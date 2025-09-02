ทำความเข้าใจอัตราการระดมทุนของ MEXC: บอกลาต้นทุนที่ซ่อนอยู่ในการเทรดฟิวเจอร์ส

คุณเคยประสบกับสิ่งนี้บ้างไหม? คุณคาดการณ์ทิศทางตลาดในการเทรดฟิวเจอร์สได้อย่างถูกต้อง แต่กำไรของคุณกลับลดลง หรือยอดคงเหลือของคุณลดลงอย่างลึกลับ? ผู้ร้ายอาจเป็นสิ่งที่ผู้เริ่มต้นส่วนใหญ่ละเลย: อัตราการระดมทุน
สำหรับการเทรดเพอร์เพทชวลฟิวเจอร์สของ MEXC อัตราการระดมทุนถือเป็นตัวแปรต้นทุนที่สำคัญซึ่งมักหลุดลอยไปจากความสนใจของนักเทรดที่มีประสบการณ์น้อยกว่า ในบทความนี้ เราจะอธิบายทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้ ไม่ว่าจะเป็นว่ามันคืออะไร คำนวณอย่างไร เรียกเก็บเงินเมื่อใด และวิธีหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทั่วไป เพื่อให้คุณเข้าใจ "ต้นทุนที่ซ่อนอยู่" นี้ได้อย่างกระจ่างชัดในที่สุด
อัตราการระดมทุนเป็นกลไกที่ช่วยปรับราคาของเพอร์เพทชวลฟิวเจอร์สให้สอดคล้องกับราคาตลาดสปอต วิธีนี้ช่วยให้มั่นใจถึงเสถียรภาพของตลาดโดยกำหนดให้ผู้ถือโพสิชัน long และ short จ่ายเงินให้กันเป็นระยะๆ
วิธีการทำงานบน MEXC Futures มีดังนี้:
ค่าธรรมเนียมนี้ไม่ได้เรียกเก็บโดยแพลตฟอร์ม แต่จ่ายแบบ peer-to-peer ระหว่างผู้เทรด แต่สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลตอบแทนจริงของคุณ
ตัวอย่าง
คุณเปิดสถานะ Long ใน BTC และการทำนายของคุณถูกต้อง แต่เนื่องจากอัตราการระดมทุนที่สูง คุณจึงถูกเรียกเก็บเงินทุกๆ 8 ชั่วโมง ส่งผลให้กำไรของคุณลดลง หรือแย่กว่านั้นคือกลายเป็นขาดทุน นั่นคือความเป็นจริงของ “ต้นทุนที่ซ่อนอยู่” นี้
ในการเทรดฟิวเจอร์ส อัตราการระดมทุนไม่ใช่แค่ตัวเลขเท่านั้น มันสามารถส่งผลต่อผลกำไร กลยุทธ์ และแม้กระทั่งวิธีที่คุณตีความความรู้สึกของตลาดได้ นี่คือเหตุผลว่าทำไมคุณไม่ควรมองข้าม:
เนื่องจากสัญญาเพอร์เพทชวลฟิวเจอร์สไม่มีวันหมดอายุ ความเบี่ยงเบนของราคาจากตลาดสปอตจึงอาจยังคงมีอยู่ต่อไปได้ อัตราการระดมทุนช่วยแก้ไขปัญหานี้โดยสร้างแรงจูงใจทางการเงินให้กับผู้ค้าเพื่อสร้างสมดุลให้กับตลาด
ตัวอย่าง
หากราคาสปอต BTC อยู่ที่ 100,000 ดอลลาร์และราคาฟิวเจอร์สอยู่ที่ 101,000 ดอลลาร์ (ราคาสูงเกินไป):
มีการใช้อัตราการระดมทุนเชิงบวก ผู้ที่ถือครอง long จะต้องจ่ายเงินให้กับผู้ที่ถือครอง short ซึ่งทำให้การซื้อ long มีราคาแพงขึ้น วิธีนี้จะช่วยลดการซื้อมากเกินไปและผลักดันให้ราคาฟิวเจอร์สเข้าใกล้สปอตมากขึ้น
อัตราการระดมทุนเผยให้เห็นว่านักเทรดมีแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลง ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ความรู้สึกของตลาดในปัจจุบัน
ตัวอย่าง
อัตราการระดมทุนที่ +0.05% บน BTCUSDT หมายความว่านักเทรดส่วนใหญ่เป็นขาขึ้นและซื้อ ในทางกลับกัน อัตรา -0.03% แสดงถึงความรู้สึกขาลง โดยมีนักเทรดจำนวนมากขึ้นที่ขายชอร์ตตลาด
โดยสรุป อัตราการระดมทุนนั้นเปรียบเสมือนเครื่องวัดอุณหภูมิสำหรับความรู้สึกของตลาด
เมื่อนักเทรดจำนวนมากเกินไปรวมตัวอยู่ในด้านเดียวกัน (long หรือ short) อัตราการระดมทุนจะปรับโดยอัตโนมัติเพื่อฟื้นฟูความสมดุล อัตราที่สูงขึ้นสร้างแรงกดดันตามธรรมชาติให้โพสิชันที่แออัดต้องออกไป
ตัวอย่าง
หากอัตราการระดมทุนของ BTC พุ่งสูงถึง +0.15% นักเทรด long จะต้องจ่าย 0.15% ทุก ๆ 8 ชั่วโมง ซึ่งถือเป็น "ค่าปรับ" สำหรับการเป็นส่วนหนึ่งของฝูงชน “ภาษีแออัด” นี้ส่งเสริมให้ผู้ค้าบางรายปิดสถานะ ซึ่งจะช่วยลดแรงกดดันจากฝ่ายเดียว และทำให้ตลาดกลับสู่ภาวะสมดุล
อัตราการระดมทุนถือเป็นต้นทุนที่แท้จริงซึ่งสามารถลดผลกำไรได้อย่างมาก แม้ว่าการคาดการณ์ตลาดของคุณจะถูกต้องก็ตาม ในสถานการณ์เลวร้าย ต้นทุนการระดมทุนสามารถเปลี่ยนการค้าที่ทำกำไรให้กลายเป็นการขาดทุนได้
ตัวอย่าง
คุณเปิด long บน BTC และราคาเพิ่มขึ้น 3% ในเวลา 24 ชั่วโมง ซึ่งถือเป็นการเทรดแบบมีทิศทางที่ประสบความสำเร็จ อย่างไรก็ตาม ด้วยอัตราการระดมทุนที่ +0.25% ทุกๆ 8 ชั่วโมง คุณจะต้องจ่าย 0.75% ในต้นทุนการระดมทุนทั้งหมดตลอดทั้งวัน วิธีนี้จะทำให้กำไรสุทธิของคุณลดลงเหลือเพียง 2.25% ซึ่งหมายถึงผลตอบแทนลดลง 25% จากเงินทุนเพียงอย่างเดียว
ผลกระทบจะเด่นชัดมากขึ้นในตลาดที่มีช่วงราคาผันผวนหรือผันผวนสูง ซึ่งต้นทุนเงินทุนอาจสะสมในขณะที่การเคลื่อนไหวของราคายังจำกัด ส่งผลให้ขาดทุนสุทธิได้ แม้ว่าจะคาดการณ์ทิศทางตลาดได้อย่างแม่นยำก็ตาม
ค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินทุนจะถูกหักโดยอัตโนมัติจากมาร์จิ้นตำแหน่งของคุณเมื่อยอดเงินในบัญชีของคุณไม่เพียงพอที่จะครอบคลุมค่าธรรมเนียมดังกล่าว การลดลงของมาร์จิ้นที่มีอยู่จะทำให้ราคาการชำระบัญชีของคุณใกล้เคียงกับราคาตลาดปัจจุบันมากขึ้น ส่งผลให้ความเสี่ยงในการชำระบัญชีเพิ่มขึ้น
ตัวอย่าง
คุณเปิด long แบบมีเลเวอเรจบน BTCUSDT พร้อมบัฟเฟอร์การชำระบัญชีที่สะดวกสบาย เนื่องจากค่าธรรมเนียมการระดมทุนสะสมในช่วงหลายงวด ค่าธรรมเนียมเหล่านี้จะถูกหักจากมาร์จิ้นตำแหน่งของคุณโดยอัตโนมัติ การลดลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปของมาร์จิ้นที่มีอยู่จะทำให้ราคาการชำระบัญชีของคุณขยับเข้าใกล้ราคาตลาดปัจจุบันมากขึ้น ส่งผลให้บัฟเฟอร์ความปลอดภัยของคุณลดลง ภาวะตกต่ำของตลาดซึ่งก่อนหน้านี้คุณสามารถรับมือได้ กลับก่อให้เกิดความเสี่ยงในการชำระบัญชีที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
