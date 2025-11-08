BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Robinhood xStock v živo je 131.84 USD. Tržna kapitalizacija HOODX je 4,087,019.6287384448 USD. Spremljajte posodobitve cen iz HOODX v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

$131.8
Robinhood xStock (HOODX) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:15:56 (UTC+8)

Današnja cena Robinhood xStock

Današnja cena kriptovalute Robinhood xStock (HOODX) v živo je $ 131.84, s spremembo 7.35 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz HOODX v USD je $ 131.84 na HOODX.

Kriptovaluta Robinhood xStock je trenutno na #1496. mestu s tržno kapitalizacijo $ 4.09M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 31.00K HOODX. V zadnjih 24 urah se je HOODX trgovalo med $ 121.07 (najnižje) in $ 132.48 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 153.08036045849482, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 91.00407335090168.

V kratkoročni uspešnosti se je HOODX premaknil +0.31% v zadnji uri in -10.57% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 70.79K.

Tržne informacije Robinhood xStock (HOODX)

$ 4.09M
$ 70.79K
$ 4.09M
31.00K
--
30,999.84548497
SOL

Trenutna tržna kapitalizacija Robinhood xStock je $ 4.09M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 70.79K. Obstoječa ponudba HOODX je 31.00K, skupna ponudba pa znaša 30999.84548497. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 4.09M.

Zgodovina cene Robinhood xStock, USD

24-urni razpon sprememb cen:
24H Nizka
24H Visoka

+0.31%

+7.35%

-10.57%

-10.57%

Zgodovina cen Robinhood xStock (HOODX) v USD

Sledite spremembam cen Robinhood xStock za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +9.024+7.35%
30 dni$ -17.84-11.92%
60 dni$ +15.16+12.99%
90 dni$ +16.98+14.78%
Današnja sprememba cene Robinhood xStock

Danes je HOODX zabeležil spremembo $ +9.024 (+7.35%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Robinhood xStock

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -17.84 (-11.92%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Robinhood xStock

Če pogled razširimo na 60 dni, se je HOODX spremenil za $ +15.16 (+12.99%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Robinhood xStock

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +16.98 (+14.78%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Robinhood xStock (HOODX) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Robinhood xStock.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Robinhood xStock

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Robinhood xStock, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Robinhood xStock?

Several key factors influence Robinhood's stock (HOOD) price:

1. User growth and trading volume - More active users typically boost revenue
2. Market volatility - Higher volatility increases trading activity and fees
3. Regulatory changes - New rules affecting retail trading impact operations
4. Competition from other brokers
5. Interest rates - Affect cash sweep revenue
6. Crypto market performance - Crypto trading generates significant revenue
7. Payment for order flow income
8. Overall market sentiment toward fintech stocks
9. Company earnings and guidance
10. Economic conditions affecting retail investor activity

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Robinhood xStock?

People want to know Robinhood xStock (HOODX) price today for several key reasons: investment decisions, portfolio tracking, market timing, and risk management. Traders need current pricing to buy/sell at optimal moments. Investors monitor daily fluctuations to assess performance and adjust holdings accordingly.

Napoved cene za kriptovaluto Robinhood xStock

Napoved cene Robinhood xStock (HOODX) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena HOODX v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Robinhood xStock (HOODX) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Robinhood xStock lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Robinhood xStock v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen HOODX za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Robinhood xStock.

O Robinhood xStock

HOODX is a cryptocurrency that operates on a decentralized platform, providing users with a means of conducting secure, anonymous transactions. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions, allowing users to send and receive payments without the need for a central authority. The asset uses a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency compared to the traditional proof-of-work model. HOODX is typically used within its own ecosystem for a variety of purposes, including but not limited to, purchasing goods and services, staking, and participating in network governance. Its issuance model is based on a fixed supply, ensuring scarcity and potentially enhancing its value over time.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Robinhood xStock

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Robinhood xStock? Nakup HOODX je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Robinhood xStock. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Robinhood xStock (HOODX).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 31.00K žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Robinhood xStock bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Robinhood xStock (HOODX)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Robinhood xStock

Z lastništvom kriptovalute Robinhood xStock se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Robinhood xStock (HOODX) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Kaj je Robinhood xStock (HOODX)

Robinhood xStock (HOODx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. HOODx tracks the price of Robinhood Markets, Inc. (the underlying). HOODx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Robinhood Markets, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Robinhood xStock Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Robinhood xStock razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Uradna Robinhood xStock spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Robinhood xStock

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Robinhood xStock?
Če bi kriptovaluta Robinhood xStock rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Robinhood xStock.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:15:56 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Robinhood xStock (HOODX)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

