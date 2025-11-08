Današnja cena X Empire

Današnja cena kriptovalute X Empire (XEMPIRE) v živo je $ 0.00003171, s spremembo 3.79 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz XEMPIRE v USD je $ 0.00003171 na XEMPIRE.

Kriptovaluta X Empire je trenutno na #777. mestu s tržno kapitalizacijo $ 21.88M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 690.00B XEMPIRE. V zadnjih 24 urah se je XEMPIRE trgovalo med $ 0.00002916 (najnižje) in $ 0.00003284 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.000579987908814942, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000026116313720794.

V kratkoročni uspešnosti se je XEMPIRE premaknil +0.15% v zadnji uri in -5.04% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 62.95K.

Tržne informacije X Empire (XEMPIRE)

Uvrstitev No.777 Tržna kapitalizacija $ 21.88M$ 21.88M $ 21.88M Volumen (24H) $ 62.95K$ 62.95K $ 62.95K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 21.88M$ 21.88M $ 21.88M Zaloga v obtoku 690.00B 690.00B 690.00B Največja ponudba 690,000,000,000 690,000,000,000 690,000,000,000 Skupna ponudba 690,000,000,000 690,000,000,000 690,000,000,000 Hitrost kroženja 100.00% Javna veriga blokov TONCOIN

