Odkrijte ključne vpoglede v Robinhood xStock (HOODX), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-26 14:01:46 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Robinhood xStock (HOODX)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Robinhood xStock (HOODX), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 3.85M
$ 3.85M
Skupna ponudba:
$ 32.70K
$ 32.70K
Razpoložljivi obtok:
$ 32.70K
$ 32.70K
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 3.85M
$ 3.85M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 699.99
$ 699.99
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 91.00407335090168
$ 91.00407335090168
Trenutna cena:
$ 117.87
$ 117.87

Informacije o Robinhood xStock (HOODX)

Robinhood xStock (HOODx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. HOODx tracks the price of Robinhood Markets, Inc. (the underlying). HOODx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Robinhood Markets, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Uradna spletna stran:
https://assets.backed.fi/products/robinhood-xstock
Raziskovalec blokov:
https://solscan.io/token/XsvNBAYkrDRNhA7wPHQfX3ZUXZyZLdnCQDfHZ56bzpg

Tokenomika Robinhood xStock (HOODX): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Robinhood xStock (HOODX) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov HOODX, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov HOODX.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko HOODX, raziščite ceno žetona HOODX v živo!

Kako kupiti HOODX

Želite v svoj portfelj dodati Robinhood xStock (HOODX)? MEXC podpira različne načine nakupa HOODX, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen Robinhood xStock (HOODX)

Analiza zgodovine cen HOODX pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene HOODX

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal HOODX? Naša stran za napovedovanje cen HOODX združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

