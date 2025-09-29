สิ่งที่ต้องอ่านสำหรับผู้ใช้ใหม่! คู่มือ MEXC ฟิวเจอร์ส PNL และค่าธรรมเนียมการซื้อขาย

เมื่อทำการซื้อขายฟิวเจอร์สบน MEXC หรือตลาดแลกเปลี่ยนหลักอื่นๆ การซื้อขาย PNL ของคุณจะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสามประการ:
ค่าธรรมเนียมการเทรด: ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำธุรกรรม
ค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินทุน: การชำระเงินตามระยะเวลาตามอัตราเงินทุนในช่วงระยะเวลาการถือครองตำแหน่ง
PNL ที่รับรู้แล้ว: กำไรหรือขาดทุนขั้นสุดท้ายที่ล็อคไว้หลังจากปิดสถานะ
การเข้าใจวิธีการคำนวณทั้งสามสิ่งนี้จะช่วยให้ผู้ซื้อขายสามารถประเมินรายได้ที่แท้จริงของการซื้อขายแต่ละครั้งได้อย่างแม่นยำ เพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์ ลดต้นทุน และตัดสินใจอย่างมีเหตุผลในสภาวะตลาดที่แตกต่างกัน
ในการซื้อขายฟิวเจอร์สแบบถาวร ค่าธรรมเนียมจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวิธีดำเนินการซื้อขาย:
ค่าธรรมเนียมผู้รับ: เมื่อคุณจับคู่โดยตรงกับคำสั่งซื้อในสมุดคำสั่งซื้อ คุณจะจ่ายอัตราที่สูงกว่า
สูตร: ค่าธรรมเนียม = มูลค่าตำแหน่ง × ค่าธรรมเนียมผู้รับ (0.040%)
ค่าธรรมเนียมผู้สร้าง: เมื่อคุณวางคำสั่งซื้อแบบจำกัดบนสมุดคำสั่งซื้อและใส่สภาพคล่องในขณะที่รอให้ดำเนินการ ค่าธรรมเนียมมักจะลดลง บางครั้งอาจถึงเป็นศูนย์เลยด้วยซ้ำ
สูตร: ค่าธรรมเนียม = มูลค่าตำแหน่ง × ค่าธรรมเนียมผู้สร้าง (0.010%)
หมายเหตุ: อัตรา ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2025 MEXC ใช้มาตรฐานค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกันสำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการซื้อขายแบบ Spot ดังนั้นจึงขอแนะนำให้ตรวจสอบอัตราล่าสุดก่อนทำการซื้อขายเพื่อเลือกวิธีการดำเนินการที่คุ้มต้นทุนที่สุด
ค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินทุนเป็นหนึ่งในความแตกต่างหลักระหว่างสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบถาวรและแบบดั้งเดิม พวกเขามั่นใจว่าราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบถาวรจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับสินทรัพย์อ้างอิง
ใน MEXC สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบถาวรมักจะชำระค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินทุนทุก ๆ 8 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับว่าอัตราเงินทุนเป็นบวกหรือลบ และทิศทางตำแหน่งของคุณ (ยาวหรือสั้น) คุณจะจ่ายหรือรับค่าธรรมเนียมเงินทุน
หากคุณถือสถานะซื้อและอัตราการระดมทุนเป็นบวก คุณจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการระดมทุน หากอัตราการระดมทุนเป็นลบ คุณสามารถรับค่าธรรมเนียมการระดมทุนได้ (ค่าธรรมเนียมการระดมทุนจะถูกแลกเปลี่ยนโดยตรงระหว่างผู้ใช้งาน)
สูตร: ค่าธรรมเนียมการระดมทุน = อัตราเงินทุน × มูลค่าตำแหน่ง (สัญญา × ขนาด × ราคาที่ยุติธรรมในการชำระหนี้)
การติดตามแนวโน้มอัตราเงินทุนช่วยให้ผู้ค้าคาดการณ์ต้นทุนการถือครองและวางแผนกลยุทธ์การซื้อขายได้แม่นยำยิ่งขึ้น
PNL แบ่งออกเป็น PNL ที่ยังไม่ได้รับรู้ (สถานะลอยตัว) และ PNL ที่รับรู้ (สถานะปิด)
USDT-M ฟิวเจอร์ส
Long = (ราคาที่เหมาะสม – ราคาเข้า) × ขนาดตำแหน่ง
Short = (ราคาเข้า – ราคาที่เหมาะสม) × ขนาดตำแหน่ง
Coin-M ฟิวเจอร์ส
Long = (1 / ราคาเข้า – 1 / ราคาที่เหมาะสม) × ขนาดตำแหน่ง
