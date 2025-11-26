Kaj je ENZOBTC

Tokenomika Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) Odkrijte ključne vpoglede v Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času. Valuta USD

Tokenomika in analiza cen Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu. Tržna kapitalizacija: $ 299.16M $ 299.16M $ 299.16M Skupna ponudba: $ 3.57K $ 3.57K $ 3.57K Razpoložljivi obtok: $ 3.57K $ 3.57K $ 3.57K FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): $ 342.81M $ 342.81M $ 342.81M Najvišja vrednost vseh časov: $ 115,819 $ 115,819 $ 115,819 Najnižja vrednost vseh časov: $ 92,926 $ 92,926 $ 92,926 Trenutna cena: $ 95,980 $ 95,980 $ 95,980 Preberite več o ceni Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) Kupite ENZOBTC zdaj!

Informacije o Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) Uradna spletna stran: https://lorenzo-protocol.xyz/ Bela knjiga: https://docs.lorenzo-protocol.xyz/

Tokenomika Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe Razumevanje tokenomike Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala. Ključne metrike in njihov izračun: Skupna ponudba: Največje število žetonov ENZOBTC, ki so bili ali še bodo ustvarjeni. Razpoložljivi obtok: Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti. Največjo obtok: Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov ENZOBTC. FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku. Stopnja inflacije: Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen. Zakaj so trgovcem te metrike pomembne? Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost. Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen. Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora. Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti. Zdaj, ko razumete tokenomiko ENZOBTC, raziščite ceno žetona ENZOBTC v živo!

Napoved cene ENZOBTC Želite vedeti, v katero smer se bo gibal ENZOBTC? Naša stran za napovedovanje cen ENZOBTC združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost. Oglejte si napoved cene žetona ENZOBTC zdaj!

Zakaj izbrati MEXC? MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut. Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX #1 likvidnost v panogi Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT : Najlažja pot do kriptovalut! Kupite zdaj!