සජීවී VCITY සඳහා අද මිල -- USD කි. VCITY සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි VCITY මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී VCITY සඳහා අද මිල -- USD කි. VCITY සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි VCITY මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

VCITY ගැන වැඩි විස්තර

VCITY මිල තොරතුරු

VCITY ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

VCITY මිල පුරෝකථනය

උපයන්න

Airdrop+

පුවත්

බ්ලොගය

දැන ගන්න

VCITY ලාංඡනය

VCITY මිල(VCITY)

ලැයිස්තුගත නොකළ

USD
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-10-06 04:37:23 (UTC+8)

VCITY (VCITY) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
--
----
පැය 24 පහළ
--
----
24H ඉහළ

--
----

--
----

--
----

--
----

--

--

--

--

VCITY (VCITY) තත්‍ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, -- ක අවම අගයක් සහ -- ක උපරිම අගයක් අතර VCITY වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. VCITYහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල -- වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල -- වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව VCITY පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -- කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -- කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

VCITY (VCITY) වෙළඳපල තොරතුරු

--
----

--
----

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

VCITY හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව -- සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම -- සමඟින් VCITY හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, -- කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ -- කි.

VCITY (VCITY) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා VCITYහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
No Data
VCITY අද මිල වෙනස

අද, VCITY එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, -- (--) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

VCITY දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල -- (--) කින් ඉහළ ගියේය.

VCITY දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, VCITY එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, -- (--), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

VCITY දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල -- (--), කින් චලනය විය.

VCITY (VCITY) යනු කුමක්ද

MEXC වෙතින් VCITY ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ VCITY ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට VCITY ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ VCITY ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ VCITY මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

VCITY මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ VCITY (VCITY) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ VCITY (VCITY) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? VCITY සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් VCITY මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

VCITY (VCITY) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

VCITYVCITY හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් VCITY ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

VCITY (VCITY) මිලදී ගන්නා ආකාරය

VCITY මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් VCITY MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

VCITY දේශීය මුදල් වෙත

1 VCITY(VCITY) සිට VND
--
1 VCITY(VCITY) සිට AUD
A$--
1 VCITY(VCITY) සිට GBP
--
1 VCITY(VCITY) සිට EUR
--
1 VCITY(VCITY) සිට USD
$--
1 VCITY(VCITY) සිට MYR
RM--
1 VCITY(VCITY) සිට TRY
--
1 VCITY(VCITY) සිට JPY
¥--
1 VCITY(VCITY) සිට ARS
ARS$--
1 VCITY(VCITY) සිට RUB
--
1 VCITY(VCITY) සිට INR
--
1 VCITY(VCITY) සිට IDR
Rp--
1 VCITY(VCITY) සිට KRW
--
1 VCITY(VCITY) සිට PHP
--
1 VCITY(VCITY) සිට EGP
￡E.--
1 VCITY(VCITY) සිට BRL
R$--
1 VCITY(VCITY) සිට CAD
C$--
1 VCITY(VCITY) සිට BDT
--
1 VCITY(VCITY) සිට NGN
--
1 VCITY(VCITY) සිට COP
$--
1 VCITY(VCITY) සිට ZAR
R.--
1 VCITY(VCITY) සිට UAH
--
1 VCITY(VCITY) සිට TZS
T.Sh.--
1 VCITY(VCITY) සිට VES
Bs--
1 VCITY(VCITY) සිට CLP
$--
1 VCITY(VCITY) සිට PKR
Rs--
1 VCITY(VCITY) සිට KZT
--
1 VCITY(VCITY) සිට THB
฿--
1 VCITY(VCITY) සිට TWD
NT$--
1 VCITY(VCITY) සිට AED
د.إ--
1 VCITY(VCITY) සිට CHF
Fr--
1 VCITY(VCITY) සිට HKD
HK$--
1 VCITY(VCITY) සිට AMD
֏--
1 VCITY(VCITY) සිට MAD
.د.م--
1 VCITY(VCITY) සිට MXN
$--
1 VCITY(VCITY) සිට SAR
ريال--
1 VCITY(VCITY) සිට ETB
Br--
1 VCITY(VCITY) සිට KES
KSh--
1 VCITY(VCITY) සිට JOD
د.أ--
1 VCITY(VCITY) සිට PLN
--
1 VCITY(VCITY) සිට RON
лв--
1 VCITY(VCITY) සිට SEK
kr--
1 VCITY(VCITY) සිට BGN
лв--
1 VCITY(VCITY) සිට HUF
Ft--
1 VCITY(VCITY) සිට CZK
--
1 VCITY(VCITY) සිට KWD
د.ك--
1 VCITY(VCITY) සිට ILS
--
1 VCITY(VCITY) සිට BOB
Bs--
1 VCITY(VCITY) සිට AZN
--
1 VCITY(VCITY) සිට TJS
SM--
1 VCITY(VCITY) සිට GEL
--
1 VCITY(VCITY) සිට AOA
Kz--
1 VCITY(VCITY) සිට BHD
.د.ب--
1 VCITY(VCITY) සිට BMD
$--
1 VCITY(VCITY) සිට DKK
kr--
1 VCITY(VCITY) සිට HNL
L--
1 VCITY(VCITY) සිට MUR
--
1 VCITY(VCITY) සිට NAD
$--
1 VCITY(VCITY) සිට NOK
kr--
1 VCITY(VCITY) සිට NZD
$--
1 VCITY(VCITY) සිට PAB
B/.--
1 VCITY(VCITY) සිට PGK
K--
1 VCITY(VCITY) සිට QAR
ر.ق--
1 VCITY(VCITY) සිට RSD
дин.--
1 VCITY(VCITY) සිට UZS
soʻm--
1 VCITY(VCITY) සිට ALL
L--
1 VCITY(VCITY) සිට ANG
ƒ--
1 VCITY(VCITY) සිට AWG
ƒ--
1 VCITY(VCITY) සිට BBD
$--
1 VCITY(VCITY) සිට BAM
KM--
1 VCITY(VCITY) සිට BIF
Fr--
1 VCITY(VCITY) සිට BND
$--
1 VCITY(VCITY) සිට BSD
$--
1 VCITY(VCITY) සිට JMD
$--
1 VCITY(VCITY) සිට KHR
--
1 VCITY(VCITY) සිට KMF
Fr--
1 VCITY(VCITY) සිට LAK
--
1 VCITY(VCITY) සිට LKR
Rs--
1 VCITY(VCITY) සිට MDL
L--
1 VCITY(VCITY) සිට MGA
Ar--
1 VCITY(VCITY) සිට MOP
P--
1 VCITY(VCITY) සිට MVR
--
1 VCITY(VCITY) සිට MWK
MK--
1 VCITY(VCITY) සිට MZN
MT--
1 VCITY(VCITY) සිට NPR
Rs--
1 VCITY(VCITY) සිට PYG
--
1 VCITY(VCITY) සිට RWF
Fr--
1 VCITY(VCITY) සිට SBD
$--
1 VCITY(VCITY) සිට SCR
--
1 VCITY(VCITY) සිට SRD
$--
1 VCITY(VCITY) සිට SVC
$--
1 VCITY(VCITY) සිට SZL
L--
1 VCITY(VCITY) සිට TMT
m--
1 VCITY(VCITY) සිට TND
د.ت--
1 VCITY(VCITY) සිට TTD
$--
1 VCITY(VCITY) සිට UGX
Sh--
1 VCITY(VCITY) සිට XAF
Fr--
1 VCITY(VCITY) සිට XCD
$--
1 VCITY(VCITY) සිට XOF
Fr--
1 VCITY(VCITY) සිට XPF
Fr--
1 VCITY(VCITY) සිට BWP
P--
1 VCITY(VCITY) සිට BZD
$--
1 VCITY(VCITY) සිට CVE
$--
1 VCITY(VCITY) සිට DJF
Fr--
1 VCITY(VCITY) සිට DOP
$--
1 VCITY(VCITY) සිට DZD
د.ج--
1 VCITY(VCITY) සිට FJD
$--
1 VCITY(VCITY) සිට GNF
Fr--
1 VCITY(VCITY) සිට GTQ
Q--
1 VCITY(VCITY) සිට GYD
$--
1 VCITY(VCITY) සිට ISK
kr--

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: VCITY පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

VCITY (VCITY) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද VCITY හි සජීවී මිල, USD වලින් -- USD වේ.
VCITY සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
VCITY සිට USD දක්වා වත්මන් මිල -- කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
VCITY හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
VCITY සඳහා වෙළඳපොල සීමාව -- USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
VCITY හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
VCITY හි සංසරණ සැපයුම -- USD වේ.
VCITY හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
-- USD ක ATH මිලක් VCITY අත්කර ගති.
VCITY හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
-- USD ක ATL මිලක් VCITY අත්කර ගති.
VCITY හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
VCITY සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී VCITY වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව VCITY මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා VCITY මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-10-06 04:37:23 (UTC+8)

VCITY (VCITY) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
10-05 21:29:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16දාම-මත දත්ත
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

උණුසුම් පුවත්

SEC vs නවෝත්පාදනය: නවතම සාධනය

October 5, 2025

MEXC හි මාර්ජින් භීචර්ස් අතිරේක: වාසිය හා චැලෙන්ජ් ගණනාවක්කින් දෙකක උපයාම් කළමනාකරණය

October 3, 2025

ඊතර් $4000 කින් පහත දැමිමෙන් පසුව ප්‍රතිසංයෝජනය වේ

October 2, 2025
තවත් බලන්න

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

VCITY-සිට-USD කැල්කියුලේටරය

ප්‍රමාණය

VCITY
VCITY
USD
USD

1 VCITY = -- USD

අදම MEXC හා එක්වන්න

-- ක ස්පොට් සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව
-- ක අනාගත ගනුදෙනු සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක අනාගත ගනුදෙනු ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව