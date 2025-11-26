Tokenomika Arbit (ARBT)

Odkrijte ključne vpoglede v Arbit (ARBT), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-26 13:32:40 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Arbit (ARBT)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Arbit (ARBT), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 147.00M
Skupna ponudba:
$ 10,000.00T
Razpoložljivi obtok:
$ 10,000.00T
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 147.00M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.065
Najnižja vrednost vseh časov:
--
Trenutna cena:
$ 0.0000000147
Informacije o Arbit (ARBT)

Arbit is a decentralized marketplace designed for the creation, trading, and deployment of intelligent, autonomous agents on-chain. It enables builders, businesses, and creators to leverage AI agents that can think, collaborate, and execute tasks across domains — from creative design to business strategy and scientific research.

Uradna spletna stran:
https://www.arbit.finance/launchApp
Bela knjiga:
https://awebidu-1.gitbook.io/arbit/
Raziskovalec blokov:
https://bscscan.com/address/0x172f1026d49F86a8Ff043B7c4635c4A1a2065e15

Tokenomika Arbit (ARBT): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Arbit (ARBT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov ARBT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov ARBT.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko ARBT, raziščite ceno žetona ARBT v živo!

Kako kupiti ARBT

Želite v svoj portfelj dodati Arbit (ARBT)? MEXC podpira različne načine nakupa ARBT, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen Arbit (ARBT)

Analiza zgodovine cen ARBT pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene ARBT

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal ARBT? Naša stran za napovedovanje cen ARBT združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

