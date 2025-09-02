1. MEXC DEX+ คืออะไร? MEXC DEX+ คือแพลตฟอร์มรวมการซื้อขายแบบกระจายอำนาจ (DEX Aggregator) ที่บูรณาการ DEX หลายๆ แห่งเพื่อให้ผู้ใช้มีเส้นทางการซื้อขายที่ดีที่สุด ลดการลื่นไหล และเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนกา1. MEXC DEX+ คืออะไร? MEXC DEX+ คือแพลตฟอร์มรวมการซื้อขายแบบกระจายอำนาจ (DEX Aggregator) ที่บูรณาการ DEX หลายๆ แห่งเพื่อให้ผู้ใช้มีเส้นทางการซื้อขายที่ดีที่สุด ลดการลื่นไหล และเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนกา
วิธีใช้ MEXC DEX+

1. MEXC DEX+ คืออะไร?


MEXC DEX+ คือแพลตฟอร์มรวมการซื้อขายแบบกระจายอำนาจ (DEX Aggregator) ที่บูรณาการ DEX หลายๆ แห่งเพื่อให้ผู้ใช้มีเส้นทางการซื้อขายที่ดีที่สุด ลดการลื่นไหล และเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนการซื้อขาย DEX+ เป็นโซลูชั่นการซื้อขายแบบกระจายอำนาจล่าสุดที่เปิดตัวโดย MEXC ซึ่งรองรับการซื้อขายสินทรัพย์บนเครือข่ายกว่า 10,000 รายการ รับประกันว่าผู้ใช้จะดำเนินการซื้อขายในราคาที่ดีที่สุดเสมอ และมอบประสบการณ์การซื้อขาย DEX ที่ราบรื่น

2. วิธีใช้ MEXC DEX+


การใช้ DEX+ บนอินเทอร์เฟซเว็บและแอปนั้นมีความคล้ายคลึงกันมาก เราจะสาธิตการใช้งานตาม App

2.1 วิธีการเปิดบัญชี DEX+


หากคุณเป็นผู้ใช้ใหม่บนแพลตฟอร์ม MEXC คุณสามารถอ่าน "วิธีลงทะเบียนบัญชี MEXC" และทำตามคำแนะนำทีละขั้นตอนเพื่อลงทะเบียนบัญชี MEXC ของคุณ เมื่อสมัครแล้วบัญชี DEX+ ของคุณจะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ

หากคุณเป็นผู้ใช้ MEXC อยู่แล้ว ให้เปิดแอป MEXC แตะ DEX+ เพื่อเข้าถึงหน้า ตรวจสอบและยอมรับข้อตกลงผู้ใช้ จากนั้นแตะ สมัครใช้งานบน DEX+ เพื่อเปิดใช้งานบัญชี DEX+ ของคุณ


2.2 รับสินทรัพย์ใน DEX+


ในหน้า DEX+ ให้เลือกกระเป๋าเงิน แตะรับ เลือกสกุลเงินดิจิทัลและเครือข่าย ป้อนจำนวนเงิน แล้วแตะยืนยันเพื่อโอนสินทรัพย์จากบัญชี MEXC ของคุณไปยัง DEX+

หากคุณไม่เห็นโทเค็นการฝากเงินที่เกี่ยวข้องระหว่างกระบวนการโอน ให้ใช้ฟีเจอร์แปลงบนหน้าการฝากเงินเพื่อแปลงและฝากโทเค็นอย่างรวดเร็ว

หมายเหตุ: DEX+ รองรับเครือข่ายเช่น Solana, BNB Chain, Base และ TRON ในอนาคตจะมีการรองรับเครือข่ายและโทเค็นเพิ่มเติม


2.3 แลกเปลี่ยนโทเค็นยอดนิยม


แตะปุ่มซื้อขายที่ด้านล่างของหน้า เลือกโทเค็นที่คุณต้องการซื้อขาย เลือกประเภทคำสั่ง ป้อนพารามิเตอร์ที่สอดคล้องกัน (เช่น ราคา จำนวน ฯลฯ) และแตะซื้อเพื่อรับโทเค็นที่สอดคล้องกัน

หมายเหตุ:

1) เนื่องจากความแออัดของเครือข่ายบล็อคเชนมีระดับที่แตกต่างกัน การทำธุรกรรมบางอย่างอาจใช้เวลาดำเนินการตั้งแต่ไม่กี่วินาทีไปจนถึงหลายนาที

2) ปัจจุบัน DEX+ รองรับประเภทคำสั่งต่อไปนี้: คำสั่ง Market, คำสั่ง Limit, ซื้อ/ขายด่วน, คำสั่ง Limit ขั้นสูง, และขายอัตโนมัติ (TP/SL) ผู้ใช้สามารถเลือกประเภทคำสั่งที่เหมาะกับความต้องการของตนเองมากที่สุดได้

3) เมื่อเลือกโทเค็นที่จะซื้อขาย คุณสามารถดูข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับโทเค็นได้บนหน้าตลาด เพื่อประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ คุณยังกรองโทเค็นผ่านรายการ เช่น Trending, Alpha, Pump.fun, and Smart Money


2.4 ดูบันทึกการซื้อขาย


หลังจากเสร็จสิ้นการซื้อขาย คุณสามารถดูตำแหน่งปัจจุบันของคุณได้ภายใต้ตำแหน่งที่ด้านล่างของหน้าการซื้อขาย แตะไอคอนสมุดบันทึกถัดจากนั้นเพื่อไปที่ประวัติการซื้อขาย ซึ่งคุณสามารถดูบันทึกการซื้อขายที่ผ่านมาของคุณได้


2.5 ส่งทรัพย์สินจาก DEX+


ในหน้า DEX+ ให้เลือกกระเป๋าเงิน แตะส่ง เลือกสกุลเงินดิจิทัลและเครือข่าย ป้อนจำนวนเงิน แล้วแตะยืนยันเพื่อโอนสินทรัพย์จาก DEX+ ไปยังบัญชี MEXC ของคุณ

หมายเหตุ: DEX+ รองรับเครือข่ายเช่น Solana, BNB Chain, Base และ TRON ในอนาคตจะมีการรองรับเครือข่ายและโทเค็นเพิ่มเติม


MEXC DEX+ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถซื้อขายบนเครือข่ายได้โดยไม่ต้องจัดการคีย์ส่วนตัวหรือโอนกระเป๋าสตางค์ภายนอกที่ซับซ้อน ช่วยลดอุปสรรคในการเข้าใช้งานและทำให้ธุรกรรม DEX มีประสิทธิภาพและราบรื่นมากขึ้น

หากคุณพบปัญหาใดๆ ในระหว่างการใช้ DEX+ คุณสามารถดู "คำถามที่พบบ่อยของ MEXC DEX+" เพื่อดูวิธีแก้ไขได้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้ไม่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและใช้ความระมัดระวังในการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

