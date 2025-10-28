ฟิวเจอร์สการคาดการณ์คืออะไร? วิธีการซื้อขายฟิวเจอร์สที่เรียบง่ายและเข้าถึงได้

การซื้อขายฟิวเจอร์สสกุลเงินดิจิทัลดึงดูดนักลงทุนจำนวนมากด้วยเลเวอเรจที่สูงและความสามารถในการทำกำไรทั้งในตลาดขาขึ้นและขาลง อย่างไรก็ตาม กลไกที่ซับซ้อน เช่น มาร์จิ้น เลเวอเรจ และราคาชำระบัญชี มักทำให้ผู้เริ่มต้นหลายคนท้อถอย เพื่อลดอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาด MEXC จึงได้นำ ฟิวเจอร์สการคาดการณ์ มาใช้ คุณสมบัติใหม่นี้จะลบความซับซ้อนของการซื้อขายฟิวเจอร์สแบบดั้งเดิมออกไป และนำการซื้อขายกลับไปสู่หลักการสำคัญ นั่นคือ การตัดสินใจว่าตลาดจะขึ้นหรือลง ฟิวเจอร์สการคาดการณ์ช่วยให้ผู้ซื้อขายสามารถคาดการณ์ได้ว่าราคาของสกุลเงินดิจิทัลจะขยับขึ้นหรือลงภายในกรอบเวลาที่กำหนด ตำแหน่งฟิวเจอร์สแต่ละตำแหน่งแสดงถึงการทำนายทิศทางราคาของผู้ซื้อขาย หากการทำนายถูกต้อง ผู้ซื้อขายจะได้รับเงินรางวัล หากการคาดการณ์ไม่ถูกต้อง การสูญเสียของผู้ซื้อขายจะถูกจำกัดตามจำนวน USDT ที่วางไว้ในตำแหน่งฟิวเจอร์สนั้น
กำไร: รายได้ที่อาจได้รับจากตำแหน่งการคาดการณ์อนาคต
ปริมาณ: จำนวน USDT ที่คุณลงทุนซึ่งยังแสดงถึงการสูญเสียสูงสุดที่คุณอาจได้รับอีกด้วย
ขึ้น: การเลือกขึ้นหมายความว่าคุณเชื่อว่าราคาดัชนีจะสูงขึ้นเมื่อถึงกำหนดชำระ
ลง: การเลือกลงหมายความว่าคุณเชื่อว่าราคาดัชนีจะลดลงเมื่อถึงกำหนดชำระ
จำนวนเงินที่ชำระ = เงินต้น + กำไร
กำไร = เงินต้นที่ลงทุน × เงินจ่าย
เข้าสู่ระบบบัญชี MEXC ของคุณและไปที่หน้าการซื้อขายล่วงหน้า เลือกคู่การซื้อขายที่คุณต้องการ เช่น BTCUSDT เลือกหน่วยเวลาหมดอายุ (ตัวเลือกได้แก่ 3 นาที, 5 นาที, 10 นาที, 30 นาที, 1 ชั่วโมง หรือ 1 วัน) ระบุจำนวนคำสั่งซื้อ จากนั้นเลือกว่าคุณต้องการให้ราคาขยับขึ้นหรือลงเมื่อหมดอายุ สุดท้ายคลิกยืนยันเพื่อส่งการเทรดของคุณ
หากคำทำนายของคุณถูกต้อง คุณจะได้รับจำนวนเงินชำระเมื่อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสิ้นสุดลง
หากการคาดการณ์ของคุณไม่ถูกต้อง สัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะหมดอายุและคุณจะไม่ได้รับเงินชำระใดๆ เงินต้นที่ชำระสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะถือเป็นการสูญเสียของคุณและจะถูกนับรวมในขีดจำกัดการสูญเสียรายวัน
หากผลลัพธ์ไม่สูงหรือต่ำกว่าราคาเข้า (นั่นคือ ราคาดัชนีเมื่อหมดอายุเท่ากับราคาใช้สิทธิ์) คุณจะได้รับจำนวนเงินชำระหนี้เท่ากับเงินต้นที่คุณลงทุน ในกรณีนี้ไม่มีกำไรหรือขาดทุน
จำนวนเงินที่ชำระสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละรายการจะขึ้นอยู่กับเงินต้นที่ชำระและการจ่ายเงินที่ใช้ได้ในขณะที่ส่งสัญญา
ตัวอย่าง: สมมติว่าอัตราการจ่ายเงินปัจจุบันอยู่ที่ 87% และคุณลงทุน 10 USDT เพื่อคาดการณ์ราคา BTC ในอนาคต:
หากคำทำนายของคุณถูกต้อง คุณจะได้รับ 18.7 USDT ทั้งหมด ซึ่งรวมถึง 8.7 USDT เป็นกำไร
