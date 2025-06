VVV

Venice is the world's leading platform for private and uncensored artificial intelligence. Access leading open-source models for generative text, images, and code via the Venice App or API.

Ime in priimekVVV

UvrstitevNo.382

Tržna kapitalizacija$0,00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0,00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)19,13%

Razpoložljivi obtok30 480 617,73161278

Največja ponudba0

Skupna ponudba71 384 203,37537363

Hitrost kroženja%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov22.454771734480946,2025-01-27

Najnižja cena0.5132534272823827,2025-01-27

Javna veriga blokovBASE

UvodVenice is the world's leading platform for private and uncensored artificial intelligence. Access leading open-source models for generative text, images, and code via the Venice App or API.

Panoga

Družbeni mediji

etfindex:mc_etfindex_sourceOmejitev odgovornosti: Podatke zagotavlja cmc in se ne smejo obravnavati kot naložbeni nasveti.