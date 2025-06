TRX

TRON: Decentralizacija spleta TRON si prizadeva za gradnjo infrastrukture za resnično decentraliziran internet. Protokol TRON je eden največjih blokovnih sistemov na svetu, ki omogoča razširljivost, visoko razpoložljivost in podporo računalništvu z visoko propustnostjo (HTC), kar služi kot temelj za vse decentralizirane aplikacije v ekosistemu TRON. Prav tako zagotavlja boljšo združljivost za Ethereum pametne pogodbe prek inovativne, vtične platforme za pametne pogodbe. Od 24. julija 2018 je TRON pridobil podjetje BitTorrent Inc., ki je tehnološko podjetje za internet s sedežem v San Franciscu. Oblikuje razpršene tehnologije, ki se učinkovito raztezajo, ohranjajo inteligenco na robu in ustvarjalcem ter potrošnikom omogočajo nadzor nad svojo vsebino in podatki. Vsak mesec več kot 170 milijonov ljudi uporablja izdelke podjetja BitTorrent Inc. Njegovi protokoli premikajo kar 40% dnevnega prometa interneta na svetu. TRON je zdaj eden največjih blokovskih operacijskih sistemov na svetu z več kot 100 milijoni uporabnikov.

Ime in priimekTRX

UvrstitevNo.8

Tržna kapitalizacija$0,00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0,00

Tržni delež0.0079%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0,41%

Razpoložljivi obtok94 823 050 021,35872

Največja ponudba∞

Skupna ponudba94 823 043 410,24432

Hitrost kroženja%

Datum izdaje2017-07-01 00:00:00

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano0,0015 USDT

Najvišja vrednost vseh časov0.44067471530141733,2024-12-03

Najnižja cena0.001091259997338057,2017-09-15

Javna veriga blokovTRX