หากการคาดการณ์ของคุณไม่ถูกต้อง คุณจะสูญเสียเงินต้น 10 USDT ของคุณ
หากผลลัพธ์ออกมาเสมอ คุณจะได้รับเงินต้นที่ลงทุน 10 USDT คืนโดยไม่มีกำไรหรือขาดทุนใดๆ
หมายเหตุ: กำไร = เงินต้นที่ลงทุน × การจ่ายเงิน
การจ่ายเงินจะคำนวณภายในโดยอิงตามความผันผวนของสินทรัพย์และความเสี่ยงทางการตลาดในช่วงเวลาหนึ่ง และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ การจ่ายเงินจะถูกกำหนดในเวลาของการซื้อขายและยังคงคงที่สำหรับการซื้อขายเฉพาะนั้น คุณสามารถดูค่าการจ่ายเงินขึ้นและลงปัจจุบันได้โดยตรงในพื้นที่การซื้อขาย
ตามที่แสดงในรูปด้านล่าง การจ่ายเงินปัจจุบันอยู่ที่ 82% หากคุณลงทุน 5 USDT ในการทำนายและการทำนายของคุณถูกต้อง คุณจะได้รับจำนวนเงินชำระ 9.1 USDT ซึ่ง 4.1 USDT นั้นเป็นกำไรของคุณ
ขีดจำกัดการสูญเสียรายวัน: นักเทรดแต่ละคนมีขีดจำกัดการสูญเสียสูงสุดต่อวันอยู่ที่ 10,000 USDT ซึ่งรวมถึงการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดคำสั่งเทรด ขีดจำกัดนี้จะถูกบังคับใช้โดยอัตโนมัติโดยแพลตฟอร์ม และคุณไม่สามารถส่งคำสั่งซื้อที่อาจทำให้เกิดการสูญเสียเกินกว่าขีดจำกัดรายวันได้ เพื่อวัตถุประสงค์ของการจำกัดการสูญเสียรายวัน เงินต้นที่จ่ายสำหรับ ฟิวเจอร์สการคาดการณ์ ที่เปิดอยู่จะถูกนับเป็นการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น
ขีดจำกัดฟิวเจอร์สการคาดการณ์แบบเปิด: คุณสามารถรักษาสัญญาเทรดล่วงหน้าแบบเปิดได้สูงสุด 10 รายการในเวลาใดก็ได้
ขีดจำกัดการเทรดรายวัน: ไม่จำกัด
ราคาจำกัด: การทำนายอนาคตแต่ละรายการยังมีการกำหนดราคาจำกัดเพื่อลดความเสี่ยงทางการเงินที่อาจเกิดขึ้น ราคาจำกัดที่ใช้ได้จะแสดงอยู่บนแพลตฟอร์ม
MEXC ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนขีดจำกัดการสูญเสียรายวัน ขีดจำกัดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ยังไม่หมดอายุ และ/หรือขีดจำกัดราคาได้ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงใดๆ จะไม่ส่งผลต่อฟิวเจอร์สการคาดการณ์แบบเปิดที่มีอยู่ และจะไม่ประกาศให้ทราบแยกต่างหาก
ไม่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่สามารถปิดก่อนหมดอายุได้ เมื่อส่งคำสั่งซื้อแล้ว การซื้อขายจะยังคงเปิดอยู่จนกว่าจะหมดอายุ
มูลค่าการชำระหนี้จะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติตามดัชนีราคาของสินทรัพย์อ้างอิงในขณะที่สัญญาคาดการณ์อนาคตหมดอายุ
ฟิวเจอร์สการคาดการณ์ทุกรายการจะได้รับการชำระเป็น USDT หากการทำนายของคุณถูกต้อง การจ่ายเงิน USDT จะถูกเครดิตเข้าบัญชีฟิวเจอร์สของคุณโดยตรง หากการคาดการณ์ของคุณไม่ถูกต้อง การสูญเสียเมื่อหมดอายุจะเท่ากับมาร์จิ้นที่คุณจ่ายไปสำหรับการคาดการณ์อนาคต ซึ่งจะนับรวมในขีดจำกัดการสูญเสียรายวันของคุณด้วย (ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น)
ขณะนี้ ฟิวเจอร์สการคาดการณ์ยังไม่รองรับการซื้อขาย API
