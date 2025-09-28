การเทรดฟิวเจอร์สสกุลเงินดิจิทัลได้รับความนิยมในหมู่นักลงทุนเนื่องจากความยืดหยุ่นและมีคู่การเทรดที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง MEXC ฟิวเจอร์ส ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้งานเป็นอย่างดีในการเสนอคู่การเทรดมากการเทรดฟิวเจอร์สสกุลเงินดิจิทัลได้รับความนิยมในหมู่นักลงทุนเนื่องจากความยืดหยุ่นและมีคู่การเทรดที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง MEXC ฟิวเจอร์ส ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้งานเป็นอย่างดีในการเสนอคู่การเทรดมาก
วิธีดูสินทรัพย์ในบัญชี MEXC ฟิวเจอร์ส และโพสิชันที่เปิดเพื่อการเทรดที่ดีขึ้น

28 กันยายน 2025MEXC
0m
#พื้นฐาน#การวิเคราะห์ทางเทคนิค#ผู้เริ่มต้น
การเทรดฟิวเจอร์สสกุลเงินดิจิทัลได้รับความนิยมในหมู่นักลงทุนเนื่องจากความยืดหยุ่นและมีคู่การเทรดที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง MEXC ฟิวเจอร์ส ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้งานเป็นอย่างดีในการเสนอคู่การเทรดมากกว่า 1,300 คู่ และค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ (โดยค่าธรรมเนียมผู้สร้างต่ำเพียง 0% และค่าธรรมเนียมผู้รับต่ำเพียง 0.02%)

กล่าวได้ว่าสิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าการเทรดล่วงหน้ามีความเสี่ยงบางประการ เมื่อทำการเทรดบน MEXC สิ่งสำคัญคือต้องสร้างกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงที่ดี การติดตามสินทรัพย์ในบัญชีและ่โพสิชันเปิดของคุณแบบเรียลไทม์เป็นหนึ่งในวิธีสำคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพการเทรดและรักษาการควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

1. การดูสินทรัพย์บัญชีฟิวเจอร์สและ่โพสิชันเปิดบนแอป MEXC


1.1 การดูสินทรัพย์ในบัญชีฟิวเจอร์ส


ผู้ใช้สามารถดูสินทรัพย์ที่พร้อมสำหรับการเทรดได้ในอินเทอร์เฟซการเทรดฟิวเจอร์สภายใต้ คงเหลือ


ผู้ใช้ยังสามารถดูสินทรัพย์ภายใต้ กระเป๋าเงิน ฟิวเจอร์ส


1.2 การดู่โพสิชันที่เปิดอยู่


ผู้ใช้สามารถดู่โพสิชันเปิดปัจจุบันของตนได้ที่ด้านล่างของอินเทอร์เฟซการเทรดฟิวเจอร์ส จะมีการแสดงข้อมูล เช่น ขนาด่โพสิชัน ราคาชำระบัญชีโดยประมาณ และ PNL ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ที่นี่ผู้ใช้สามารถเพิ่มมาร์จิ้นให้กับ่โพสิชันของตนเพื่อลดความเสี่ยงของการชำระบัญชีได้


2. การดูสินทรัพย์บัญชีฟิวเจอร์สและโพสิชันเปิดบนเว็บ


2.1 การดูสินทรัพย์ในบัญชีฟิวเจอร์ส


ผู้ใช้สามารถดูสินทรัพย์ที่มีอยู่ได้ในส่วนคงเหลือ ในอินเทอร์เฟซการเทรดฟิวเจอร์ส


ผู้ใช้ยังสามารถดูสินทรัพย์ภายใต้ กระเป๋าเงิน ฟิวเจอร์ส



2.2 การดู่โพสิชันที่เปิดอยู่


ผู้ใช้สามารถดู่โพสิชันเปิดปัจจุบันของตนได้ที่ด้านล่างของอินเทอร์เฟซการเทรดฟิวเจอร์ส รวมถึงขนาดตำ่โพสิชันราคาชำระบัญชีโดยประมาณ และ PNL ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ผู้ใช้ยังสามารถเพิ่มมาร์จิ้นเพื่อลดความเสี่ยงในการชำระบัญชีได้

