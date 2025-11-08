Današnja cena kriptovalute Robinhood xStock v živo je 131.84 USD. Tržna kapitalizacija HOODX je 4,087,019.6287384448 USD. Spremljajte posodobitve cen iz HOODX v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Robinhood xStock v živo je 131.84 USD. Tržna kapitalizacija HOODX je 4,087,019.6287384448 USD. Spremljajte posodobitve cen iz HOODX v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Robinhood xStock (HOODX) v živo je $ 131.84, s spremembo 7.35 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz HOODX v USD je $ 131.84 na HOODX.
Kriptovaluta Robinhood xStock je trenutno na #1496. mestu s tržno kapitalizacijo $ 4.09M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 31.00K HOODX. V zadnjih 24 urah se je HOODX trgovalo med $ 121.07 (najnižje) in $ 132.48 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 153.08036045849482, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 91.00407335090168.
V kratkoročni uspešnosti se je HOODX premaknil +0.31% v zadnji uri in -10.57% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 70.79K.
Tržne informacije Robinhood xStock (HOODX)
No.1496
$ 4.09M
$ 70.79K
$ 4.09M
31.00K
--
30,999.84548497
SOL
Trenutna tržna kapitalizacija Robinhood xStock je $ 4.09M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 70.79K. Obstoječa ponudba HOODX je 31.00K, skupna ponudba pa znaša 30999.84548497. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 4.09M.
Zgodovina cene Robinhood xStock, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 121.07
24H Nizka
$ 132.48
24H Visoka
$ 121.07
$ 132.48
$ 153.08036045849482
$ 91.00407335090168
+0.31%
+7.35%
-10.57%
-10.57%
Zgodovina cen Robinhood xStock (HOODX) v USD
Sledite spremembam cen Robinhood xStock za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +9.024
+7.35%
30 dni
$ -17.84
-11.92%
60 dni
$ +15.16
+12.99%
90 dni
$ +16.98
+14.78%
Današnja sprememba cene Robinhood xStock
Danes je HOODX zabeležil spremembo $ +9.024 (+7.35%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Robinhood xStock
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -17.84 (-11.92%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Robinhood xStock
Če pogled razširimo na 60 dni, se je HOODX spremenil za $ +15.16 (+12.99%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Robinhood xStock
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +16.98 (+14.78%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Robinhood xStock (HOODX) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Robinhood xStock
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Robinhood xStock, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Robinhood xStock?
Several key factors influence Robinhood's stock (HOOD) price:
1. User growth and trading volume - More active users typically boost revenue 2. Market volatility - Higher volatility increases trading activity and fees 3. Regulatory changes - New rules affecting retail trading impact operations 4. Competition from other brokers 5. Interest rates - Affect cash sweep revenue 6. Crypto market performance - Crypto trading generates significant revenue 7. Payment for order flow income 8. Overall market sentiment toward fintech stocks 9. Company earnings and guidance 10. Economic conditions affecting retail investor activity
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Robinhood xStock?
People want to know Robinhood xStock (HOODX) price today for several key reasons: investment decisions, portfolio tracking, market timing, and risk management. Traders need current pricing to buy/sell at optimal moments. Investors monitor daily fluctuations to assess performance and adjust holdings accordingly.
Napoved cene za kriptovaluto Robinhood xStock
Napoved cene Robinhood xStock (HOODX) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena HOODX v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Robinhood xStock (HOODX) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Robinhood xStock lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Robinhood xStock v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen HOODX za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Robinhood xStock.
O Robinhood xStock
HOODX is a cryptocurrency that operates on a decentralized platform, providing users with a means of conducting secure, anonymous transactions. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions, allowing users to send and receive payments without the need for a central authority. The asset uses a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency compared to the traditional proof-of-work model. HOODX is typically used within its own ecosystem for a variety of purposes, including but not limited to, purchasing goods and services, staking, and participating in network governance. Its issuance model is based on a fixed supply, ensuring scarcity and potentially enhancing its value over time.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Robinhood xStock
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Robinhood xStock? Nakup HOODX je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Robinhood xStock. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Robinhood xStock (HOODX).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 31.00K žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Robinhood xStock bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Robinhood xStock
Z lastništvom kriptovalute Robinhood xStock se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Nakup Robinhood xStock (HOODX) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.
Robinhood xStock (HOODx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. HOODx tracks the price of Robinhood Markets, Inc. (the underlying). HOODx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Robinhood Markets, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.
Robinhood xStock Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje Robinhood xStock razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Robinhood xStock
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Robinhood xStock?
Če bi kriptovaluta Robinhood xStock rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Robinhood xStock.
Koliko je kriptovaluta Robinhood xStock vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Robinhood xStock je $ 131.84. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Robinhood xStock še vedno dobra naložba?
Robinhood xStock ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v HOODX, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Robinhood xStock?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Robinhood xStock v vrednosti $ 70.79K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Robinhood xStock?
Cena kriptovalute HOODX se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Robinhood xStock v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena HOODX.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Robinhood xStock?
Na ceno HOODX vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,260.99
+1.44%
ETH
3,449.8
+4.61%
SOL
161.18
+3.71%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.1024
+0.88%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za HOODX na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par HOODX/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Robinhood xStock gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Robinhood xStock letos rasla?
Cena kriptovalute Robinhood xStock bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Robinhood xStock (HOODX).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:15:56 (UTC+8)
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.