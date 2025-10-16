ค่าธรรมเนียมการเทรดและอัตราการระดมทุนของ MEXC อธิบาย: คู่มือล่าสุดเกี่ยวกับอัตราสปอตและฟิวเจอร์ส

ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เทรดสกุลเงินดิจิทัลที่มีประสบการณ์หรือเพิ่งเริ่มต้น การทำความเข้าใจค่าธรรมเนียมการเทรดถือเป็นสิ่งสำคัญในการนำทางตลาดและปรับปรุงประสบการณ์การเทรดของคุณ MEXC ซึ่งเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนสกุไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เทรดสกุลเงินดิจิทัลที่มีประสบการณ์หรือเพิ่งเริ่มต้น การทำความเข้าใจค่าธรรมเนียมการเทรดถือเป็นสิ่งสำคัญในการนำทางตลาดและปรับปรุงประสบการณ์การเทรดของคุณ MEXC ซึ่งเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนสกุ
ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เทรดสกุลเงินดิจิทัลที่มีประสบการณ์หรือเพิ่งเริ่มต้น การทำความเข้าใจค่าธรรมเนียมการเทรดถือเป็นสิ่งสำคัญในการนำทางตลาดและปรับปรุงประสบการณ์การเทรดของคุณ MEXC ซึ่งเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำระดับโลก นำเสนอโครงสร้างค่าธรรมเนียมที่โปร่งใสซึ่งช่วยให้ผู้เทรดจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในตลาดสปอตและตลาดฟิวเจอร์ส

1. ค่าธรรมเนียมการเทรดฟิวเจอร์ส


1.1 ค่าธรรมเนียมการเทรด


ในการเทรด MEXC ฟิวเจอร์ส ผู้ใช้สามารถทำหน้าที่ได้สองอย่าง:

  • Maker: คำสั่งจำกัดที่ไม่ตรงกับคำสั่ง Maker ในปัจจุบันทันที แต่จะถูกวางไว้ในสมุดคำสั่งเป็นคำสั่งที่รอการดำเนินการรอการดำเนินการ สิ่งนี้เพิ่มสภาพคล่องให้กับตลาด
  • Taker: คำสั่งจำกัดหรือคำสั่งตลาดที่จับคู่โดยตรงกับคำสั่งผู้สร้างปัจจุบัน โดยขจัดสภาพคล่องออกจากตลาด

ในขณะนี้ อัตราค่าธรรมเนียมสำหรับ MEXC ฟิวเจอร์ส มีดังนี้: 0.000% สำหรับคำสั่ง Maker และ 0.020% สำหรับคำสั่ง Taker หากคุณถือโทเค็น MX และโอนเข้าบัญชี ฟิวเจอร์ส ของคุณ คุณสามารถใช้โทเค็นเหล่านี้เพื่อชดเชยค่าธรรมเนียมการเทรดด้วยส่วนลด 20% ได้ หากคุณถือมากกว่า 500 MX คุณจะได้รับส่วนลด 50%

ตัวอย่าง: ผู้ใช้เปิดสถานะขายชอร์ตเทียบเท่ากับ 1 BTC ใน BTCUSDT เพอร์เพทชวล ฟิวเจอร์ส โดยมีมูลค่าสถานะเท่ากับ 100,000 USDT:
  • หากดำเนินการตามคำสั่ง Maker: ค่าธรรมเนียม = 100,000 × 0.000% = 0 USDT
  • หากดำเนินการตามคำสั่ง Taker: ค่าธรรมเนียม = 100,000 × 0.020% = 20 USDT

หมายเหตุ: ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับคำสั่งซื้อที่ไม่ได้รับการบรรจุหรือคำสั่งซื้อที่ถูกยกเลิก


นอกจากนี้ คู่เทรดฟิวเจอร์สแบบ Perpetual ของ MEXC บางคู่จะมีโครงสร้างค่าธรรมเนียมแบบแบ่งระดับ เพื่อส่งเสริมการเทรดอย่างต่อเนื่องของผู้ใช้ในแต่ละระดับ โดยอัตราค่าธรรมเนียมอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค คุณสามารถตรวจสอบ ระดับผู้ใช้ปัจจุบัน และโครงสร้างค่าธรรมเนียมที่สอดคล้องได้ในหน้าการเทรดฟิวเจอร์ส เมื่อปริมาณการเทรดของคุณเพิ่มขึ้น คุณจะเลื่อนเข้าสู่ระดับที่สูงขึ้นและได้รับอัตราค่าธรรมเนียมที่ดีกว่า พร้อมยังคงได้รับประโยชน์จากสภาพคล่องลึกและความแข็งแกร่งของตลาดจาก MEXC



1.2 อัตราการระดมทุน


อัตราเงินทุนเป็นกลไกที่กำหนดโดยการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลเพื่อรักษาราคาของสัญญาเทรดฟิวเจอร์สแบบถาวรให้สอดคล้องกับราคาของสินทรัพย์อ้างอิง ใช้ได้เฉพาะกับสัญญาเทรดแบบถาวรและทำหน้าที่เป็นการแลกเปลี่ยนเงินทุนระหว่างผู้เทรดแบบระยะยาวและแบบระยะสั้น การแลกเปลี่ยนนั้นจะไม่เก็บค่าธรรมเนียมนี้ แต่กลไกจะปรับต้นทุนหรือผลตอบแทนจากการถือตำแหน่ง โดยส่งเสริมให้ราคาของสินทรัพย์ถาวรคงอยู่ใกล้กับราคาสินทรัพย์อ้างอิง

ใน MEXC กลไกอัตราเงินทุนจะรับประกันว่าราคาฟิวเจอร์สถาวรจะยังคงเชื่อมโยงกับราคาดัชนีจุดอย่างใกล้ชิด เพื่อรักษาความยุติธรรมและเสถียรภาพของตลาด

โดยทั่วไปกฎเกณฑ์การจ่ายเงินทุนมีดังนี้:
  • หากอัตราการระดมทุนเป็นบวก ตำแหน่งซื้อจะจ่ายค่าธรรมเนียมระดมทุน ในขณะที่ตำแหน่งขายจะได้รับค่าธรรมเนียมระดมทุน ในทางกลับกัน หากอัตราการระดมทุนเป็นลบ ตำแหน่งซื้อจะได้รับค่าธรรมเนียมการระดมทุน และตำแหน่งขายจะจ่ายค่าธรรมเนียมการระดมทุน
  • เฉพาะผู้ใช้ที่ถือตำแหน่งในช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้นที่จะต้องชำระหรือรับค่าธรรมเนียมการระดมทุน หากปิดตำแหน่งก่อนที่จะมีการระดมทุน ไม่จำเป็นต้องจ่ายหรือรับค่าธรรมเนียมการระดมทุน
  • เนื่องจากการชำระค่าธรรมเนียมเงินทุนต้องใช้เวลาในการประมวลผล คำสั่งซื้อใดๆ ที่ดำเนินการภายใน ±15 วินาทีของเวลาที่ประทับเวลาเงินทุนอาจไม่รวมอยู่ในการชำระค่าธรรมเนียมเงินทุน ค่าธรรมเนียมการระดมทุนจะถูกแลกเปลี่ยนโดยตรงระหว่างผู้ใช้ และ MEXC ฟิวเจอร์ส ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการระดมทุนใดๆ


2. ค่าธรรมเนียมการเทรดสปอต


คล้ายกับฟิวเจอร์ส การเทรดสปอตของ MEXC ยังมีสองบทบาท: Maker และ Taker.
  • Maker: คำสั่งจำกัดที่ไม่ตรงกับคำสั่ง Maker ที่มีอยู่ทันที แต่ถูกวางไว้ในสมุดคำสั่งเป็นคำสั่งที่รอการดำเนินการรอการดำเนินการ สิ่งนี้เพิ่มสภาพคล่องให้กับตลาด
  • Taker: คำสั่งจำกัดหรือคำสั่งตลาดที่จับคู่โดยตรงกับคำสั่ง Maker ที่มีอยู่ โดยขจัดสภาพคล่องออกจากตลาด

อัตราค่าธรรมเนียมการเทรดจุดบน MEXC มีดังนี้: 0.0000% สำหรับคำสั่ง Maker และ 0.0500% สำหรับคำสั่ง Taker หากคุณถือโทเค็น MX คุณจะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการเทรด 20% หากคุณถือครองมากกว่า 500 MX คุณจะมีสิทธิ์ได้รับส่วนลด 50%

ตัวอย่าง: ผู้ใช้ขาย 1 BTC ในตลาด BTC/USDT สปอต และได้รับ 100,000 USDT:
  • หากดำเนินการตามคำสั่ง Maker: ค่าธรรมเนียม = 100,000 × 0.0% = 0 USDT
  • หากดำเนินการตามคำสั่ง Taker: ค่าธรรมเนียม = 100,000 × 0.05% = 50 USDT