ที่นี่ ผู้ใช้สามารถดู่โพสิชันเปิดทั้งหมดในแต่ละคู่การเทรดได้


3. หน้า่โพสิชันเปิดของ MEXC ฟิวเจอร์ส: คำอธิบายคำศัพท์สำคัญ


เพอร์เพทชวลฟิวเจอร์ส: สัญญาเทรดล่วงหน้าแบบถาวร หรือที่เรียกอีกอย่างว่าสัญญาเทรดล่วงหน้าแบบถาวร พัฒนาขึ้นจากสัญญาเทรดล่วงหน้าทางการเงินแบบดั้งเดิม โดยมีความแตกต่างที่สำคัญคือ เพอร์เพทชวลฟิวเจอร์สไม่มีวันที่ชำระบัญชี ซึ่งหมายความว่าตราบใดที่่โพสิชันยังไม่ถูกปิดเนื่องจากการชำระบัญชีบังคับ ตำ่โพสิชันนจะยังคงเปิดอยู่ตลอดไป

ดัชนีราคา: ดัชนีราคาครอบคลุมที่ได้จากการอ้างอิงราคาบนตลาดหลักทรัพย์หลักและคำนวณค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของราคาเหล่านั้น ราคาดัชนีที่แสดงในหน้าปัจจุบันคือราคาดัชนี BTC ดัชนีราคา BTC ได้มาโดยอ้างอิงจากราคาบน Bybit, HTX และ MEXC

ราคาที่ยุติธรรม: ราคายุติธรรมแบบเรียลไทม์ของสัญญาเทรดล่วงหน้า คำนวณจากราคาดัชนีและราคาตลาด ใช้ในการคำนวณ PNL แบบลอยตัวของ่โพสิชันและกำหนดการชำระบัญชีตำ่โพสิชัน อาจเบี่ยงเบนจากราคาสุดท้ายของสัญญาเทรดล่วงหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงการจัดการราคา

ขนาด (1 สัญญา): นี่แสดงถึงมูลค่าของสัญญาเทรดล่วงหน้าหนึ่งฉบับ สำหรับ USDT-M ฟิวเจอร์ส แต่ละสัญญาจะวัดตามปริมาณของโทเค็น สำหรับ Coin-M ฟิวเจอร์ส สัญญาแต่ละฉบับจะวัดเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ ตัวอย่างเช่น ขนาดฟิวเจอร์สสำหรับ BTC คือ 1 สัญญา = 0.0001 BTC

การเปลี่ยนแปลงราคาขั้นต่ำ: ความผันผวนของราคาขั้นต่ำต่อสัญญาเทรดล่วงหน้า ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงราคาขั้นต่ำของ BTC คือ 0.1

ยอดสั่งซื้อขั้นต่ำ: ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำสำหรับการสั่งซื้อครั้งเดียวสำหรับสัญญาเทรดล่วงหน้า ตัวอย่างเช่น จำนวนการเทรดขั้นต่ำสำหรับ BTC คือ 0.0001 BTC

อัตราส่วนราคาต่อราคาขั้นต่ำของคำสั่งจำกัด: ราคาคำสั่งซื้อแบบจำกัดควรต่ำกว่าหรือเท่ากับ (1 + อัตราส่วนราคาต่อเพดาน) x ราคาดัชนี ราคาคำสั่งขายแบบจำกัดจะต้องสูงกว่าหรือเท่ากับ (1 - อัตราส่วนราคาพื้น) x ราคาดัชนี

ปริมาณคำสั่งซื้อเปิดสูงสุด: จำนวนสูงสุดของคำสั่งเปิดจำกัดสำหรับแต่ละคู่การเทรด

การป้องกันราคา: หลังจากเปิดใช้งานฟีเจอร์การป้องกันราคาแล้ว หาก TP/SL (คำสั่งทริกเกอร์) ไปถึงราคาทริกเกอร์ และหากความแตกต่างของราคาระหว่างราคาล่าสุดกับราคาที่เหมาะสมของสัญญาเทรดล่วงหน้าเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับสัญญาเทรดล่วงหน้าดังกล่าว TP/SL (คำสั่งทริกเกอร์) จะถูกปฏิเสธ โปรดทราบว่าการป้องกันราคาจะมีผลเมื่อเปิดใช้งานเท่านั้น และจะไม่ใช้กับคำสั่งซื้อในประวัติที่วางไว้ก่อนที่จะเปิดใช้งาน