Short = (1 / ราคาที่เหมาะสม – 1 / ราคาเข้า) × ขนาดตำแหน่ง
USDT-M ฟิวเจอร์ส
Long = (ราคาที่เหมาะสม – ราคาเข้า) × ขนาดตำแหน่ง
Short = (ราคาเข้า – ราคาที่เหมาะสม) × ขนาดตำแหน่ง
Coin-M ฟิวเจอร์ส
Long = (1 / ราคาเข้า – 1 / ราคาออก) × ขนาดตำแหน่ง
Short = (1 / ราคาออก – 1 / ราคาเข้า) × ขนาดตำแหน่ง
ผู้ใช้มีสถานะซื้อ 0.1 BTC ใน BTCUSDT ฟิวเจอร์ส ที่มูลค่า 50,000 USDT ในฐานะผู้รับ โดยใช้มาร์จิ้น 500 USDT พร้อมเลเวอเรจ 10 เท่า
ในตัวอย่างนี้ข้อมูลที่เลือกมีไว้เพื่อจุดประสงค์ในการสาธิตเท่านั้น: ค่าธรรมเนียมผู้รับ = 0.02%, ค่าธรรมเนียมผู้สร้าง = 0.00%, อัตราการระดมทุน = -0.025%
ผู้ใช้จะต้องชำระค่าธรรมเนียมดังนี้: 50,000 x 0.1 x 0.02% = 1 USDT
อัตราการระดมทุนเป็นลบ ดังนั้นผู้ใช้จึงสามารถรับได้: -50,000 x 0.1 x (-0.025%) = 1.25 USDT ค่าธรรมเนียมการระดมทุน
หากผู้ใช้ขายตำแหน่ง 0.1 BTC ฟิวเจอร์สในฐานะ Maker เมื่อราคา BTC อยู่ที่ 60,000:
จากนั้น PNL ที่เกิดขึ้นจริง = (60,000 − 50,000) × 0.1 = 1,000 USDT
ค่าธรรมเนียมการปิดบัญชี = 60,000 × 0.1 × 0.00% = 0 USDT
ดังนั้นยอดรวมที่ผู้ใช้ได้รับ PNL = 1,000 − 1 + 1.25 − 0 = 1,000.25 USDT
นอกจากนี้ คุณสามารถตรวจสอบประวัติการซื้อขายของคุณเพื่อดูค่าธรรมเนียมและอัตราเงินทุนที่เรียกเก็บสำหรับแต่ละธุรกรรม รวมถึง PNL ของทุกคำสั่งซื้อ
การประเมินการค้าที่แม่นยำ: ทำความเข้าใจส่วนประกอบของ PNL ของการซื้อขายแต่ละครั้ง รวมถึงค่าธรรมเนียมการซื้อขาย ค่าธรรมเนียมการระดมทุน และ PNL ที่เกิดขึ้นจริง เพื่อให้คุณเห็นภาพผลลัพธ์การซื้อขายของคุณได้ชัดเจนขึ้น และช่วยหลีกเลี่ยงการตัดสินใจที่อิงจากการประมาณการคร่าวๆ
กลยุทธ์การซื้อขายที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพ: การวิเคราะห์ PNL ในสถานการณ์การซื้อขายที่แตกต่างกันจะช่วยให้คุณระบุได้ว่ากลยุทธ์ใดมีประสิทธิผลมากกว่า และขั้นตอนใดทำให้เกิดต้นทุนที่ไม่จำเป็น ทำให้คุณปรับแนวทางเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและผลกำไรได้
ลดต้นทุนการซื้อขาย: การทราบวิธีการคำนวณค่าธรรมเนียมการซื้อขายและค่าธรรมเนียมการระดมทุนจะช่วยให้คุณเลือกบทบาทที่เหมาะสม (ผู้รับหรือผู้สร้าง) และคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงอัตราเงินทุนได้ ทำให้สามารถบริหารจัดการต้นทุนได้ดีขึ้นและหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
การตัดสินใจลงทุนอย่างมีเหตุผล: ความเข้าใจที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการคำนวณ PNL ช่วยให้คุณสามารถใช้เหตุผลในการซื้อขาย หลีกเลี่ยงการถูกหลอกลวงจากความผันผวนของตลาดในระยะสั้น และป้องกันการทำตามอย่างมั่วๆ หรือการซื้อขายมากเกินไป ทำให้การตัดสินใจสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้และเป้าหมายการลงทุนของคุณ
การเชี่ยวชาญสูตรการคำนวณ PNL สำหรับ MEXC Futures ช่วยให้คุณสามารถประเมินผลลัพธ์และความเสี่ยงในการซื้อขายได้อย่างชัดเจน รักษาการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์และมีเหตุผล และพัฒนาแผนการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพและควบคุมได้มากขึ้นในสภาวะตลาดที่แตกต่างกัน วิธีนี้ช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงต้นทุนที่ไม่จำเป็นและได้รับกำไรที่มั่นคงในระยะยาว
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้ไม่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและใช้ความระมัดระวังในการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้