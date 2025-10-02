Tokenomika Tron (TRX)
Tokenomika in analiza cen Tron (TRX)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Tron (TRX), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Tron (TRX)
TRON: Decentralizacija spleta TRON si prizadeva za gradnjo infrastrukture za resnično decentraliziran internet. Protokol TRON je eden največjih blokovnih sistemov na svetu, ki omogoča razširljivost, visoko razpoložljivost in podporo računalništvu z visoko propustnostjo (HTC), kar služi kot temelj za vse decentralizirane aplikacije v ekosistemu TRON. Prav tako zagotavlja boljšo združljivost za Ethereum pametne pogodbe prek inovativne, vtične platforme za pametne pogodbe. Od 24. julija 2018 je TRON pridobil podjetje BitTorrent Inc., ki je tehnološko podjetje za internet s sedežem v San Franciscu. Oblikuje razpršene tehnologije, ki se učinkovito raztezajo, ohranjajo inteligenco na robu in ustvarjalcem ter potrošnikom omogočajo nadzor nad svojo vsebino in podatki. Vsak mesec več kot 170 milijonov ljudi uporablja izdelke podjetja BitTorrent Inc. Njegovi protokoli premikajo kar 40% dnevnega prometa interneta na svetu. TRON je zdaj eden največjih blokovskih operacijskih sistemov na svetu z več kot 100 milijoni uporabnikov.
Poglobljena struktura žetona Tron (TRX)
Poglobite se v način izdaje, dodeljevanja in odklepanja žetonov TRX. Ta razdelek izpostavlja ključne vidike ekonomske strukture žetona: uporabnost, spodbude in časovno razporejanje.
TRON (TRX) features a comprehensive token economic model that has evolved over time, with mechanisms for issuance, allocation, usage, incentives, and locking/unlocking. Below is a detailed breakdown, including tables and structured sections for clarity.
Issuance Mechanism
- Initial Launch: TRX was initially launched as an ERC-20 token on Ethereum, then migrated to its own mainnet on June 25, 2018.
- Consensus & Minting: TRON uses a Delegated Proof-of-Stake (DPoS) consensus. New TRX is minted as block and voting rewards when Super Representatives (SRs) produce blocks.
- Block Reward: 16 TRX per block (modifiable via governance).
- Voting Reward: 160 TRX per block (modifiable via governance).
- Block Time: 3 seconds per block.
- Deflationary Model: Since April 2021, TRX transitioned from inflationary to deflationary, with more tokens burned than minted, leading to a net reduction in supply over time.
- Burning: TRX is burned to pay for network resources (bandwidth and energy), permanently removing tokens from circulation.
Allocation Mechanism
Initial Token Distribution
|Allocation Category
|Amount (Billion TRX)
|% of Initial Supply
|Notes
|Public Sale (ICO, Aug 2017)
|40
|40%
|~$150M raised, no KYC/AML disclosure
|Private Sale (Jan 2017)
|25.7
|25.7%
|~$30M raised
|TRON Foundation & Ecosystem
|35
|35%
|Foundation and team, all unlocked by Jan 1, 2020
|Initial Supporter (Peiwo Huanle/Justin Sun)
|10
|10%
|Allocated to Justin Sun’s company
|Mainnet Burn (June 2018)
|1
|1%
|Burned at mainnet launch
- No further public offerings were planned before 2021; subsequent offerings are in fixed amounts, not percentages.
Usage and Incentive Mechanism
Core Use Cases
- Resource Acquisition: TRX is burned to acquire bandwidth (for transactions) and energy (for smart contract execution).
- Staking & Governance: Staking TRX grants TRON Power (TP), used to vote for Super Representatives (SRs) and participate in governance.
- Payments: Used for payments within and outside the TRON ecosystem (e.g., credit card payments, ATMs, DEX trading, merchant payments).
- DeFi & Collateral: TRX is used as collateral in DeFi protocols, lending, and as a unit of account in NFT marketplaces.
- Airdrops & Rewards: Holding TRX can entitle users to airdrops (e.g., BTT) and participation in community incentive programs.
