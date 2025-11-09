Na podlagi vaše napovedi bi lahko Lorenzo Wrapped Bitcoin zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 101,984.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Lorenzo Wrapped Bitcoin zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 107,083.2000.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena ENZOBTC za leto 2027 $ 112,437.36 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena ENZOBTC za leto 2028 $ 118,059.2280 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena ENZOBTC v letu 2029 $ 123,962.1894 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena ENZOBTC v letu 2030 $ 130,160.2988 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena Lorenzo Wrapped Bitcoin lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 212,017.4114.

Leta 2050 bi se cena Lorenzo Wrapped Bitcoin lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 345,354.0222.