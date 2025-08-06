การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานในการเทรด Futures

การเทรด Futures นั้นแตกต่างจากการเทรดแบบสปอตตรงที่ “เลเวอเรจสูง ความเสี่ยงสูง และผลตอบแทนสูง” ซึ่งทำให้ผู้เทรดจำนวนมากแสวงหาเป็นอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตาม การเทรด Futures มีอุปสรรคในการเข้าเทรดที่สูงกว่า และมีผู้เทรดจำนวนมากที่ต้องเผชิญกับการขาดทุน ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องมีความเข้าใจอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้สัญญาเทรด Futures และดำเนินการวิเคราะห์พื้นฐานของสัญญาเทรด Futures ดังกล่าวเพื่อลดความเสี่ยงที่จะขาดทุนและเพิ่มโอกาสในการทำกำไร
การวิเคราะห์สัญญาเทรด Futures พื้นฐาน หมายถึง วิธีการที่ผู้เทรดใช้ในการประเมินมูลค่าของราคาสัญญาเทรด Futures โดยพิจารณาจากประเด็นพื้นฐานของโปรเจกต์ ปัจจัยพื้นฐานทั่วไปได้แก่ตัวบ่งชี้บนเครือข่ายของโปรเจกต์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโทเค็น การตีความมิติข้อมูลเหล่านี้ทำให้การวิเคราะห์ Futures พื้นฐานสามารถเข้าใจสถานะที่แท้จริงของโทเค็นได้อย่างครอบคลุม ทำให้สามารถประเมินมูลค่าที่แท้จริงของโทเค็นได้ มูลค่าที่แท้จริงและราคาตลาดปัจจุบันอาจแตกต่างกัน และเมื่อมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างทั้งสอง ผู้เทรดก็จะมีโอกาสในการเทรด Futures
ผู้ค้าจำนวนมากใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเมื่อทำการเทรด Futures โดยอาศัยรูปแบบ K-line และความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณและราคาเพื่อกำหนดโอกาสในการเทรดสำหรับสัญญา Futures ประเภทปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์ทางเทคนิคนั้นไม่ใช่เรื่องแน่นอนและมีความเสี่ยงที่จะเกิดการบิดเบือนได้ เพื่อสืบย้อนต้นกำเนิด การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะเริ่มต้นจากการศึกษาแนวโน้มตลาดในอดีต การอนุมานรูปแบบที่มีความน่าจะเป็นสูงและแนวโน้มตามวัฏจักร ดังนั้น วิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิคต่างๆ จึงเป็นเชิงประสบการณ์ และผลลัพธ์ได้มาจากข้อมูลที่ผ่านการประมวลผล ซึ่งอาจมีลักษณะล่าช้า การดำเนินการจะดำเนินการเมื่อแนวโน้มของตลาดเทรด Futures ปรากฏขึ้นเท่านั้น นี่ไม่ใช่ด้านที่แย่ที่สุดของการวิเคราะห์ทางเทคนิค ในตลาด Futures ที่มีการแข่งขันเต็มรูปแบบ แนวโน้มราคาจะมีความหลากหลาย และวิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่แตกต่างกันอาจให้ข้อสรุปที่ไม่สอดคล้องกันหรืออาจขัดแย้งกันได้ ทำให้ผู้เทรดต้องเผชิญกับความท้าทายในการกำหนดทิศทางในการเปิดโพสิชัน
สรุปแล้ว การวิเคราะห์ทางเทคนิคไม่ใช่สิ่งที่แน่นอนและอาจเกิดการบิดเบือนได้ อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์เชิงปัจจัยพื้นฐานสามารถชดเชยข้อบกพร่องของการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่กล่าวไว้ข้างต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมอบวิธีการวิเคราะห์ที่ครอบคลุม ยาวนาน และสรุปผลได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ประการแรก การวิเคราะห์ Futures พื้นฐานครอบคลุมถึงตัวบ่งชี้บนเชน ข้อมูลโทเค็น และปัจจัยตลาดที่ครอบคลุมอื่น ๆ ประการที่สอง การวิเคราะห์ Futures พื้นฐานสามารถคาดการณ์แนวโน้มราคาสินทรัพย์ในระยะยาวได้อย่างกว้างๆ สุดท้ายนี้ ข้อสรุปที่ได้จากการวิเคราะห์พื้นฐานมักจะเป็นไปในทางบวก ไม่เหมือนกับธรรมชาติที่คลุมเครือของการวิเคราะห์ทางเทคนิค
อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าบางครั้งแม้ว่าโปรเจกต์จะมีพื้นฐานที่แข็งแกร่ง แต่ราคาโทเค็นอาจไม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญภายในระยะเวลาสั้นๆ ในทำนองเดียวกัน ปัจจัยพื้นฐานของโปรเจกต์ที่ไม่ดีอาจไม่ได้ส่งผลให้ราคาโทเค็นลดลงอย่างกะทันหันเสมอไป เนื่องจากการวิเคราะห์ Futures พื้นฐานมุ่งเน้นไปที่การระบุโอกาสในการเทรดตามแนวโน้มในระยะยาวเป็นหลัก เพื่อระบุจุดซื้อและขายในระยะสั้น ขอแนะนำให้เสริมการวิเคราะห์พื้นฐานด้วยการวิเคราะห์ทางเทคนิค
เราสามารถใช้จุดข้อมูลทั้งห้าจุดต่อไปนี้เพื่อวิเคราะห์ Futures พื้นฐาน: ที่อยู่ที่ใช้งาน อัตราแฮช Total Locked Value (TVL) มูลค่าตลาดและการประเมินมูลค่าที่เจือจางอย่างสมบูรณ์ อุปทานโทเค็น
ที่อยู่ที่ใช้งานอยู่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ที่อยู่ที่ใช้งานอยู่ภายในเครือข่ายบล็อคเชน ซึ่งจะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ เมื่อจำนวนที่อยู่ที่ใช้งานเพิ่มขึ้นตามกาลเวลา แสดงว่าระบบนิเวศโปรเจกต์มีความเจริญรุ่งเรือง หากในช่วงเวลาดังกล่าวราคาโทเค็นต่ำ ควรพิจารณาถือสินทรัพย์ของโปรเจกต์และเทรดในโพสิชัน Long ในทางกลับกัน การลดลงของที่อยู่ที่ใช้งานบ่งชี้ถึงการลดลงของจำนวนผู้ใช้ ซึ่งอาจนำไปสู่การพิจารณาลดการถือครองสินทรัพย์ของโปรเจกต์และการเทรดโพสิชัน Short โดยทั่วไปการติดตามที่อยู่ที่ใช้งานอยู่สามารถทำได้ผ่านตัวสำรวจบล็อคเชนสำหรับโปรเจกต์ เช่น Etherscan
สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าอัตราแฮชเมตริกนั้นใช้ได้กับคริปโตเคอเรนซีที่อิงตาม Proof of Work (PoW) เช่น Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash เป็นต้น ในเครือข่ายพิสูจน์การทำงาน นักขุดจะตรวจสอบธุรกรรมและรักษาความปลอดภัยเครือข่ายด้วยการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนโดยใช้คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ ข้อมูลแฮชแสดงถึงวิธีแก้ไขปริศนาแต่ละข้อ ซึ่งทำให้อัตราแฮชเป็นตัววัดพลังการประมวลผลธุรกรรมการคำนวณทั้งหมด
โดยทั่วไปอัตราแฮชจะมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับมูลค่าในระยะยาวของคริปโตเคอเรนซี อัตราแฮชที่สูงขึ้นบ่งชี้ว่านักขุดยินดีที่จะลงทุนเงินทุนระยะยาวในโครงสร้างพื้นฐานของคริปโตเคอเรนซีนั้นๆ เมื่ออัตราแฮชของคริปโตเคอเรนซีเพิ่มขึ้น แสดงว่าการลงทุนของนักขุดเพิ่มขึ้น และมูลค่าของโทเค็นอาจถูกประเมินต่ำเกินไป ซึ่งจะเปิดโอกาสในการเทรดในโพสิชัน Long ในทางกลับกัน การลดลงของอัตราแฮชบ่งชี้ว่านักขุดกำลังถอนตัวออกจากโปรเจกต์ ซึ่งอาจประเมินมูลค่าโทเค็นเกินจริง และเปิดโอกาสในการเทรดในโพสิชัน Short
อัตราแฮชของ BTC แหล่งที่มา: บิตอินโฟชาร์ต
Total Locked Value (TVL) ใช้เฉพาะในการวัดความแข็งแกร่งของโปรเจกต์การเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) TVL คือคำย่อของ Total Value Locked ซึ่งครอบคลุมมูลค่ารวมของสินทรัพย์คริปโตเคอเรนซีที่ผู้ใช้เดิมพันหรือล็อกไว้ภายในแพลตฟอร์ม DeFi นักลงทุนสามารถใช้ข้อมูล TVL เพื่อเปรียบเทียบการเติบโตของโปรเจกต์ DeFi ที่แตกต่างกัน แพลตฟอร์มทั่วไปสำหรับค้นหา TVL ได้แก่ DeFiLlama
โดยทั่วไป TVL แสดงถึงความนิยมของโปรเจกต์ การเพิ่มขึ้นของ TVL ชี้ให้เห็นถึงโอกาสที่เป็นไปได้ในการเทรดโพสิชัน Long TVL ที่ต่ำลงบ่งชี้ว่าตลาดให้ความสนใจต่อโปรเจกต์น้อยลง โดยกองทุนจะถอนตัวออกไปอย่างรวดเร็ว จึงเปิดโอกาสในการเทรดในโพสิชันขายชอร์ต
มีข้อแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดและการประเมินมูลค่าแบบเจือจางเต็มที่ การประเมินมูลค่าที่เจือจางอย่างสมบูรณ์หมายถึงมูลค่าตลาดทั้งหมดของโปรโตคอลโดยถือว่าโทเค็นทั้งหมดอยู่ในระบบหมุนเวียน การเข้าใจถึงความแตกต่างนี้อาจมีประโยชน์สำหรับผู้ที่กำลังมองหาโอกาสในการเทรด Futures หากมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างมูลค่าตลาดของโปรเจกต์และการประเมินมูลค่าที่เจือจางเต็มที่ แสดงว่าโทเค็นจำนวนมากยังไม่ได้เข้าสู่ระบบหมุนเวียน การเปิดตัวโทเค็นใหม่สู่ตลาดอาจทำให้เกิดแรงกดดันการขายที่สำคัญ
สถานการณ์นี้มักเกิดขึ้นกับโปรเจกต์ที่เพิ่งเปิดตัว ซึ่งอุปทานโทเค็นที่หมุนเวียนมักแสดงเพียงเศษเสี้ยวเล็กน้อยของอุปทานทั้งหมด ตัวอย่างเช่น เมื่อ Curve เปิดตัวโทเค็น CRV ราคาเทรดจะอยู่ที่ 15-20 ดอลลาร์ และมูลค่าเมื่อเจือจางเต็มที่แล้วจะเกิน 50 พันล้านดอลลาร์ มูลค่าดังกล่าวสูงกว่าการประเมินมูลค่าของ Ethereum ในขณะนั้น เห็นได้ชัดว่าการประเมินมูลค่าที่เกินจริงเช่นนี้ไม่สมเหตุสมผล และตลาดมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลง ดังนั้น ในกรณีดังกล่าว โอกาสในการเทรดแบบ Short อาจมีอยู่ ในทางกลับกัน การประเมินมูลค่าต่ำเกินไปอาจกระตุ้นให้ราคาโทเค็นของโปรเจกต์เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสในการเทรดในโพสิชัน Long
เมื่อด้านพื้นฐานอื่นๆ ของโปรเจกต์มีความเท่าเทียมกัน อุปทานของโทเค็นจะส่งผลต่อราคาสินทรัพย์อย่างมีนัยสำคัญ อุปทานสูงสุดและอุปทานหมุนเวียนเป็นตัวชี้วัดอุปทานโทเค็นหลัก โดยอุปทานหมุนเวียนเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นพิเศษ
ในบริบทของการวิเคราะห์ Futures พื้นฐาน อุปทานหมุนเวียนทำหน้าที่เป็นรากฐานทางทฤษฎีสำหรับการถือครองในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่ออุปทานหมุนเวียนต่ำ และชิปมีความเข้มข้นค่อนข้างมาก ศักยภาพในการเพิ่มขึ้นของราคาโทเค็นจะสูง ทำให้เหมาะกับการถือโพสิชันซื้อ หากการหมุนเวียนของโทเค็นมีมากและชิปถูกกระจายออกไป โอกาสที่ราคาจะเพิ่มขึ้นก็จะลดลง ส่งผลให้มีการถือโพสิชันขายชอร์ตมากขึ้น
ข้อมูลทั้งห้าจุดที่กล่าวมาข้างต้นมีความสำคัญอย่างยิ่งในการวิเคราะห์ Futures พื้นฐาน และสามารถให้ทิศทางในระยะยาวสำหรับการเทรดได้ สรุปได้ว่า หากข้อมูลมีประสิทธิภาพดีแต่ราคาโทเค็นไม่เพิ่มขึ้น มูลค่าที่แท้จริงของโทเค็นอาจถูกประเมินต่ำเกินไป ซึ่งจะทำให้เป็นโอกาสในระยะยาวในการถือครองหุ้นระยะยาว ในทางกลับกัน หากข้อมูลลดลง แต่ราคาโทเค็นยังคงเท่าเดิม มูลค่าที่แท้จริงของโทเค็นอาจถูกประเมินสูงเกินไป ซึ่งเปิดโอกาสในระยะยาวสำหรับการ Short
การวิเคราะห์พื้นฐานสำหรับการเทรด Futures มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากสามารถชดเชยข้อบกพร่องของการวิเคราะห์ทางเทคนิคได้ เป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญที่นักลงทุนต้องเข้าใจ เมื่อตัดสินใจเกี่ยวกับทิศทางและปริมาณของโพสิชัน Futures ควรมีความเข้าใจที่ครอบคลุมเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานของโปรเจกต์ อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าโดยปกติแล้ว เราจำเป็นต้องรวมวิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อระบุจุดซื้อและจุดขายที่เจาะจง
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้ไม่ถือเป็นข้อมูลด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี การให้คำปรึกษา หรือคำแนะนำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และไม่ใช่คำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ MEXC Learn นำเสนอข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและลงทุนด้วยความระมัดระวัง กิจกรรมการลงทุนของผู้ใช้ทั้งหมดเป็นอิสระจากแพลตฟอร์มนี้