Incentive Structure
|Mechanism
|Description
|Block Rewards
|Earned by SRs for block production, distributed to voters after commission
|Voting Rewards
|Distributed to voters who support SRs and SR Partners, proportional to votes
|Staking Rewards
|Earned by staking TRX and participating in governance
|Delegation
|Staked resources (bandwidth/energy) can be delegated to other addresses
|DeFi Yield
|TRX can be locked in DeFi protocols for yield, lending, and liquidity provision
Locking Mechanism
- Staking Lock: When users stake TRX for bandwidth or energy, the tokens are locked and cannot be transferred until unstaked.
- Delegation Lock: Delegated resources can be time-locked, with a specified lock period. During this period, delegated resources cannot be withdrawn.
- Unstaking: Users can unstake TRX after the lock period, regaining transferability.
Locking/Unlocking Table
|Mechanism
|Locking Action
|Unlocking Action
|Lock Period
|Notes
|Staking
|Stake TRX for resources
|Unstake TRX
|User-defined
|Resources (bandwidth/energy) obtained; voting rights granted
|Delegation
|Delegate resources
|Cancel delegation
|User-defined
|Can set a lock period; only unused resources can be delegated
|Governance
|Vote for SRs
|Withdraw vote
|User-defined
|Voting power is tied to staked TRX
- Unstaking/Unlocking: After the lock period, users can unstake or cancel delegation, making TRX liquid again.
Circulating Supply and Deflation
- Burning vs. Minting: Since 2021, TRON has consistently burned more TRX than minted, making TRX a deflationary asset.
- Recent Data: As of June 2025, the net burn reached 197.2 million TRX, with the circulating supply declining from over 96.5B to around 95B TRX in one year.
- Staking Participation: High, with 45-50% of eligible supply staked as of Q1 2025.
DeFi Locking Trends
|Period
|TVL (TRX)
|TVL (USD)
|QoQ Change (TRX)
|QoQ Change (USD)
|Notes
|Q2 2025
|~40B
|<$10B
|-15.4%
|-0.8%
|Decline in DeFi activity and TVL
|Q1 2025
|-32.6%
|-36.7%
|Significant drop in DeFi TVL
|Q3 2024
|~55B
|~$7B
|-17%
|+4%
|TVL in USD grew despite TRX decline
- Interpretation: DeFi TVL in TRX has declined, but USD value has sometimes increased due to TRX price appreciation.
Summary Table: TRON Token Economics
|Aspect
|Details
|Issuance
|DPoS, block/voting rewards, deflationary via burning
|Allocation
|ICO, private sale, foundation/team, supporter, mainnet burn
|Usage
|Payments, staking, governance, DeFi, collateral, airdrops
|Incentives
|Block/voting rewards, staking rewards, DeFi yield, delegation
|Locking
|Staking/Delegation locks, user-defined periods, unlock via unstaking/cancel delegation
|Unlocking
|After lock period, TRX becomes liquid again
|Deflation
|Net burn > mint, supply declining since 2021
|DeFi TVL
|Fluctuating, recent decline in TRX terms, sometimes offset by TRX price appreciation
Additional Notes
- Token Standards: TRON supports TRC10, TRC20 (ERC-20 compatible), and TRC721 (NFTs).
- Governance: Top 27 SRs are elected by TRX holders; governance and reward parameters can be changed via proposals.
- Resource Delegation: Only bandwidth and energy can be delegated, not voting rights.
This comprehensive overview reflects the current state and recent trends in TRON's token economics, including all major mechanisms and their implications for users, developers, and the broader ecosystem.
Tokenomika Tron (TRX): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Tron (TRX) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov TRX, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov TRX.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko TRX, raziščite ceno žetona TRX v živo!
Kako kupiti TRX
Želite v svoj portfelj dodati Tron (TRX)? MEXC podpira različne načine nakupa TRX, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.
Zgodovina cen Tron (TRX)
Analiza zgodovine cen TRX pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.
Napoved cene TRX
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal TRX? Naša stran za napovedovanje cen TRX združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti
Kupite Tron (TRX)
Znesek
1 TRX = 0.3408 USD