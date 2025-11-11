คุณสมบัติหลักที่สำคัญบนหน้าการเทรดฟิวเจอร์สของ MEXC เพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

ในตลาดสกุลเงินดิจิทัล การเทรดฟิวเจอร์สได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนจำนวนมากในการปรับปรุงประสิทธิภาพของเงินทุนและคว้าโอกาสทางการตลาด เนื่องด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น เลเวอเรจสูงและการเทรดแบบสองทาง เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น หน้าการเทรดฟิวเจอร์สของ MEXC ไม่เพียงแต่มีฟังก์ชันการวางคำสั่งซื้อพื้นฐานเท่านั้น แต่ยังมาพร้อมกับฟีเจอร์เสริมที่เป็นประโยชน์มากมาย ครอบคลุมถึงโหมดตำแหน่ง การเตือนการแจ้งเตือน การดำเนินการด่วน และการแสดงข้อมูล บทความนี้จะให้ภาพรวมโดยละเอียดเกี่ยวกับฟังก์ชันที่ใช้กันทั่วไปเหล่านี้ เพื่อช่วยให้คุณเทรดได้ง่ายยิ่งขึ้น
ในการเทรดแบบสปอต นักลงทุนสามารถซื้อสินทรัพย์ได้ก่อนแล้วจึงขายในภายหลัง ในทางตรงกันข้าม การเทรดฟิวเจอร์สบน MEXC ช่วยให้ผู้ใช้สามารถถือตำแหน่งทั้งยาวและสั้นได้พร้อมกัน
ตัวอย่างเช่น หากนักลงทุน อลิซ เลือกที่จะเทรด BTCUSDT เธอจะสามารถซื้อได้เท่านั้น และตัดสินใจภายหลังว่าจะขายเมื่อใด อย่างไรก็ตาม ด้วยการเทรดฟิวเจอร์ส ผลิตภัณฑ์ของ MEXC ช่วยให้เธอสามารถเปิดและจัดการตำแหน่งทั้งยาวและสั้นในเวลาเดียวกันได้ ความยืดหยุ่นนี้ช่วยให้ผู้เทรดสามารถแสวงหาผลตอบแทนที่มีศักยภาพที่สูงขึ้นด้วยต้นทุนที่ต่ำลง ซึ่งเป็นหนึ่งในเหตุผลหลักที่ทำให้การเทรดฟิวเจอร์สมีความน่าสนใจ แพลตฟอร์ม MEXC ฟิวเจอร์ส ครองอันดับหนึ่งของโลกในด้านสภาพคล่อง รองรับเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่า (ปัจจุบันมีให้สำหรับคู่ BTCUSDT และ ETHUSDT) และให้ราคาที่ยุติธรรมและโปร่งใส ทำให้เป็นตัวเลือกชั้นนำสำหรับผู้เทรด ฟิวเจอร์ส ทั่วโลก
ในหัวข้อต่อไปนี้ เราจะแนะนำฟังก์ชันเสริมหลักบางส่วนในหน้าการเทรด MEXC ฟิวเจอร์ส เพื่อช่วยให้คุณเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อความชัดเจน เราจะสาธิตฟีเจอร์เหล่านี้ในเวอร์ชันเว็บเป็นหลัก แม้ว่าฟีเจอร์ส่วนใหญ่จะมีให้ใช้งานในแอปด้วยเช่นกัน
ในการเริ่มต้น ให้เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ MEXC อย่างเป็นทางการ ในหน้าการเทรดฟิวเจอร์ส คลิกปุ่ม ⚙️ ที่มุมขวาบนเพื่อเข้าถึงหน้าการตั้งค่า ซึ่งคุณสามารถกำหนดค่าฟังก์ชันเสริมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวางคำสั่งซื้อได้
การตั้งค่าการเทรดได้แก่ โหมดตำแหน่ง โหมดเลเวอเรจ การป้องกันสเปรด การเทรดแบบแฟลช TP/SL ขั้นสูง และป๊อปอัปการยืนยันคำสั่งซื้อ
โหมดตำแหน่ง: เลือกได้ระหว่างโหมด Hedge และโหมด One-Way ความแตกต่างอยู่ที่ว่าคู่ฟิวเจอร์ส นั้นจะอนุญาตให้ถือตำแหน่งซื้อและขายพร้อมกันได้หรือไม่
โหมดเลเวอเรจ: เลือกได้ระหว่างโหมดง่ายหรือโหมดขั้นสูง ความแตกต่างอยู่ที่ว่าค่าเลเวอเรจและโหมดมาร์จิ้นจะเหมือนกันหรือไม่สำหรับทั้งตำแหน่งยาวและตำแหน่งสั้น
การป้องกันราคา: เมื่อสภาวะตลาดผันผวนอย่างรุนแรง การเปิดใช้งานการป้องกันสเปรดจะช่วยป้องกันไม่ให้คำสั่งซื้อของคุณถูกดำเนินการในราคาที่ไม่เอื้ออำนวย ช่วยให้คุณป้องกันความผันผวนของตลาดที่ผิดปกติได้
แฟลชเทรดดิ้ง: ช่วยให้สามารถวางคำสั่งซื้ออย่างรวดเร็วโดยตรงบนแผนภูมิแท่งเทียนในราคาตลาดปัจจุบัน หลังจากป้อนจำนวนแล้ว เพียงคลิกซื้อหรือขายเพื่อเปิดสถานะทันที หากเปิดใช้งานการแจ้งเตือน ฟังก์ชันต่างๆ เช่น TP/SL ขั้นสูง การแจ้งเตือนการยืนยันคำสั่งซื้อ หรือการแจ้งเตือนคำสั่งซื้อในตลาดที่ยังไม่ได้กรอก จะส่งหน้าต่างป๊อปอัปที่สอดคล้องกันเพื่อแจ้งเตือน
การตั้งค่าการแจ้งเตือนได้แก่ การแจ้งเตือนการชำระบัญชี การกระตุ้นค่าธรรมเนียมเงินทุน การกระตุ้นคำสั่ง การกระตุ้นการทำกำไร/หยุดการขาดทุน และการกระตุ้นการหยุดตาม
เมื่อเปิดใช้งานการแจ้งเตือนการชำระโพสิชัน แพลตฟอร์มจะแจ้งเตือนหากอัตราส่วนมาร์จิ้นของโพสิชันของคุณมากกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์ที่คุณตั้งไว้ แต่ละโพสิชันจะทริกเกอร์การแจ้งเตือนได้มากสุดหนึ่งครั้งทุก 60 นาที เงื่อนไขการทริกเกอร์มีดังนี้
สถานการณ์ที่ 1: ตั้งค่าอัตราส่วนมาร์จิ้น < 80%
เมื่ออัตราส่วนมาร์จิ้นของโพสิชันของคุณ ≥ ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า แพลตฟอร์มจะส่งการแจ้งเตือนผ่านการแจ้งเตือนในแอป อีเมล และพุชแมสเสจ และจะส่ง SMS เพิ่มเติมเฉพาะเมื่ออัตราส่วนมาร์จิ้นถึง 80% ในภาวะตลาดผันผวนรุนแรง โพสิชันของคุณอาจถูกชำระภายในเวลาอันสั้นมาก และคุณอาจไม่ได้รับการแจ้งเตือนการชำระโพสิชันทันเวลา
สถานการณ์ที่ 2: ตั้งค่าอัตราส่วนมาร์จิ้น ≥ 80%
เมื่ออัตราส่วนมาร์จิ้นของโพสิชันของคุณ ≥ ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า แพลตฟอร์มจะส่งการแจ้งเตือนผ่านการแจ้งเตือนในแอป อีเมล พุชแมสเสจ และ SMS ในภาวะตลาดผันผวนรุนแรง โพสิชันของคุณอาจถูกชำระภายในเวลาอันสั้นมาก และคุณอาจไม่ได้รับการแจ้งเตือนการชำระโพสิชันทันเวลา
เมื่อเปิดใช้งานการทริกเกอร์ค่าธรรมเนียมการระดมทุนหากตำแหน่งของคุณถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเงินทุนและค่าสัมบูรณ์ของอัตราเงินทุนมากกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์ที่คุณกำหนด คุณจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านทางอีเมลและข้อความในแอป การตั้งค่านี้ใช้ได้กับทั้ง USDT-M และ Coin-M ฟิวเจอร์ส
เมื่อเปิดใช้งานสำหรับคำสั่งทริกเกอร์ คำสั่ง TP/SL หรือคำสั่ง trailing stop แพลตฟอร์มจะแจ้งให้คุณทราบว่าคำสั่งที่เกี่ยวข้องนั้นถูกทริกเกอร์สำเร็จหรือล้มเหลว แต่ละการแจ้งเตือนสามารถส่งได้สูงสุด 20 รายการต่อวัน
การแจ้งเตือนการเทรดได้แก่ การแจ้งเตือนเสียง คำเตือนการชำระบัญชี การแจ้งเตือนการชำระบัญชี การยกเลิกคำสั่งซื้อ การเติมคำสั่งซื้อ ทริกเกอร์ TP/SL การหยุดตาม และคำสั่งทริกเกอร์ เมื่อเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้น แพลตฟอร์มจะแจ้งให้คุณทราบผ่านหน้าต่างป๊อปอัปบนหน้าการเทรด คุณสามารถเลือกเปิดหรือปิดการแจ้งเตือนเหล่านี้ได้ และการแจ้งเตือนเหล่านี้จะใช้กับคู่สัญญาเทรดล่วงหน้าทั้งหมด
คำเตือนการชำระบัญชีจะถูกเรียกใช้งานเมื่ออัตราส่วนมาร์จิ้นตำแหน่งของคุณมากกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์ที่คุณกำหนด เกณฑ์จะถูกกำหนดค่าภายใต้ทริกเกอร์ค่าธรรมเนียมการระดมทุนในการตั้งค่าการแจ้งเตือนตลาด แต่ละตำแหน่งสามารถส่งคำเตือนได้มากที่สุดหนึ่งครั้งทุก ๆ 5 นาที
ประเภทการแจ้งเตือนอื่น ๆ จะปรากฏเป็นป๊อปอัปเมื่อเหตุการณ์คำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น หากตำแหน่งของคุณถูกชำระบัญชีและสวิตช์การแจ้งเตือนการชำระบัญชีเปิดใช้งานอยู่ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนแบบป๊อปอัป
นอกจากนี้คุณสามารถกำหนดค่าการแจ้งเตือนราคาได้อย่างรวดเร็วจากมุมขวาบนของหน้าการเทรด
โดยการคลิกปุ่มการแจ้งเตือนราคา คุณสามารถตั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆ เช่น คู่การเทรด ประเภทการแจ้งเตือน และความถี่ของการแจ้งเตือน เมื่อกำหนดค่าแล้ว คลิกสร้างการแจ้งเตือนเพื่อดำเนินการตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์
หลังจากสร้างแล้ว คุณสามารถดูการแจ้งเตือนราคาที่คุณเพิ่งตั้งค่าในรายการการแจ้งเตือนได้ คลิกปุ่มสลับได้ตลอดเวลาเพื่อเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการแจ้งเตือนนี้
หากตลาดมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญและคุณต้องการลบการแจ้งเตือนราคานี้ ให้คลิกลบทั้งหมดเพื่อลบออก
MEXC ฟิวเจอร์ส ช่วยให้คุณสามารถเทรดบนกราฟแท่งเทียนได้โดยตรง ช่วยให้คุณสร้าง แก้ไข และยกเลิกคำสั่งจำกัดได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงกำหนดและปรับคำสั่งปิดตลาด คำสั่ง Take Profit และ Stop Loss คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะนี้ได้โดยการอ่านวิธีการดำเนินการเทรดฟิวเจอร์สบนแผนภูมิ K-line