MEXC นำเสนอฟิวเจอร์สสองประเภท: USDT-M Futures และ Coin-M Futures การคำนวณอัตราการระดมทุนแตกต่างกันเล็กน้อย
ค่าธรรมเนียมการระดมทุน = มูลค่าโพสิชัน × อัตราการระดมทุน
มูลค่าโพสิชัน = มูลค่าโพสิชัน × ราคาที่เป็นธรรม
ตัวอย่าง
มูลค่าโพสิชัน = 10 × 10,000 = 100,000 USDT
ค่าธรรมเนียมการระดมทุน = 100,000 × 0.01% = 10 USDT
เนื่องจากอัตราการระดมทุนเป็นบวก ในฐานะผู้ถือ long นักเทรด A จะจ่าย 10 USDT ให้กับผู้ถือ short และนักเทรดที่ short BTCUSDT ด้วยมูลค่าโพสิชันเดียวกันจะได้รับค่าธรรมเนียมการระดมทุน 10 USDT
ค่าธรรมเนียมการระดมทุน = มูลค่าโพสิชัน × อัตราการระดมทุน
มูลค่าโพสิชัน = [ปริมาณโพสิชัน (สัญญา) × ขนาดสัญญา] / ราคาที่เหมาะสม
ตัวอย่าง
นักเทรด A ถือสัญญา long 100 สัญญาใน BTCUSD (1 สัญญา = 100 USD) ราคาที่เป็นธรรมในปัจจุบันอยู่ที่ 10,000 USDT และอัตราการระดมทุนอยู่ที่ 0.01%
มูลค่าโพสิชัน = (100 × 100) / 10,000 = 1 BTC
ค่าธรรมเนียมการระดมทุน = 1 BTC × 0.01% = 0.0001 BTC
อีกครั้ง หากอัตราเป็นบวก ผู้ถือ long จะจ่ายค่าธรรมเนียมนี้ให้กับผู้ถือ short ผู้เทรด A จะต้องจ่าย 0.00001 BTC ให้กับนักเทรด short BTCUSDT ด้วยมูลค่าโพสิชันเดียวกัน
ประเภทสัญญา
อัตราการระดมทุน
ความถี่ในการชำระราคา
USDT-M
±0.01％ ~ ±0.03％
ทุก ๆ 8 ชั่วโมงตามค่าเริ่มต้น
(UTC 00:00/08:00/16:00)
Coin-M
±0.01％ ~ ±0.03％
ทุก ๆ 8 ชั่วโมงตามค่าเริ่มต้น
(UTC 00:00/08:00/16:00)
หมายเหตุ: ±0.01% แสดงถึงช่วงอัตราการระดมทุนโดยทั่วไป ในช่วงสภาวะตลาดที่รุนแรงหรือสำหรับสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง (เช่น ETH, SOL เป็นต้น) อัตราอาจเพิ่มขึ้นชั่วคราวเป็น ±0.03% ภายใต้สถานการณ์ปกติ อัตราการระดมทุน MEXC จะชำระเงินทุก 8 ชั่วโมง อย่างไรก็ตามคู่สัญญาเทรดฟิวเจอร์สบางคู่อาจได้รับการปรับให้มีรอบการชำระเงิน 4 ชั่วโมงตามความผันผวนของตลาดหรือการพิจารณาเชิงกลยุทธ์ ตัวอย่างเช่น มีผลตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2025 MEXC ได้ปรับคู่สัญญา USDT-M Futures จำนวน 14 คู่ รวมถึง LAYER, LPT, RVN เป็นระยะเวลาการชำระเงิน 4 ชั่วโมง โดยมีขีดจำกัดอัตราการระดมทุนที่ ±3%
MEXC มีวิธีต่างๆ มากมายในการติดตามอัตราการระดมทุนและผลกระทบต่อตำแหน่งของคุณ:
อินเทอร์เฟซการเทรดฟิวเจอร์สจะแสดงอัตราการระดมทุนปัจจุบันและตัวจับเวลาถอยหลังในแถบข้อมูลด้านบน
คู่สัญญาเทรดล่วงหน้าแต่ละคู่จะรักษาระดับเงินทุนอิสระของตัวเอง ตรวจสอบอัตราปัจจุบันเสมอ ก่อนที่จะเปิดตำแหน่ง โดยเฉพาะในช่วงที่มีความผันผวน
หมายเหตุ: อัตราการระดมทุนมีความเป็นแบบไดนามิกและผันผวนตามแนวโน้มระยะยาว-ระยะสั้นของตลาด โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเป็นพิเศษในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนอย่างรุนแรง
ในหน้าการเทรดฟิวเจอร์ส เหนือแผนภูมิแท่งเทียน คุณสามารถดูอัตราการระดมทุนปัจจุบันที่จะได้รับการชำระในช่วงเงินทุนที่จะมาถึง การนับถอยหลังจะแสดงเวลาที่เหลือจนถึงการชำระเงิน
หมายเหตุ: อัตราการระดมทุนจะแตกต่างกันไปตามคู่สัญญาเทรดล่วงหน้า ผู้ใช้ควรตรวจสอบอัตราสำหรับคู่ที่ตนเลือก
ในส่วนคำสั่งฟิวเจอร์สที่มุมขวาบน ให้เลือกค่าธรรมเนียมการระดมทุน เพื่อดูค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินทุนที่ชำระไปก่อนหน้านี้ทั้งหมด
MEXC ดำเนินการค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินทุนในช่วงเวลา 8 ชั่วโมงที่กำหนด: 00:00 น., 08:00 น. และ 16:00 น. UTC ทุกวัน
ผู้ใช้จะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการระดมทุนเฉพาะในกรณีที่พวกเขาถือโพสิชันเปิด ณ เวลาชำระเงินที่แน่นอนเท่านั้น การปิดสถานะก่อนการชำระบัญชีจะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินทุนใดๆ
ค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินทุนจะถูกหักโดยตรงจากมาร์จิ้นที่มีอยู่ หากยอดคงเหลือไม่เพียงพอ จะถูกหักออกจากมาร์จิ้นสถานะ ซึ่งอาจทำให้ราคาชำระบัญชีเคลื่อนตัวเข้าใกล้ราคาตลาดมากขึ้น ส่งผลให้ความเสี่ยงในการชำระบัญชีเพิ่มขึ้น
ในการเทรดสัญญาเพอร์เพทชวล การเคลื่อนไหวของราคาจะชัดเจนและมองเห็นได้ อย่างไรก็ตาม อัตราการระดมทุนถือเป็นต้นทุนที่ไม่ค่อยชัดเจนแต่มีความสำคัญเท่าเทียมกัน ซึ่งส่งผลต่อผลตอบแทนของคุณในแต่ละรอบการชำระเงิน
สำหรับนักเทรดรายใหม่ การเทรดที่ประสบความสำเร็จต้องมีมากกว่าการคาดการณ์ทิศทางราคา การทำความเข้าใจต้นทุนและกลไกต่างๆ ของสัญญาถาวรถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผลกำไรในระยะยาว การเข้าใจอัตราการระดมทุนอย่างถ่องแท้จะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงต้นทุนที่ไม่คาดคิดและตัดสินใจเทรดได้อย่างรอบรู้มากขึ้น
การเข้าใจวิธีการทำงานของอัตราการระดมทุนบน MEXC ช่วยให้คุณสามารถเทรดโดยตระหนักถึงต้นทุนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องได้ดียิ่งขึ้น พิจารณาอัตราการระดมทุนเป็นส่วนสำคัญของการศึกษาการเทรดของคุณ โดยการคำนึงถึงต้นทุนเหล่านี้ในกลยุทธ์ของคุณ คุณสามารถพัฒนาแนวทางที่ครอบคลุมมากขึ้นในการเทรดฟิวเจอร์สที่คำนึงถึงทั้งกำไรที่อาจเกิดขึ้นและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
