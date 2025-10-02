Tokenomika VVV (VVV)

Tokenomika VVV (VVV)

Odkrijte ključne vpoglede v VVV (VVV), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Tokenomika in analiza cen VVV (VVV)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za VVV (VVV), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 72.96M
$ 72.96M
Skupna ponudba:
$ 75.61M
$ 75.61M
Razpoložljivi obtok:
$ 37.05M
$ 37.05M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 148.87M
$ 148.87M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 19.9
$ 19.9
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.5132534272823827
$ 0.5132534272823827
Trenutna cena:
$ 1.969
$ 1.969

Informacije o VVV (VVV)

Venice is the world's leading platform for private and uncensored artificial intelligence. Access leading open-source models for generative text, images, and code via the Venice App or API.

Uradna spletna stran:
https://venice.ai/home
Raziskovalec blokov:
https://basescan.org/token/0xacfE6019Ed1A7Dc6f7B508C02d1b04ec88cC21bf

Tokenomika VVV (VVV): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike VVV (VVV) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov VVV, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov VVV.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko VVV, raziščite ceno žetona VVV v živo!

