Današnja cena kriptovalute Simon the Gator v živo je 0.0000995 USD. Tržna kapitalizacija SIMON je 64,351.90142799860985 USD. Spremljajte posodobitve cen iz SIMON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Simon the Gator (SIMON) v živo je $ 0.0000995, s spremembo 5.63 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SIMON v USD je $ 0.0000995 na SIMON.
Kriptovaluta Simon the Gator je trenutno na #3216. mestu s tržno kapitalizacijo $ 64.35K, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 646.75M SIMON. V zadnjih 24 urah se je SIMON trgovalo med $ 0.0000898 (najnižje) in $ 0.0001003 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00509385059964004, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000093508083463039.
V kratkoročni uspešnosti se je SIMON premaknil +0.81% v zadnji uri in -9.96% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 8.30K.
Tržne informacije Simon the Gator (SIMON)
No.3216
$ 64.35K
$ 8.30K
$ 68.66K
646.75M
690,000,000
690,000,000
93.73%
ETH
Trenutna tržna kapitalizacija Simon the Gator je $ 64.35K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 8.30K. Obstoječa ponudba SIMON je 646.75M, skupna ponudba pa znaša 690000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 68.66K.
Zgodovina cene Simon the Gator, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.0000898
24H Nizka
$ 0.0001003
24H Visoka
$ 0.0000898
$ 0.0001003
$ 0.00509385059964004
$ 0.000093508083463039
+0.81%
+5.63%
-9.96%
-9.96%
Zgodovina cen Simon the Gator (SIMON) v USD
Sledite spremembam cen Simon the Gator za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.000005293
+5.63%
30 dni
$ -0.0001424
-58.87%
60 dni
$ -0.0011235
-91.87%
90 dni
$ -0.0009005
-90.05%
Današnja sprememba cene Simon the Gator
Danes je SIMON zabeležil spremembo $ +0.000005293 (+5.63%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Simon the Gator
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0001424 (-58.87%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Simon the Gator
Če pogled razširimo na 60 dni, se je SIMON spremenil za $ -0.0011235 (-91.87%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Simon the Gator
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.0009005 (-90.05%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Simon the Gator (SIMON) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Simon the Gator
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Simon the Gator, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Simon the Gator?
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Simon the Gator?
People want to know Simon the Gator (SIMON) price today for several key reasons: to make informed trading decisions, track their investment portfolio value, identify potential buying or selling opportunities, and monitor market trends. Real-time price data helps investors assess profitability, manage risk, and time their market entries or exits effectively in the volatile cryptocurrency market.
Napoved cene za kriptovaluto Simon the Gator
Napoved cene Simon the Gator (SIMON) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena SIMON v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Simon the Gator (SIMON) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Simon the Gator lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Simon the Gator v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen SIMON za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Simon the Gator.
O Simon the Gator
SIMON is a cryptocurrency asset designed to function as a medium of exchange in the digital world. It operates on a decentralized platform, utilizing blockchain technology to record transactions and maintain the integrity of its system. The primary purpose of SIMON is to facilitate peer-to-peer transactions, allowing users to send and receive payments without the need for a central authority. It uses a proof-of-work consensus mechanism, which requires miners to solve complex mathematical problems to validate transactions and add them to the blockchain. This design ensures the security and reliability of the SIMON network. In terms of supply, SIMON has a fixed issuance model, with a predetermined number of coins that will ever be in circulation.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Simon the Gator
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Simon the Gator? Nakup SIMON je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Simon the Gator. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Simon the Gator (SIMON).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 646.75M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Simon the Gator bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Simon the Gator
Z lastništvom kriptovalute Simon the Gator se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Nakup Simon the Gator (SIMON) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.
Simon the Gator is a bold, in-your-face memecoin built to “drain the crypto swamp” of scammers, weak hands, and market manipulators. Fueled by a Matt Furie–inspired mascot with zero tolerance for crocodile tears, the $SIMON community thrives on roasting detractors, challenging norms, and building hype through raw, unfiltered banter. With rapid price surges, a growing following, and a Telegram that promises no safe spaces, Simon the Gator positions itself as both a movement and a meme—rewarding those with the guts to ride the wave and mocking those who play it safe.
Simon the Gator Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje Simon the Gator razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Simon the Gator
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Simon the Gator?
Če bi kriptovaluta Simon the Gator rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Simon the Gator.
Koliko je kriptovaluta Simon the Gator vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Simon the Gator je $ 0.0000995. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Simon the Gator še vedno dobra naložba?
Simon the Gator ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v SIMON, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Simon the Gator?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Simon the Gator v vrednosti $ 8.30K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Simon the Gator?
Cena kriptovalute SIMON se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Simon the Gator v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena SIMON.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Simon the Gator?
Na ceno SIMON vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,377.92
+1.56%
ETH
3,437.01
+4.23%
SOL
160.73
+3.42%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.0993
+0.60%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za SIMON na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par SIMON/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Simon the Gator gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Simon the Gator letos rasla?
Cena kriptovalute Simon the Gator bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Simon the Gator (SIMON).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:12:33 (UTC+8)
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.