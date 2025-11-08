Današnja cena Simon the Gator

Današnja cena kriptovalute Simon the Gator (SIMON) v živo je $ 0.0000995, s spremembo 5.63 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SIMON v USD je $ 0.0000995 na SIMON.

Kriptovaluta Simon the Gator je trenutno na #3216. mestu s tržno kapitalizacijo $ 64.35K, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 646.75M SIMON. V zadnjih 24 urah se je SIMON trgovalo med $ 0.0000898 (najnižje) in $ 0.0001003 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00509385059964004, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000093508083463039.

V kratkoročni uspešnosti se je SIMON premaknil +0.81% v zadnji uri in -9.96% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 8.30K.

Tržne informacije Simon the Gator (SIMON)

Uvrstitev No.3216 Tržna kapitalizacija $ 64.35K$ 64.35K $ 64.35K Volumen (24H) $ 8.30K$ 8.30K $ 8.30K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 68.66K$ 68.66K $ 68.66K Zaloga v obtoku 646.75M 646.75M 646.75M Največja ponudba 690,000,000 690,000,000 690,000,000 Skupna ponudba 690,000,000 690,000,000 690,000,000 Hitrost kroženja 93.73% Javna veriga blokov ETH

Trenutna tržna kapitalizacija Simon the Gator je $ 64.35K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 8.30K. Obstoječa ponudba SIMON je 646.75M, skupna ponudba pa znaša 690000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 68.66K.