เพื่อให้เข้าใจบทบาทของ MEXC ฟิวเจอร์สการคาดการณ์ ได้ดียิ่งขึ้น เราได้จัดทำการเปรียบเทียบแบบเต็มรูปแบบกับ USDT-M ฟิวเจอร์ส แบบดั้งเดิมของ MEXC
รายการ
การคาดการณ์ล่วงหน้าของ MEXC
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบดั้งเดิมของ MEXC
ความซับซ้อนในการซื้อขาย
ต่ำมาก เพียงแต่ต้องทำนายทิศทางเท่านั้น
สูง ต้องใช้การจัดการเลเวอเรจ มาร์จิ้น และตำแหน่ง
ความเสี่ยงหลัก
ขาดทุนสูงสุดคงที่จำกัดตามจำนวนเงินลงทุน
ตัวแปร ขึ้นอยู่กับการชำระบัญชี (ความเสี่ยงจากการเรียกหลักประกัน)
เลเวอเรจ/มาร์จิ้น
ไม่จำเป็นต้องตั้งค่าเลเวอเรจหรือมาร์จิ้น
ผู้ซื้อขายจะต้องเลือกโหมดเลเวอเรจและมาร์จิ้น
ระยะเวลาถือครอง
คงที่และสั้นมาก (เช่น 60 วินาที)
มีความยืดหยุ่น สามารถถือครองได้ไม่จำกัด (perpetual)
การคำนวณผลกำไร
ผลตอบแทนคงที่ รู้ล่วงหน้า
PNL แบบลอยตัว ขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของราคาและเลเวอเรจ
ผู้ใช้เป้าหมาย
ผู้เริ่มต้นและผู้ค้าที่มองหาความเรียบง่าย
ผู้ประกอบการมืออาชีพที่มีประสบการณ์
จุดเข้าใช้งานที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น: หากคุณสนใจการซื้อขายฟิวเจอร์สแต่พบว่าความซับซ้อนนั้นน่ากลัว ฟิวเจอร์สการคาดการณ์ ถือเป็นก้าวแรกที่เหมาะสม มันช่วยให้คุณสัมผัสกับประสบการณ์ด้านหลักของการซื้อขาย การคาดการณ์ทิศทางของตลาดภายในกรอบความเสี่ยงที่กำหนดและควบคุมได้อย่างชัดเจน
การเล่นตลาดด่วน: เมื่อตลาดแสดงโมเมนตัมระยะสั้นที่ชัดเจน เช่น ช่วงเวลาที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญ ฟิวเจอร์สการคาดการณ์ จะช่วยให้สามารถเก็งกำไรได้อย่างรวดเร็วโดยไม่จำเป็นต้องสร้างและจัดการสถานะถาวรที่ซับซ้อน
การซื้อขายในกรอบเวลาสั้น: ด้วยระยะเวลาถือครองที่สั้นเป็นพิเศษ การซื้อขายจึงสามารถเสร็จสิ้นได้ภายในช่วงเวลาว่างที่กระจัดกระจาย ซึ่งมอบความยืดหยุ่นสูงให้กับผู้ใช้ที่ไม่สามารถติดตามตลาดได้อย่างต่อเนื่อง
โดยการใช้ผลิตภัณฑ์ MEXC ฟิวเจอร์สการคาดการณ์ ถือว่าคุณรับทราบว่าได้อ่าน เข้าใจ และยอมรับการเปิดเผยความเสี่ยงและการปฏิเสธความรับผิดชอบของฟิวเจอร์สการคาดการณ์ แล้ว
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ฟิวเจอร์สการคาดการณ์ มีความเสี่ยงอย่างมากและอาจส่งผลให้สถานะของคุณสูญเสียไปมาก คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจซื้อขายของคุณ และควรปรึกษาที่ปรึกษาอิสระหากจำเป็น ผลการดำเนินงานในอดีตของสินทรัพย์ดิจิทัลและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต ลงทุนเฉพาะจำนวนเงินที่คุณยินดีจะสูญเสีย
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สื่อนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี ข้อกฎหมาย การเงิน บัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และไม่เป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและลงทุนด้วยความระมัดระวัง การตัดสินใจและผลลัพธ์การลงทุนทั้งหมดขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว