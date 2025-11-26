Tokenomika Simon the Gator (SIMON)

Tokenomika Simon the Gator (SIMON)

Odkrijte ključne vpoglede v Simon the Gator (SIMON), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-26 14:24:28 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Simon the Gator (SIMON)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Simon the Gator (SIMON), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 36.35K
$ 36.35K$ 36.35K
Skupna ponudba:
$ 690.00M
$ 690.00M$ 690.00M
Razpoložljivi obtok:
$ 646.75M
$ 646.75M$ 646.75M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 38.78K
$ 38.78K$ 38.78K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.003649
$ 0.003649$ 0.003649
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.000050063242743342
$ 0.000050063242743342$ 0.000050063242743342
Trenutna cena:
$ 0.0000562
$ 0.0000562$ 0.0000562

Informacije o Simon the Gator (SIMON)

Simon the Gator is a bold, in-your-face memecoin built to “drain the crypto swamp” of scammers, weak hands, and market manipulators. Fueled by a Matt Furie–inspired mascot with zero tolerance for crocodile tears, the $SIMON community thrives on roasting detractors, challenging norms, and building hype through raw, unfiltered banter. With rapid price surges, a growing following, and a Telegram that promises no safe spaces, Simon the Gator positions itself as both a movement and a meme—rewarding those with the guts to ride the wave and mocking those who play it safe.

Uradna spletna stran:
https://simonthegator.com/
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0x2328434559f7dEc44373822cf68052de0d671B7f

Tokenomika Simon the Gator (SIMON): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Simon the Gator (SIMON) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov SIMON, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SIMON.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko SIMON, raziščite ceno žetona SIMON v živo!

Kako kupiti SIMON

Želite v svoj portfelj dodati Simon the Gator (SIMON)? MEXC podpira različne načine nakupa SIMON, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen Simon the Gator (SIMON)

Analiza zgodovine cen SIMON pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene SIMON

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SIMON? Naša stran za napovedovanje cen SIMON združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.

Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb
Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX
#1 likvidnost v panogi
Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu
Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov
Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti