Na podlagi vaše napovedi bi lahko Robinhood xStock zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 132.26.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Robinhood xStock zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 138.873.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena HOODX za leto 2027 $ 145.8166 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena HOODX za leto 2028 $ 153.1074 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena HOODX v letu 2029 $ 160.7628 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena HOODX v letu 2030 $ 168.8009 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena Robinhood xStock lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 274.9590.

Leta 2050 bi se cena Robinhood xStock lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 447.8793.