มาร์จิ้นขั้นต้น: จำนวนมาร์จิ้นขั้นต่ำที่ต้องการในการเปิดสถานะ

อัตราส่วนกำไรขั้นต้น: มูลค่าของ่โพสิชัน ณ เวลาเปิดตำ่โพสิชันารด้วยมาร์จิ้นตำแ่โพสิชันหน่ง อัตราส่วนกำไรขั้นต้นจะสอดคล้องกับตัวคูณเลเวอเรจของคุณ

ระมาร์จิ้นรักษาสภาพ: มาร์จิ้นขั้นต่ำที่จำเป็นเพื่อรักษา่โพสิชัน เมื่อยอดเงินคงเหลือของมาร์จิ้นของ่โพสิชันลดลงต่ำกว่ามาร์จิ้นรักษาตำ่โพสิชันนจะถูกชำระบัญชีหรือลดลง อัตรากำไรขั้นต้น = มูลค่าตามราคาตลาด x อัตรากำไรขั้นต้น

ขีดจำกัดความเสี่ยง: MEXC นำกลไกจำกัดความเสี่ยงมาใช้กับบัญชีเทรดทั้งหมด โดยใช้โมเดลมาร์จิ้นแบบแบ่งระดับเพื่อจัดการความเสี่ยง ตัวคูณเลเวอเรจจะถูกกำหนดขึ้นอยู่กับขนาดของ่โพสิชัน โดยตัวคูณเลเวอเรจที่ต่ำกว่าจะมีไว้สำหรับตำ่โพสิชันใหญ่กว่า ผู้ใช้สามารถปรับตัวคูณเลเวอเรจได้ด้วยตนเอง และอัตราส่วนกำไรขั้นต้นจะคำนวณตามตัวคูณเลเวอเรจที่ผู้ใช้เลือก

อัตราการระดมทุน: ค่าธรรมเนียมการระดมทุนจะถูกแลกเปลี่ยนเป็นระยะๆ ระหว่างผู้เทรดแบบ long และ short โดยอิงตามความแตกต่างของราคาระหว่างราคาตลาดฟิวเจอร์สถาวรและราคาตลาดจุด เมื่อตลาดมีแนวโน้มขาขึ้น อัตราการระดมทุนจะเป็นบวก และผู้เทรดระยะยาวในการเทรดฟิวเจอร์สแบบถาวรจะจ่ายค่าธรรมเนียมการระดมทุนให้กับผู้เทรดระยะสั้น ในทางกลับกัน เมื่อตลาดมีแนวโน้มขาลง อัตราการระดมทุนจะเป็นลบ และผู้เทรดระยะสั้นในการเทรดฟิวเจอร์สแบบถาวรจะจ่ายค่าธรรมเนียมการระดมทุนให้กับผู้เทรดระยะยาว

PNL ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง: PNL ของโพสิชัน long/short ที่แสดงก่อนปิดโพสิชัน
Long: ปริมาณ (สัญญา) x ขนาดสัญญาเทรดล่วงหน้า (สัญญา) x (ราคาเหมาะสม - ราคาเข้าเฉลี่ย)
Short: ปริมาณ (สัญญา) x ขนาดสัญญาเทรดล่วงหน้า (สัญญา) x (ราคาเข้าเฉลี่ย - ราคาเหมาะสม)

PNL: PNL ของโพสิชัน long/short ที่แสดงหลังจากปิดโพสิชัน
Long: ปริมาณ (สัญญา) x ขนาดสัญญาเทรดล่วงหน้า (สัญญา) x (ราคาปิดเฉลี่ย - ราคาเข้าเฉลี่ย)
Short: ปริมาณ (สัญญา) x ขนาดสัญญาเทรดล่วงหน้า (สัญญา) x (ราคาเข้าเฉลี่ย - ราคาปิดเฉลี่ย)

