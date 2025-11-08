BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Simon the Gator v živo je 0.0000995 USD. Tržna kapitalizacija SIMON je 64,351.90142799860985 USD. Spremljajte posodobitve cen iz SIMON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Simon the Gator Logotip

Cena Simon the Gator(SIMON)

Cena 1 SIMON v USD v živo:

$0.0000993
$0.0000993
+5.63%1D
USD
Simon the Gator (SIMON) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:12:33 (UTC+8)

Današnja cena Simon the Gator

Današnja cena kriptovalute Simon the Gator (SIMON) v živo je $ 0.0000995, s spremembo 5.63 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SIMON v USD je $ 0.0000995 na SIMON.

Kriptovaluta Simon the Gator je trenutno na #3216. mestu s tržno kapitalizacijo $ 64.35K, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 646.75M SIMON. V zadnjih 24 urah se je SIMON trgovalo med $ 0.0000898 (najnižje) in $ 0.0001003 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00509385059964004, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000093508083463039.

V kratkoročni uspešnosti se je SIMON premaknil +0.81% v zadnji uri in -9.96% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 8.30K.

Tržne informacije Simon the Gator (SIMON)

No.3216

$ 64.35K
$ 64.35K

$ 8.30K
$ 8.30K

$ 68.66K
$ 68.66K

646.75M
646.75M

690,000,000
690,000,000

690,000,000
690,000,000

93.73%

ETH

Trenutna tržna kapitalizacija Simon the Gator je $ 64.35K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 8.30K. Obstoječa ponudba SIMON je 646.75M, skupna ponudba pa znaša 690000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 68.66K.

Zgodovina cene Simon the Gator, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.0000898
$ 0.0000898
24H Nizka
$ 0.0001003
$ 0.0001003
24H Visoka

$ 0.0000898
$ 0.0000898

$ 0.0001003
$ 0.0001003

$ 0.00509385059964004
$ 0.00509385059964004

$ 0.000093508083463039
$ 0.000093508083463039

+0.81%

+5.63%

-9.96%

-9.96%

Zgodovina cen Simon the Gator (SIMON) v USD

Sledite spremembam cen Simon the Gator za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.000005293+5.63%
30 dni$ -0.0001424-58.87%
60 dni$ -0.0011235-91.87%
90 dni$ -0.0009005-90.05%
Današnja sprememba cene Simon the Gator

Danes je SIMON zabeležil spremembo $ +0.000005293 (+5.63%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Simon the Gator

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0001424 (-58.87%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Simon the Gator

Če pogled razširimo na 60 dni, se je SIMON spremenil za $ -0.0011235 (-91.87%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Simon the Gator

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.0009005 (-90.05%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Simon the Gator (SIMON) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Simon the Gator.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Simon the Gator

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Simon the Gator, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Simon the Gator?

Several key factors influence SIMON token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor emotions significantly impact price movements.

Trading Volume: Higher trading activity typically indicates increased interest and can drive price volatility.

Community Engagement: Active social media presence, holder participation, and community growth affect demand.

Tokenomics: Supply mechanics, burning mechanisms, and distribution schedules influence scarcity and value.

Exchange Listings: New exchange listings can increase accessibility and trading volume.

Whale Activity: Large holder transactions can create significant price swings due to relatively low market cap.

Meme Trends: As a meme token, viral social media content and trending topics can cause rapid price changes.

Partnership Announcements: Collaborations or utility developments may boost investor confidence.

Regulatory News: Crypto regulations and policy changes affect overall market conditions.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Simon the Gator?

People want to know Simon the Gator (SIMON) price today for several key reasons: to make informed trading decisions, track their investment portfolio value, identify potential buying or selling opportunities, and monitor market trends. Real-time price data helps investors assess profitability, manage risk, and time their market entries or exits effectively in the volatile cryptocurrency market.

Napoved cene za kriptovaluto Simon the Gator

Napoved cene Simon the Gator (SIMON) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena SIMON v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Simon the Gator (SIMON) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Simon the Gator lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Simon the Gator v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen SIMON za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Simon the Gator.

O Simon the Gator

SIMON is a cryptocurrency asset designed to function as a medium of exchange in the digital world. It operates on a decentralized platform, utilizing blockchain technology to record transactions and maintain the integrity of its system. The primary purpose of SIMON is to facilitate peer-to-peer transactions, allowing users to send and receive payments without the need for a central authority. It uses a proof-of-work consensus mechanism, which requires miners to solve complex mathematical problems to validate transactions and add them to the blockchain. This design ensures the security and reliability of the SIMON network. In terms of supply, SIMON has a fixed issuance model, with a predetermined number of coins that will ever be in circulation.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Simon the Gator

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Simon the Gator? Nakup SIMON je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Simon the Gator. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Simon the Gator (SIMON).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 646.75M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Simon the Gator bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Simon the Gator (SIMON)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Simon the Gator

Z lastništvom kriptovalute Simon the Gator se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Simon the Gator (SIMON) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Simon the Gator (SIMON)

Simon the Gator is a bold, in-your-face memecoin built to “drain the crypto swamp” of scammers, weak hands, and market manipulators. Fueled by a Matt Furie–inspired mascot with zero tolerance for crocodile tears, the $SIMON community thrives on roasting detractors, challenging norms, and building hype through raw, unfiltered banter. With rapid price surges, a growing following, and a Telegram that promises no safe spaces, Simon the Gator positions itself as both a movement and a meme—rewarding those with the guts to ride the wave and mocking those who play it safe.

Simon the Gator Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Simon the Gator razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Uradna Simon the Gator spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Simon the Gator

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Simon the Gator?
Če bi kriptovaluta Simon the Gator rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Simon the Gator.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:12:33 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Simon the Gator (SIMON)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
SIMON USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na SIMON z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami SIMON USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte Simon the Gator (SIMON) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute Simon the Gator v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
SIMON/USDT
$0.0000993
$0.0000993
+5.86%
0.00% (USDT)

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000

0.00%

BNBird

BNBird

BIRD

$0.9965
$0.9965

+1,893.00%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000019855
$0.000019855

+230.91%

Flux

Flux

FLUX

$0.22473
$0.22473

+105.55%

0G

0G

0G

$1.546
$1.546

+48.08%

S

S

S

$0.1831
$0.1831

+38.08%