นอกเหนือจากฟังก์ชันเสริมที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อที่แนะนำไว้ข้างต้นแล้ว MEXC ยังมีเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อช่วยในการเทรดฟิวเจอร์สอีกด้วย คุณสามารถใช้สิ่งเหล่านี้ได้ตามความต้องการและความชอบเฉพาะของคุณ
นักเทรดที่มีประสบการณ์หลายรายชอบที่จะวาดเส้นเสริมบนแผนภูมิแท่งเทียนเพื่อช่วยคาดการณ์แนวโน้มตลาดในอนาคต MEXC นำเสนอเครื่องมือวาดภาพที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถวางแผนเส้นการวิเคราะห์ระดับมืออาชีพต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้ตัดสินใจลงทุนได้ดีขึ้น
หลังจากวาดบนแผนภูมิแท่งเทียนแล้ว คุณยังสามารถใช้ 🧲เครื่องมือแม่เหล็ก เพื่อจัดแนวเส้นไปยังจุดสูงสุดหรือต่ำสุดบนแท่งเทียนโดยอัตโนมัติได้อีกด้วย ดังที่แสดงในตัวอย่างด้านล่าง
ฟีเจอร์การแชร์สแน็ปช็อตสามารถรวมเข้ากับเครื่องมือวาดภาพได้ คล้ายกับการเทรดแบบสปอต หลังจากทำเครื่องหมายบนแผนภูมิเพื่อสะท้อนถึงแนวโน้มตลาดของคุณแล้ว คุณสามารถคลิกปุ่ม สแนปช็อต เพื่อสร้างภาพที่สามารถแชร์ได้ของแผนภูมิแท่งเทียนปัจจุบันของคุณ ซึ่งจะทำให้คุณสามารถแชร์การวิเคราะห์ตลาดของคุณได้อย่างรวดเร็ว
นอกจากนี้ ภายใต้ประวัติการสั่งซื้อและการเทรด คุณสามารถคลิกปุ่มแชร์ถัดจาก PNL ที่เกิดขึ้นจริง เพื่อแชร์ผลลัพธ์กำไร/ขาดทุนของคุณไปยังโซเชียลมีเดีย หรือบันทึกไว้ในเครื่องด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
หน้าการเทรดฟิวเจอร์สของ MEXC นำเสนอโหมดเค้าโครงสามแบบ: Pro (แผงด้านขวา), Pro (แผงด้านซ้าย) และจอไวด์สกรีน คุณสามารถเข้าถึงได้โดยคลิกปุ่ม ⚙️ ที่มุมขวาบนของหน้าการเทรด
นอกจากนี้ โมดูลต่างๆ บนหน้าการเทรด MEXC ฟิวเจอร์ส ยังรองรับฟังก์ชันลากและปรับขนาดอีกด้วย เพียงแค่กดและลากจากมุมล่างขวา ⌟ ของแผงเพื่อปรับขนาดตามที่คุณต้องการ
นอกเหนือจากส่วนประวัติคำสั่งซื้อที่ด้านล่างของหน้าการเทรดแล้ว แผนภูมิแท่งเทียนยังรองรับการแสดงบันทึกคำสั่งซื้อที่ผ่านมาด้วย ขณะนี้แสดงคำสั่งซื้อที่ดำเนินการล่าสุดสูงสุด 100 รายการ
บนแผนภูมิแท่งเทียน ให้คลิกขวาเพื่อเปิดเมนูด่วน เลือกการตั้งค่าการแสดงผล และตรวจสอบประวัติการสั่งซื้อ จากนั้นคุณจะเห็นลูกศรสีแดงชี้ลงสำหรับคำสั่งขายและลูกศรสีเขียวชี้ขึ้นสำหรับคำสั่งซื้อ ซึ่งแสดงถึงคำสั่งที่ดำเนินการตามประวัติของคุณ
เมื่อคุณวางเคอร์เซอร์ไว้เหนือลูกศร เช่น ลูกศรชี้ลงสีแดง ราคาเฉลี่ยของคำสั่งขายนั้นจะปรากฏขึ้น โดยการคลิกแสดงรายละเอียด คุณจะเห็นข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เวลาสั่งซื้อ ปริมาณที่เติม ราคาที่เติม และค่าธรรมเนียม
