Današnja cena Lorenzo Wrapped Bitcoin

Današnja cena kriptovalute Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) v živo je $ 102,306, s spremembo 1.59 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ENZOBTC v USD je $ 102,306 na ENZOBTC.

Kriptovaluta Lorenzo Wrapped Bitcoin je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 252,120,514, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 2.47K ENZOBTC. V zadnjih 24 urah se je ENZOBTC trgovalo med $ 98,816 (najnižje) in $ 104,082 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 115,819, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 98,816.

V kratkoročni uspešnosti se je ENZOBTC premaknil +0.04% v zadnji uri in -7.95% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC)

Tržna kapitalizacija $ 252.12M$ 252.12M $ 252.12M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 252.12M$ 252.12M $ 252.12M Zaloga v obtoku 2.47K 2.47K 2.47K Skupna ponudba 2,467.02911143 2,467.02911143 2,467.02911143

Trenutna tržna kapitalizacija Lorenzo Wrapped Bitcoin je $ 252.12M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba ENZOBTC je 2.47K, skupna ponudba pa znaša 2467.02911143. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 252.12M.