติให้โพสิชันที่แออัดต้องออกไป

ตัวอย่าง
หากอัตราการระดมทุนของ BTC พุ่งสูงถึง +0.15% นักเทรด long จะต้องจ่าย 0.15% ทุก ๆ 8 ชั่วโมง ซึ่งถือเป็น "ค่าปรับ" สำหรับการเป็นส่วนหนึ่งของฝูงชน “ภาษีแออัด” นี้ส่งเสริมให้ผู้ค้าบางรายปิดสถานะ ซึ่งจะช่วยลดแรงกดดันจากฝ่ายเดียว และทำให้ตลาดกลับสู่ภาวะสมดุล

2.4 ผลกระทบต่อผลตอบแทนสุทธิ: ต้นทุนที่ซ่อนอยู่ของการเทรดตามทิศทาง


อัตราการระดมทุนถือเป็นต้นทุนที่แท้จริงซึ่งสามารถลดผลกำไรได้อย่างมาก แม้ว่าการคาดการณ์ตลาดของคุณจะถูกต้องก็ตาม ในสถานการณ์เลวร้าย ต้นทุนการระดมทุนสามารถเปลี่ยนการค้าที่ทำกำไรให้กลายเป็นการขาดทุนได้

ตัวอย่าง
คุณเปิด long บน BTC และราคาเพิ่มขึ้น 3% ในเวลา 24 ชั่วโมง ซึ่งถือเป็นการเทรดแบบมีทิศทางที่ประสบความสำเร็จ อย่างไรก็ตาม ด้วยอัตราการระดมทุนที่ +0.25% ทุกๆ 8 ชั่วโมง คุณจะต้องจ่าย 0.75% ในต้นทุนการระดมทุนทั้งหมดตลอดทั้งวัน วิธีนี้จะทำให้กำไรสุทธิของคุณลดลงเหลือเพียง 2.25% ซึ่งหมายถึงผลตอบแทนลดลง 25% จากเงินทุนเพียงอย่างเดียว
ผลกระทบจะเด่นชัดมากขึ้นในตลาดที่มีช่วงราคาผันผวนหรือผันผวนสูง ซึ่งต้นทุนเงินทุนอาจสะสมในขณะที่การเคลื่อนไหวของราคายังจำกัด ส่งผลให้ขาดทุนสุทธิได้ แม้ว่าจะคาดการณ์ทิศทางตลาดได้อย่างแม่นยำก็ตาม

2.5 ความเสี่ยงจากการชำระบัญชีที่เพิ่มขึ้น: ต้นทุนการระดมทุนลดอัตรากำไร


ค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินทุนจะถูกหักโดยอัตโนมัติจากมาร์จิ้นตำแหน่งของคุณเมื่อยอดเงินในบัญชีของคุณไม่เพียงพอที่จะครอบคลุมค่าธรรมเนียมดังกล่าว การลดลงของมาร์จิ้นที่มีอยู่จะทำให้ราคาการชำระบัญชีของคุณใกล้เคียงกับราคาตลาดปัจจุบันมากขึ้น ส่งผลให้ความเสี่ยงในการชำระบัญชีเพิ่มขึ้น

ตัวอย่าง
คุณเปิด long แบบมีเลเวอเรจบน BTCUSDT พร้อมบัฟเฟอร์การชำระบัญชีที่สะดวกสบาย เนื่องจากค่าธรรมเนียมการระดมทุนสะสมในช่วงหลายงวด ค่าธรรมเนียมเหล่านี้จะถูกหักจากมาร์จิ้นตำแหน่งของคุณโดยอัตโนมัติ การลดลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปของมาร์จิ้นที่มีอยู่จะทำให้ราคาการชำระบัญชีของคุณขยับเข้าใกล้ราคาตลาดปัจจุบันมากขึ้น ส่งผลให้บัฟเฟอร์ความปลอดภัยของคุณลดลง ภาวะตกต่ำของตลาดซึ่งก่อนหน้านี้คุณสามารถรับมือได้ กลับก่อให้เกิดความเสี่ยงในการชำระบัญชีที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

3. ค่าธรรมเนียมการระดมทุนคำนวณอย่างไร?


