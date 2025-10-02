Tokenomika holoride (RIDE)

Tokenomika holoride (RIDE)

Odkrijte ključne vpoglede v holoride (RIDE), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Tokenomika in analiza cen holoride (RIDE)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za holoride (RIDE), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 776.95K
$ 776.95K
Skupna ponudba:
$ 999.79M
$ 999.79M
Razpoložljivi obtok:
$ 879.90M
$ 879.90M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 883.00K
$ 883.00K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 1.718
$ 1.718
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.000790125786622
$ 0.000790125786622
Trenutna cena:
$ 0.000883
$ 0.000883

Informacije o holoride (RIDE)

holoride creates an entirely new media category for passengers by connecting Extended Reality (XR) content with data points from the vehicle in real-time. These data points include physical feedback, like acceleration and steering, traffic data, as well as travel route and time. holoride’s technology provides a new type of immersion into any kind of VR content, creating a breathtaking, immersive experience, and significantly reducing motion sickness.

Uradna spletna stran:
https://www.holoride.com/
Bela knjiga:
https://docs.holoride.com/holoride_litepaper_v3_3.pdf
Raziskovalec blokov:
https://explorer.elrond.com/tokens/RIDE-7d18e9

Tokenomika holoride (RIDE): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike holoride (RIDE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov RIDE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov RIDE.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko RIDE, raziščite ceno žetona RIDE v živo!

Kako kupiti RIDE

Želite v svoj portfelj dodati holoride (RIDE)? MEXC podpira različne načine nakupa RIDE, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen holoride (RIDE)

Analiza zgodovine cen RIDE pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene RIDE

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal RIDE? Naša stran za napovedovanje cen RIDE združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.

Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb
Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX
#1 likvidnost v panogi
Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu
Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov
Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT
Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

