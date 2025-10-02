TRON: Decentralizacija spleta TRON si prizadeva za gradnjo infrastrukture za resnično decentraliziran internet. Protokol TRON je eden največjih blokovnih sistemov na svetu, ki omogoča razširljivost, visoko razpoložljivost in podporo računalništvu z visoko propustnostjo (HTC), kar služi kot temelj za vse decentralizirane aplikacije v ekosistemu TRON. Prav tako zagotavlja boljšo združljivost za Ethereum pametne pogodbe prek inovativne, vtične platforme za pametne pogodbe. Od 24. julija 2018 je TRON pridobil podjetje BitTorrent Inc., ki je tehnološko podjetje za internet s sedežem v San Franciscu. Oblikuje razpršene tehnologije, ki se učinkovito raztezajo, ohranjajo inteligenco na robu in ustvarjalcem ter potrošnikom omogočajo nadzor nad svojo vsebino in podatki. Vsak mesec več kot 170 milijonov ljudi uporablja izdelke podjetja BitTorrent Inc. Njegovi protokoli premikajo kar 40% dnevnega prometa interneta na svetu. TRON je zdaj eden največjih blokovskih operacijskih sistemov na svetu z več kot 100 milijoni uporabnikov.

TRON: Decentralizacija spleta TRON si prizadeva za gradnjo infrastrukture za resnično decentraliziran internet. Protokol TRON je eden največjih blokovnih sistemov na svetu, ki omogoča razširljivost, visoko razpoložljivost in podporo računalništvu z visoko propustnostjo (HTC), kar služi kot temelj za vse decentralizirane aplikacije v ekosistemu TRON. Prav tako zagotavlja boljšo združljivost za Ethereum pametne pogodbe prek inovativne, vtične platforme za pametne pogodbe. Od 24. julija 2018 je TRON pridobil podjetje BitTorrent Inc., ki je tehnološko podjetje za internet s sedežem v San Franciscu. Oblikuje razpršene tehnologije, ki se učinkovito raztezajo, ohranjajo inteligenco na robu in ustvarjalcem ter potrošnikom omogočajo nadzor nad svojo vsebino in podatki. Vsak mesec več kot 170 milijonov ljudi uporablja izdelke podjetja BitTorrent Inc. Njegovi protokoli premikajo kar 40% dnevnega prometa interneta na svetu. TRON je zdaj eden največjih blokovskih operacijskih sistemov na svetu z več kot 100 milijoni uporabnikov.