MEXC นำเสนอฟิวเจอร์สสองประเภท: USDT-M Futures และ Coin-M Futures การคำนวณอัตราการระดมทุนแตกต่างกันเล็กน้อย


3.1 USDT-M Futures


ค่าธรรมเนียมการระดมทุน = มูลค่าโพสิชัน × อัตราการระดมทุน มูลค่าโพสิชัน = มูลค่าโพสิชัน × ราคาที่เป็นธรรม

ตัวอย่าง
มูลค่าของโพสิชัน long BTCUSDT ของนักเทรด A คือ 10 BTC ราคาที่เป็นธรรมในปัจจุบันอยู่ที่ 10,000 USDT และอัตราการระดมทุนอยู่ที่ 0.01%

มูลค่าโพสิชัน = 10 × 10,000 = 100,000 USDT ค่าธรรมเนียมการระดมทุน = 100,000 × 0.01% = 10 USDT

เนื่องจากอัตราการระดมทุนเป็นบวก ในฐานะผู้ถือ long นักเทรด A จะจ่าย 10 USDT ให้กับผู้ถือ short และนักเทรดที่ short BTCUSDT ด้วยมูลค่าโพสิชันเดียวกันจะได้รับค่าธรรมเนียมการระดมทุน 10 USDT

3.2 Coin-M Futures


ค่าธรรมเนียมการระดมทุน = มูลค่าโพสิชัน × อัตราการระดมทุน มูลค่าโพสิชัน = [ปริมาณโพสิชัน (สัญญา) × ขนาดสัญญา] / ราคาที่เหมาะสม

ตัวอย่าง
นักเทรด A ถือสัญญา long 100 สัญญาใน BTCUSD (1 สัญญา = 100 USD) ราคาที่เป็นธรรมในปัจจุบันอยู่ที่ 10,000 USDT และอัตราการระดมทุนอยู่ที่ 0.01%

มูลค่าโพสิชัน = (100 × 100) / 10,000 = 1 BTC ค่าธรรมเนียมการระดมทุน = 1 BTC × 0.01% = 0.0001 BTC
อีกครั้ง หากอัตราเป็นบวก ผู้ถือ long จะจ่ายค่าธรรมเนียมนี้ให้กับผู้ถือ short ผู้เทรด A จะต้องจ่าย 0.00001 BTC ให้กับนักเทรด short BTCUSDT ด้วยมูลค่าโพสิชันเดียวกัน

ประเภทสัญญา
อัตราการระดมทุน
ความถี่ในการชำระราคา
USDT-M
±0.01％ ~ ±0.03％
ทุก ๆ 8 ชั่วโมงตามค่าเริ่มต้น
(UTC 00:00/08:00/16:00)
Coin-M
±0.01％ ~ ±0.03％

ทุก ๆ 8 ชั่วโมงตามค่าเริ่มต้น
(UTC 00:00/08:00/16:00)

หมายเหตุ: ±0.01% แสดงถึงช่วงอัตราการระดมทุนโดยทั่วไป ในช่วงสภาวะตลาดที่รุนแรงหรือสำหรับสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง (เช่น ETH, SOL เป็นต้น) อัตราอาจเพิ่มขึ้นชั่วคราวเป็น ±0.03% ภายใต้สถานการณ์ปกติ อัตราการระดมทุน MEXC จะชำระเงินทุก 8 ชั่วโมง อย่างไรก็ตามคู่สัญญาเทรดฟิวเจอร์สบางคู่อาจได้รับการปรับให้มีรอบการชำระเงิน 4 ชั่วโมงตามความผันผวนของตลาดหรือการพิจารณาเชิงกลยุทธ์ ตัวอย่างเช่น มีผลตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2025 MEXC ได้ปรับคู่สัญญา USDT-M Futures จำนวน 14 คู่ รวมถึง LAYER, LPT, RVN เป็นระยะเวลาการชำระเงิน 4 ชั่วโมง โดยมีขีดจำกัดอัตราการระดมทุนที่ ±3%

4. วิธีการติดตามอัตราการระดมทุน MEXC


MEXC มีวิธีต่างๆ มากมายในการติดตามอัตราการระดมทุนและผลกระทบต่อตำแหน่งของคุณ:

  • อินเทอร์เฟซการเทรดฟิวเจอร์สจะแสดงอัตราการระดมทุนปัจจุบันและตัวจับเวลาถอยหลังในแถบข้อมูลด้านบน
  • ไปที่ประวัติคำสั่งและการเทรด ค่าธรรมเนียมการระดมทุน เพื่อเข้าถึงประวัติค่าธรรมเนียมการระดมทุนทั้งหมดของคุณ
  • คู่สัญญาเทรดล่วงหน้าแต่ละคู่จะรักษาระดับเงินทุนอิสระของตัวเอง ตรวจสอบอัตราปัจจุบันเสมอ ก่อนที่จะเปิดตำแหน่ง โดยเฉพาะในช่วงที่มีความผันผวน