ในทำนองเดียวกัน เมื่อคุณเลื่อนเมาส์ไปเหนือลูกศรสีเขียวชี้ขึ้น ราคาเฉลี่ยของคำสั่งซื้อนั้นจะปรากฏขึ้น การคลิกเพิ่มเติมจะแสดงรายละเอียดต่างๆ ให้คุณทราบ รวมถึงเวลาสั่งซื้อ ปริมาณที่เติม ราคาที่เติม และค่าธรรมเนียม
นอกเหนือจากฟังก์ชันเสริมที่แนะนำในบทความนี้ MEXC ฟิวเจอร์ส ยังมีข้อได้เปรียบหลักหลายประการ เช่น ค่าธรรมเนียมธุรกรรมต่ำ ความลึกของตลาดที่แข็งแกร่งและยุติธรรม ความปลอดภัยและความเสถียรสูง และกฎการเทรดที่ยืดหยุ่น ทำให้เป็นแพลตฟอร์มที่น่าดึงดูดใจสำหรับนักเทรดทั่วโลก
เมื่อทำการเทรดฟิวเจอร์สบน MEXC ผู้ใช้สามารถดำเนินการได้สองประเภท: การวางคำสั่ง Maker หรือการดำเนินการคำสั่ง Taker ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2025 ตามตารางค่าธรรมเนียมล่าสุด ผู้ใช้ทั่วไปบน MEXC จะต้องชำระค่าธรรมเนียม 0.01% สำหรับคำสั่ง Maker และค่าธรรมเนียม 0.04% สำหรับคำสั่ง Taker เมื่อทำการเทรด ฟิวเจอร์ส แบบถาวร ผู้ใช้ที่ถือโทเค็น MX อย่างน้อย 500 ก็สามารถรับส่วนลดเพิ่มเติมอีก 50% ได้เช่นกัน สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับ MEXC อย่างเป็นทางการ อัตราอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเทศหรือภูมิภาค ดังนั้นควรใช้หน้าค่าธรรมเนียมเป็นข้อมูลอ้างอิงขั้นสุดท้าย
Maker: การวางคำสั่งซื้อแบบจำกัดด้วยราคาและปริมาณที่กำหนด โดยรอให้ผู้ใช้รายอื่นจับคู่ให้ คำสั่งของ Maker เพิ่มสภาพคล่องให้กับตลาด
Taker: จับคู่กับคำสั่งซื้อจำกัดหรือตลาดที่มีอยู่อย่างแข็งขัน คำสั่งของ Taker จะใช้สภาพคล่องของตลาด
การเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการเทรดสำหรับผู้ใช้ทั่วไปที่เทรด USDT-M เพอร์เพทชวลฟิวเจอร์ส แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ MEXC ฟิวเจอร์ส มีการแข่งขันสูงภายในอุตสาหกรรม
เอ็กซ์เชนจ์
MEXC
คู่แข่ง 1
คู่แข่ง 2
คู่แข่ง 3
คู่แข่ง 4
ค่าธรรมเนียม Maker
0.01%
0.018%
0.02%
0.02%
0.02%
ค่าธรรมเนียม Taker
0.04%
0.045%
0.05%
0.06%
0.06%
แพลตฟอร์มที่แข่งขันทั้งสี่ที่ระบุไว้ข้างต้นล้วนอยู่ในกลุ่มการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล 20 อันดับแรกบน CoinMarketCap การเปรียบเทียบแบบง่ายๆ แสดงให้เห็นข้อได้เปรียบด้านค่าธรรมเนียมของ MEXC ในการเทรดฟิวเจอร์สได้อย่างชัดเจน สำหรับค่าธรรมเนียม Taker เพียงอย่างเดียว อัตราของคู่แข่งจะอยู่ระหว่าง 0.045% ถึง 0.06% โดยอัตราสูงสุดอยู่ที่ 1.5 เท่าของอัตราของ MEXC
ตัวอย่างเช่น สมมติว่าผู้ใช้ชื่อ อลิซ วางแผนที่จะลงทุน 10,000 USDT ด้วยเลเวอเรจ 10 เท่า โดยเปิดสถานะเป็น Maker และปิดสถานะเป็น Taker ขนาดตำแหน่งรวมจะอยู่ที่ 100,000 USDT (ไม่นับความผันผวนของราคา) ค่าธรรมเนียมที่ อลิซ ต้องจ่ายใน 5 แพลตฟอร์มมีดังนี้:
เอ็กซ์เชนจ์
MEXC
คู่แข่ง 1
