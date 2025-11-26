Odkrijte ključne vpoglede v X Empire (XEMPIRE), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za X Empire (XEMPIRE), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

$X is a token based on the TON blockchain, designed to power the X Empire. X Empire combines AI, NFTs, and Web-3 technologies

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov XEMPIRE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike X Empire (XEMPIRE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Zgodovina cen X Empire (XEMPIRE) Analiza zgodovine cen XEMPIRE pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende. Raziščite zgodovino cen XEMPIRE zdaj!