หมายเหตุ: อัตราการระดมทุนมีความเป็นแบบไดนามิกและผันผวนตามแนวโน้มระยะยาว-ระยะสั้นของตลาด โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเป็นพิเศษในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนอย่างรุนแรง

ในหน้าการเทรดฟิวเจอร์ส เหนือแผนภูมิแท่งเทียน คุณสามารถดูอัตราการระดมทุนปัจจุบันที่จะได้รับการชำระในช่วงเงินทุนที่จะมาถึง การนับถอยหลังจะแสดงเวลาที่เหลือจนถึงการชำระเงิน


หมายเหตุ: อัตราการระดมทุนจะแตกต่างกันไปตามคู่สัญญาเทรดล่วงหน้า ผู้ใช้ควรตรวจสอบอัตราสำหรับคู่ที่ตนเลือก

ในส่วนคำสั่งฟิวเจอร์สที่มุมขวาบน ให้เลือกค่าธรรมเนียมการระดมทุน เพื่อดูค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินทุนที่ชำระไปก่อนหน้านี้ทั้งหมด


5. การชำระค่าธรรมเนียมการระดมทุน: เวลาและกระบวนการ


5.1 ตารางการชำระเงิน


MEXC ดำเนินการค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินทุนในช่วงเวลา 8 ชั่วโมงที่กำหนด: 00:00 น., 08:00 น. และ 16:00 น. UTC ทุกวัน
ผู้ใช้จะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการระดมทุนเฉพาะในกรณีที่พวกเขาถือโพสิชันเปิด ณ เวลาชำระเงินที่แน่นอนเท่านั้น การปิดสถานะก่อนการชำระบัญชีจะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินทุนใดๆ

5.2 กระบวนการหักเงินอัตโนมัติ


ค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินทุนจะถูกหักโดยตรงจากมาร์จิ้นที่มีอยู่ หากยอดคงเหลือไม่เพียงพอ จะถูกหักออกจากมาร์จิ้นสถานะ ซึ่งอาจทำให้ราคาชำระบัญชีเคลื่อนตัวเข้าใกล้ราคาตลาดมากขึ้น ส่งผลให้ความเสี่ยงในการชำระบัญชีเพิ่มขึ้น

6. บทส่งท้าย: เชี่ยวชาญอัตราการระดมทุนเพื่อเชี่ยวชาญฟิวเจอร์ส


ในการเทรดสัญญาเพอร์เพทชวล การเคลื่อนไหวของราคาจะชัดเจนและมองเห็นได้ อย่างไรก็ตาม อัตราการระดมทุนถือเป็นต้นทุนที่ไม่ค่อยชัดเจนแต่มีความสำคัญเท่าเทียมกัน ซึ่งส่งผลต่อผลตอบแทนของคุณในแต่ละรอบการชำระเงิน


สำหรับนักเทรดรายใหม่ การเทรดที่ประสบความสำเร็จต้องมีมากกว่าการคาดการณ์ทิศทางราคา การทำความเข้าใจต้นทุนและกลไกต่างๆ ของสัญญาถาวรถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผลกำไรในระยะยาว การเข้าใจอัตราการระดมทุนอย่างถ่องแท้จะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงต้นทุนที่ไม่คาดคิดและตัดสินใจเทรดได้อย่างรอบรู้มากขึ้น


การเข้าใจวิธีการทำงานของอัตราการระดมทุนบน MEXC ช่วยให้คุณสามารถเทรดโดยตระหนักถึงต้นทุนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องได้ดียิ่งขึ้น พิจารณาอัตราการระดมทุนเป็นส่วนสำคัญของการศึกษาการเทรดของคุณ โดยการคำนึงถึงต้นทุนเหล่านี้ในกลยุทธ์ของคุณ คุณสามารถพัฒนาแนวทางที่ครอบคลุมมากขึ้นในการเทรดฟิวเจอร์สที่คำนึงถึงทั้งกำไรที่อาจเกิดขึ้นและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลที่ให้ไว้ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือบริการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ MEXC Learn ให้ข้อมูลนี้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และไม่ให้คำแนะนำในการลงทุน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

