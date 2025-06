RIDE

holoride creates an entirely new media category for passengers by connecting Extended Reality (XR) content with data points from the vehicle in real-time. These data points include physical feedback, like acceleration and steering, traffic data, as well as travel route and time. holoride’s technology provides a new type of immersion into any kind of VR content, creating a breathtaking, immersive experience, and significantly reducing motion sickness.

Ime in priimek

UvrstitevNo.1902

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.01%

Razpoložljivi obtok879,899,580

Največja ponudba1,000,000,000

Skupna ponudba999,794,371

Hitrost kroženja0.8798%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov2.139262834933553,2022-01-12

Najnižja cena0.00099668949390602,2025-04-07

Javna veriga blokovEGLD

Panoga

Družbeni mediji

