Današnja cena Robinhood xStock

Današnja cena kriptovalute Robinhood xStock (HOODX) v živo je $ 131.84, s spremembo 7.35 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz HOODX v USD je $ 131.84 na HOODX.

Kriptovaluta Robinhood xStock je trenutno na #1496. mestu s tržno kapitalizacijo $ 4.09M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 31.00K HOODX. V zadnjih 24 urah se je HOODX trgovalo med $ 121.07 (najnižje) in $ 132.48 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 153.08036045849482, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 91.00407335090168.

V kratkoročni uspešnosti se je HOODX premaknil +0.31% v zadnji uri in -10.57% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 70.79K.

Tržne informacije Robinhood xStock (HOODX)

Uvrstitev No.1496 Tržna kapitalizacija $ 4.09M$ 4.09M $ 4.09M Volumen (24H) $ 70.79K$ 70.79K $ 70.79K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 4.09M$ 4.09M $ 4.09M Zaloga v obtoku 31.00K 31.00K 31.00K Največja ponudba ---- -- Skupna ponudba 30,999.84548497 30,999.84548497 30,999.84548497 Javna veriga blokov SOL