คู่แข่ง 2
คู่แข่ง 3
คู่แข่ง 4
ค่าธรรมเนียม Maker (USDT)
10
18
20
20
20
ค่าธรรมเนียม Taker (USDT)
40
45
50
60
60
ค่าธรรมเนียมรวม (USDT)
50
63
70
80
80
การเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการเทรดจริงทำให้โครงสร้างฟิวเจอร์สที่มีค่าธรรมเนียมต่ำของ MEXC ชัดเจนยิ่งขึ้น แสดงให้เห็นถึงข้อได้เปรียบที่แข็งแกร่งในการช่วยให้ผู้ใช้ลดต้นทุนการเทรด นอกจากนี้ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2025 (เวลาที่เขียน) MEXC ได้เปิดตัว เทศกาลนักเทรดโดยเสนอค่าธรรมเนียม Maker และ Taker เป็นศูนย์สำหรับคู่การเทรด ฟิวเจอร์ส มากกว่า 140 คู่ ซึ่งมอบผลประโยชน์ที่มากขึ้นให้กับผู้ใช้ทั่วโลก นับตั้งแต่ก่อตั้ง MEXC ได้รับการยอมรับในด้านการค้นพบโครงการคุณภาพสูงและรายการโครงการใหม่ๆ อย่างรวดเร็ว จนได้รับการยอมรับจากผู้ใช้อย่างกว้างขวาง ประสบการณ์และชื่อเสียงในอุตสาหกรรมหลายปีช่วยให้ MEXC ดึงดูดผู้ใช้ได้หลายสิบล้านคน ทำให้เป็นตัวเลือกแรกสำหรับทั้งนักเทรดรายใหม่และผู้มีประสบการณ์ ปัจจุบันบริการของ MEXC ครอบคลุมมากกว่า 170 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก ฐานผู้ใช้ขนาดใหญ่ทำให้การเทรด MEXC ฟิวเจอร์ส มีความลึกที่ยอดเยี่ยม มีหนังสือคำสั่งซื้อที่สมดุล และมีราคาที่ยุติธรรมและโปร่งใส ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดฟิวเจอร์สของ MEXC ทะลุ 39.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ ความลึกดังกล่าวช่วยให้การดำเนินการราบรื่นแม้ในสภาวะตลาดที่รุนแรง ช่วยให้ผู้เทรดหลีกเลี่ยงการชำระบัญชีที่ไม่จำเป็น (ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2025; แหล่งที่มา: CoinMarketCap) ตัวอย่างเช่น การใช้คู่การเทรด BTCUSDT: คำนวณปริมาณคำสั่งเทรดจำกัดทั้งหมดภายใน ±5 จุดพื้นฐานของราคากลาง สมุดคำสั่งเทรดของ MEXC แสดงให้เห็นประมาณ 80.79 ล้าน USDT ในขณะที่คู่แข่ง 3 อันดับแรกของโลกแสดงให้เห็นประมาณ 39.33 ล้าน USDT ซึ่งหมายความว่าสภาพคล่องของ MEXC สูงกว่าผู้นำในอุตสาหกรรมประมาณ 2.1 เท่า MEXC ฟิวเจอร์ส นำเสนอกฎการเทรดที่มีความยืดหยุ่นสูง โดยสามารถปรับเลเวอเรจได้ตั้งแต่ 1 เท่าถึง 500 เท่า USDT-M ฟิวเจอร์ส รองรับเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่า Coin-M ฟิวเจอร์ส รองรับเลเวอเรจสูงถึง 125 เท่า ในปัจจุบัน คู่ BTCUSDT และ ETHUSDT รองรับเลเวอเรจสูงสุด 500 เท่า ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเงินทุนอย่างมีนัยสำคัญ และทำให้สามารถใช้กลยุทธ์การเทรดที่หลากหลายได้ MEXC ฟิวเจอร์ส รองรับประเภทคำสั่งซื้อสามประเภท คำสั่งจำกัดช่วยให้ผู้ใช้สามารถกำหนดราคาและปริมาณคำสั่งซื้อของตนเองได้ โดยคำสั่งซื้อจะดำเนินการตามเงื่อนไขที่ระบุ คำสั่งเทรดในตลาดจะดำเนินการทันทีตามราคาตลาดปัจจุบัน โดยต้องป้อนเพียงปริมาณเท่านั้น คำสั่งทริกเกอร์ช่วยให้ผู้ใช้สามารถกำหนดราคาทริกเกอร์ ราคาคำสั่งซื้อ และปริมาณไว้ล่วงหน้า เมื่อตลาดไปถึงราคาที่กำหนด ระบบจะทำการวางคำสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ ก่อนที่จะบรรลุเงื่อนไขการทริกเกอร์ จะไม่มีการตรึงระยะขอบหรือตำแหน่งใดๆ สำหรับโหมดมาร์จิ้น ผู้ใช้สามารถเลือกได้อย่างยืดหยุ่นระหว่าง Cross Margin และ Isolated Margin สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูหัวข้อโหมดการเทรดฟิวเจอร์ส MEXC ยังรองรับโหมดป้องกันความเสี่ยง ซึ่งช่วยให้ผู้เทรดสามารถถือตำแหน่งทั้งแบบยาวและสั้นในสัญญาเดียวกัน โดยแต่ละตำแหน่งจะมีเลเวอเรจอิสระ ในโหมดป้องกันความเสี่ยง การใช้มาร์จิ้นจะขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงที่ได้รับมอบหมาย ก๊อปปี้เทรดเป็นกลยุทธ์การลงทุนที่อนุญาตให้ผู้ใช้จำลองการเทรดของผู้เทรดที่มีประสบการณ์โดยอัตโนมัติ ขอแนะนำเป็นพิเศษสำหรับผู้เริ่มต้นที่มีประสบการณ์การเทรดล่วงหน้าอย่างจำกัด การเทรดกริด เป็นกลยุทธ์เชิงปริมาณอัตโนมัติที่วางคำสั่งซื้อและขายชุดหนึ่งภายในช่วงราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ก่อให้เกิด "ตาราง" เนื่องจากราคามีการผันผวนภายในช่วงนี้ ระบบจะซื้อในราคาต่ำและขายในราคาสูงซ้ำๆ เพื่อรับกำไรจากการเคลื่อนไหวราคาเพียงเล็กน้อย การวิจัยแสดงให้เห็นว่าในประมาณ 80% ของเวลา สินทรัพย์ส่วนใหญ่จะผันผวนภายในช่วง ทำให้การเทรดแบบกริดเป็นทางเลือกที่เหมาะสม หุ้นฟิวเจอร์สเป็นผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ที่รวมหุ้นสหรัฐฯ เข้ากับตลาดสกุลเงินดิจิทัล ช่วยให้นักลงทุนสามารถใช้สกุลเงินดิจิทัล (เช่น USDT) เป็นหลักประกันในการเทรดการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นสหรัฐฯ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของหุ้นนั้นๆ เอง ในที่สุด MEXC ยังมีวิธีการเข้าสู่ระบบและการเทรดหลายวิธีที่ปรับให้เหมาะกับความชอบของผู้ใช้และอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน หากคุณชอบเทรดผ่านมือถือบน iOS หรือ Android โปรดดูคู่มือการเทรดฟิวเจอร์ส (แอป)
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลที่ให้ไว้ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือบริการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ MEXC Learn ให้ข้อมูลนี้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และไม่ให้คำแนะนำในการลงทุน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้