หมายเหตุ: ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับคำสั่งซื้อที่ไม่ได้รับการบรรจุหรือคำสั่งซื้อที่ถูกยกเลิก

3. ประโยชน์หลักสี่ประการของการเข้าใจค่าธรรมเนียม


ค่าธรรมเนียมมักถูกมองข้าม แต่เป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดผลกำไรในระยะยาว

  • ลดต้นทุน: การเลือกคำสั่งซื้อระหว่างผู้สร้างและผู้รับอย่างมีกลยุทธ์หรือการใช้ MX เพื่อชดเชยค่าธรรมเนียมอาจช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมได้อย่างมีนัยสำคัญ
  • ปรับปรุงกลยุทธ์: อัตราการระดมทุนส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนการถือตำแหน่ง ช่วยให้ผู้เทรดสามารถตัดสินใจได้ว่าจะรักษาตำแหน่งนั้นไว้เป็นระยะเวลานานหรือไม่
  • เสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความเสี่ยง: ความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับกลไกค่าธรรมเนียมช่วยให้ผู้ค้าหลีกเลี่ยงการสูญเสียที่ไม่จำเป็นจากค่าธรรมเนียมการระดมทุนที่มองข้าม
  • เพิ่มผลกำไร: ด้วยกลยุทธ์การเทรดแบบเดียวกัน ผู้ที่ใช้โครงสร้างค่าธรรมเนียมอย่างมีประสิทธิผลสามารถได้รับผลตอบแทนสุทธิที่สูงขึ้นได้

4. วิธีค้นหาข้อมูลค่าธรรมเนียมการเทรดบน MEXC


4.1 เว็บไซต์ MEXC


เยี่ยมชมเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC และไปที่หน้าค่าธรรมเนียมการเทรดเพื่อดูข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการเทรดสัญญาเทรดฟิวเจอร์สและสปอต

4.2 แอป MEXC


เปิดแอป MEXC แตะที่โปรไฟล์ของคุณ และไปที่การตั้งค่าค่าธรรมเนียมเพื่อดูข้อมูลค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง


หมายเหตุ: อัตราค่าธรรมเนียมและคู่เทรดอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศและภูมิภาค โปรดดูอัตราที่แสดงในหน้าค่าธรรมเนียมการเทรดของ MEXC เป็นมาตรฐาน เมื่อทำการเทรดบน MEXC ควรใส่ใจการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมอยู่เสมอ เพื่อวางแผนต้นทุนการเทรดของคุณได้ดีขึ้น

5. บทสรุป


การทำความเข้าใจค่าธรรมเนียมการเทรดและอัตราเงินทุนของ MEXC ไม่เพียงช่วยให้คุณคำนวณต้นทุนได้แม่นยำยิ่งขึ้น แต่ยังช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของกลยุทธ์การเทรดของคุณอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น สปอต หรือ ฟิวเจอร์ส การเชี่ยวชาญโครงสร้างค่าธรรมเนียมถือเป็นขั้นตอนสำคัญในการเทรดอย่างมืออาชีพมากขึ้น

หากคุณต้องการประหยัดค่าธรรมเนียม คุณสามารถใช้ MX เพื่อรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการเทรดได้ เมื่อเวลาผ่านไป เงินออมที่สะสมไว้จะมีจำนวนมาก

ปัจจุบัน MEXC กำลังจัดงานเทศกาลค่าธรรมเนียม 0 ซึ่งเป็นโอกาสพิเศษในการเทรดโดยไม่มีค่าธรรมเนียม วิธีนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถลดต้นทุนการเทรดได้อย่างมาก บรรลุเป้าหมาย "ประหยัดมากขึ้น เทรดมากขึ้น รับมากขึ้น" บนแพลตฟอร์ม MEXC คุณสามารถใช้ประโยชน์จากโปรโมชั่นนี้ได้อย่างเต็มที่เพื่อเพลิดเพลินไปกับการเทรดต้นทุนต่ำ ก้าวล้ำหน้าแนวโน้มตลาด และคว้าโอกาสการลงทุนแม้เพียงชั่วครู่ เร่งการเดินทางของคุณสู่การเติบโตของสินทรัพย์ในระยะยาว

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สื่อนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี ข้อกฎหมาย การเงิน บัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และไม่เป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและลงทุนด้วยความระมัดระวัง การตัดสินใจและผลลัพธ์การลงทุนทั้งหมดขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว

