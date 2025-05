Taiko (TAIKO) යනු කුමක්ද

Taiko is a fully permissionless and decentralized Ethereum-equivalent ZK-Rollup. This means using Taiko is exactly the same as using Ethereum. Not only does Taiko support all EVM opcodes, but it supports the full JSON-RPC execution client API.

MEXC වෙතින් Taiko ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Taiko ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



Taiko මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Taiko,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. TAIKO හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Taikoමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Taiko මිල ඉතිහාසය

TAIKOහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් TAIKOහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Taiko මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Taiko (TAIKO) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Taiko මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Taiko MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

TAIKO දේශීය මුදල් වෙත

Taiko පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Taiko පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Taiko (TAIKO) හි මිල කීයද? Taiko (TAIKO)හි සජීවී මිල 0.7347 USD වේ. Taiko (TAIKO) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Taiko හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 75.84M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ TAIKOහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.7347 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Taiko (TAIKO) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Taiko (TAIKO) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 103.23M USD වේ. Taiko (TAIKO) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Taiko (TAIKO) හි ඉහළම මිල 4 USD වේ. Taiko (TAIKO) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Taiko (TAIKO) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 1.56K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

