Sperax Makes DeFi Services Accessible to All Built with our original blockchain design --- BDLS consensus protocol, Sperax offers a highperformance blockchain that is truly secure in the real internet environment compared with other top-ranked BFT consensus-based blockchains, such as Cosmos (Tendermint), Polkadot (GRANDPA), and Ethereum (Casper FFG). On top of Sperax blockchain consensus infrastructure, the Sperax Foundation issues a native multi-currency stablecoin sCOIN, the first among public blockchain ecosystems. It bridges the gap between Internet users and crypto-native applications. In Sperax, we believe that more people deserve to enjoy the benefits of blockchain-enabled Decentralized Finance (DeFi) applications. In January 2020, Sperax secured over 6M USD in seed funding round, with leading investors including Outlier Ventures, FBG Capital and Newstyle Capital. On March 18, 2020, Sperax launched its first public sale on Cobak, Korea’s largest cryptocurrency community, with a 200K USD allocation sold out in less than 20 minutes. SPA is the native utility token for the Sperax blockchain. It fuels the ecosystem and reflects the value of the network. SPA also grants token holders the right to participate in the governance process in the system.

MEXC වෙතින් Sperax ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Sperax ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට SPA ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Sperax ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Sperax මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Sperax මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Sperax,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. SPA හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Speraxමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Sperax මිල ඉතිහාසය

SPAහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් SPAහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Sperax මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Sperax (SPA) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Sperax මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Sperax MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

1SPA සිට VNDවෙත ₫ 486.332847 1SPA සිට AUDවෙත A$ 0.02939885 1SPA සිට GBPවෙත £ 0.01422525 1SPA සිට EURවෙත € 0.01688063 1SPA සිට USDවෙත $ 0.018967 1SPA සිට MYRවෙත RM 0.08117876 1SPA සිට TRYවෙත ₺ 0.73478158 1SPA සිට JPYවෙත ¥ 2.76595761 1SPA සිට RUBවෙත ₽ 1.52551581 1SPA සිට INRවෙත ₹ 1.62338553 1SPA සිට IDRවෙත Rp 316.11654022 1SPA සිට KRWවෙත ₩ 26.5272462 1SPA සිට PHPවෙත ₱ 1.05797926 1SPA සිට EGPවෙත £E. 0.9521434 1SPA සිට BRLවෙත R$ 0.10678421 1SPA සිට CADවෙත C$ 0.02636413 1SPA සිට BDTවෙත ৳ 2.30012809 1SPA සිට NGNවෙත ₦ 30.3472 1SPA සිට UAHවෙත ₴ 0.78637182 1SPA සිට VESවෙත Bs 1.744964 1SPA සිට PKRවෙත Rs 5.32915799 1SPA සිට KZTවෙත ₸ 9.68189482 1SPA සිට THBවෙත ฿ 0.63330813 1SPA සිට TWDවෙත NT$ 0.57204472 1SPA සිට AEDවෙත د.إ 0.06960889 1SPA සිට CHFවෙත Fr 0.01574261 1SPA සිට HKDවෙත HK$ 0.1479426 1SPA සිට MADවෙත .د.م 0.17696211 1SPA සිට MXNවෙත $ 0.36758046

Sperax සම්පත්

Sperax පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Sperax පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Sperax (SPA) හි මිල කීයද? Sperax (SPA)හි සජීවී මිල 0.018967 USD වේ. Sperax (SPA) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Sperax හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 32.09M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ SPAහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.018967 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Sperax (SPA) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Sperax (SPA) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 1.69B USD වේ. Sperax (SPA) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Sperax (SPA) හි ඉහළම මිල 0.24148 USD වේ. Sperax (SPA) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Sperax (SPA) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 89.34K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