จำนวนเงินและจำนวนเงินที่เติม: “จำนวน” หมายถึงปริมาณการเทรดที่ต้องการกำหนดโดยผู้ใช้ก่อนทำการสั่งซื้อ เมื่อผู้ใช้ส่งคำสั่งขนาดใหญ่ คำสั่งซื้อมักจะถูกแยกออกเป็นคำสั่งซื้อย่อยหลายรายการ ซึ่งจะถูกดำเนินการตามลำดับ “จำนวนเงินที่เติม” หมายถึงปริมาณจริงที่ได้รับการเทรด เมื่อยอดสั่งซื้อเท่ากับยอดที่ดำเนินการแล้ว แสดงว่าคำสั่งซื้อได้รับการดำเนินการอย่างสมบูรณ์

ราคาสั่งซื้อและราคาที่ดำเนินการ: “ราคาสั่งซื้อ” หมายถึงราคาเทรดที่ต้องการซึ่งผู้ใช้ป้อนเมื่อทำการสั่งซื้อ หากผู้ใช้เลือกคำสั่งจำกัด ราคาคำสั่งจะเป็นราคาที่ผู้ใช้ป้อน หากผู้ใช้เลือกคำสั่งเทรดในตลาด ราคาคำสั่งเทรดจะขึ้นอยู่กับผลการเทรดจริง เมื่อผู้ใช้ส่งคำสั่งขนาดใหญ่ คำสั่งซื้อมักจะถูกแยกออกเป็นคำสั่งซื้อย่อยหลายรายการ ซึ่งจะถูกดำเนินการตามลำดับ เนื่องจากความผันผวนของตลาด ราคาที่ดำเนินการจริงของแต่ละคำสั่งซื้ออาจแตกต่างกันไป “ราคาที่จับคู่” หมายถึงค่าเฉลี่ยของราคาที่จับคู่จริงเหล่านี้

ราคาเข้าเฉลี่ย: ต้นทุนเฉลี่ยในการเปิดโพสิชัน

ราคาปิดเฉลี่ย: ราคาเฉลี่ยของสถานะที่ปิดทั้งหมด

PNL ที่รับรู้แล้ว: กำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดที่เกิดจาก่โพสิชัน รวมถึงค่าธรรมเนียมการเทรด ต้นทุนการจัดหาเงินทุน และการปิด PNL (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการเทรดบางส่วนที่หักด้วยบัตรกำนัลและ MX)

อิควิตี้รวม: ยอดเงินในกระเป๋าสตางค์ + PNL ที่ยังไม่เกิดขึ้น

ยอดเงินในกระเป๋าเงิน: ยอดโอนเข้าทั้งหมด – ยอดโอนออกทั้งหมด + PNL ที่เกิดขึ้นจริง

แนะนำอ่าน:


ปัจจุบัน MEXC กำลังจัดงาน เทศกาลค่าธรรมเนียม 0 ซึ่งเป็นโอกาสพิเศษในการเทรดโทเค็น 100 เหรียญโดยไม่มีค่าธรรมเนียม วิธีนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถลดต้นทุนการเทรดได้อย่างมาก บรรลุเป้าหมาย "ประหยัดมากขึ้น เทรดมากขึ้น รับมากขึ้น" ผ่านกิจกรรมที่มีเวลาจำกัดนี้ นักเทรดสามารถเพลิดเพลินไปกับการดำเนินการที่ต้นทุนต่ำอย่างราบรื่น ก้าวล้ำหน้าแนวโน้มตลาด และคว้าโอกาสอันสั้นด้วยประสิทธิภาพสูงสุด เป็นจุดเริ่มต้นที่เหมาะสำหรับการเร่งการเดินทางของคุณสู่การเติบโตของสินทรัพย์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สื่อนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี ข้อกฎหมาย การเงิน บัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และไม่เป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและลงทุนด้วยความระมัดระวัง การตัดสินใจและผลลัพธ์การลงทุนทั้งหมดขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว

