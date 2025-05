mCoin (MCOIN) යනු කුමක්ද

MCOIN is M20 Chain native token, a secure and developer-friendly blockchain built to bring the next billion users to Web3. M20 is designed to accelerate the crypto economy that will contribute to expand the ecosystem of web3 builders and creators with trading tools, Play-to-Earn games and eventually serving as the foundational infrastructure for an open Metaverse offering educational programs, marketing and commercial opportunities and virtual entertainment services. The project’s main purpose is to make the ecosystems accessible from a wider community through a multichain approach. MCOIN will create a bridge through which users can access many different ecosystems.

MEXC වෙතින් mCoin ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ mCoin ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට MCOIN ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ mCoin ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ mCoin මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

mCoin මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ mCoin,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. MCOIN හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ mCoinමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

mCoin මිල ඉතිහාසය

MCOINහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් MCOINහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ mCoin මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

mCoin (MCOIN) මිලදී ගන්නා ආකාරය

mCoin මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් mCoin MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

MCOIN දේශීය මුදල් වෙත

1MCOIN සිට VNDවෙත ₫ 2,597.4333 1MCOIN සිට AUDවෙත A$ 0.157015 1MCOIN සිට GBPවෙත £ 0.075975 1MCOIN සිට EURවෙත € 0.090157 1MCOIN සිට USDවෙත $ 0.1013 1MCOIN සිට MYRවෙත RM 0.433564 1MCOIN සිට TRYවෙත ₺ 3.926388 1MCOIN සිට JPYවෙත ¥ 14.768527 1MCOIN සිට RUBවෙත ₽ 8.141481 1MCOIN සිට INRවෙත ₹ 8.678371 1MCOIN සිට IDRවෙත Rp 1,660.655472 1MCOIN සිට KRWවෙත ₩ 141.28311 1MCOIN සිට PHPවෙත ₱ 5.651527 1MCOIN සිට EGPවෙත £E. 5.107546 1MCOIN සිට BRLවෙත R$ 0.570319 1MCOIN සිට CADවෙත C$ 0.140807 1MCOIN සිට BDTවෙත ৳ 12.284651 1MCOIN සිට NGNවෙත ₦ 162.08 1MCOIN සිට UAHවෙත ₴ 4.199898 1MCOIN සිට VESවෙත Bs 9.3196 1MCOIN සිට PKRවෙත Rs 28.462261 1MCOIN සිට KZTවෙත ₸ 51.709598 1MCOIN සිට THBවෙත ฿ 3.384433 1MCOIN සිට TWDවෙත NT$ 3.057234 1MCOIN සිට AEDවෙත د.إ 0.371771 1MCOIN සිට CHFවෙත Fr 0.084079 1MCOIN සිට HKDවෙත HK$ 0.79014 1MCOIN සිට MADවෙත .د.م 0.945129 1MCOIN සිට MXNවෙත $ 1.963194

mCoin සම්පත්

mCoin පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: mCoin පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද mCoin (MCOIN) හි මිල කීයද? mCoin (MCOIN)හි සජීවී මිල 0.1013 USD වේ. mCoin (MCOIN) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? mCoin හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 17.93M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ MCOINහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.1013 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. mCoin (MCOIN) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? mCoin (MCOIN) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 177.00M USD වේ. mCoin (MCOIN) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, mCoin (MCOIN) හි ඉහළම මිල 3.05 USD වේ. mCoin (MCOIN) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? mCoin (MCOIN) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 288.41K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.

MEXC Referral Program vs KuCoin Referral Program: Which Offers Better Benefits? ලිපිය කොටසක් වන සාවද්‍ය මුල් ණය යතිමින් ගනුදෙනු කර පුළුල් කිරීම සහ ඉදිරියට පෙරළීම් වෙනුවෙන් පරිශීලකයන් මුල් ටික්කරුවෝ වන පුළුවන් බොහෝ උපදෙස් ලබා දී ඇත. ලිපිය තුළ පිළිබඳව මුලු කෙටි ඇමතුම් බැලීම් බව පවතින අතර, නැවත පණිවුඩ විවෘතකර ගැනීම නමුත් නිවැරදි එක එකය කෙසේද පිළිබඳව පරීක්ෂා කර ඇති අතර මාරු කිරීමේ අගය නැවත විචාර කරයි.