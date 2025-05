MAGIC (MAGIC) යනු කුමක්ද

Initially a Loot derivative, Treasure has transformed into a sprawling ecosystem that sits at the intersection of DeFi, NFTs, and Gaming. Our dual resource economy--composed of MAGIC and treasures--are meant as a bridge between wider crypto metaverses.

MEXC වෙතින් MAGIC ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ MAGIC ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට MAGIC ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ MAGIC ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ MAGIC මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

MAGIC මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ MAGIC,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. MAGIC හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ MAGICමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

MAGIC මිල ඉතිහාසය

MAGICහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් MAGICහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ MAGIC මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

MAGIC (MAGIC) මිලදී ගන්නා ආකාරය

MAGIC මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් MAGIC MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

MAGIC දේශීය මුදල් වෙත

1MAGIC සිට VNDවෙත ₫ 4,599.22617 1MAGIC සිට AUDවෙත A$ 0.2780235 1MAGIC සිට GBPවෙත £ 0.1345275 1MAGIC සිට EURවෙත € 0.1596393 1MAGIC සිට USDවෙත $ 0.17937 1MAGIC සිට MYRවෙත RM 0.7677036 1MAGIC සිට TRYවෙත ₺ 6.9523812 1MAGIC සිට JPYවෙත ¥ 26.1503523 1MAGIC සිට RUBවෙත ₽ 14.4159669 1MAGIC සිට INRවෙත ₹ 15.3684216 1MAGIC සිට IDRවෙත Rp 2,989.4988042 1MAGIC සිට KRWවෙත ₩ 250.167339 1MAGIC සිට PHPවෙත ₱ 10.0070523 1MAGIC සිට EGPවෙත £E. 9.0438354 1MAGIC සිට BRLවෙත R$ 1.0098531 1MAGIC සිට CADවෙත C$ 0.2493243 1MAGIC සිට BDTවෙත ৳ 21.7521999 1MAGIC සිට NGNවෙත ₦ 286.992 1MAGIC සිට UAHවෙත ₴ 7.4366802 1MAGIC සිට VESවෙත Bs 16.50204 1MAGIC සිට PKRවෙත Rs 50.3975889 1MAGIC සිට KZTවෙත ₸ 91.5612102 1MAGIC සිට THBවෙත ฿ 5.9927517 1MAGIC සිට TWDවෙත NT$ 5.416974 1MAGIC සිට AEDවෙත د.إ 0.6582879 1MAGIC සිට CHFවෙත Fr 0.1488771 1MAGIC සිට HKDවෙත HK$ 1.399086 1MAGIC සිට MADවෙත .د.م 1.6735221 1MAGIC සිට MXNවෙත $ 3.4761906

MAGIC සම්පත්

MAGIC පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: MAGIC පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද MAGIC (MAGIC) හි මිල කීයද? MAGIC (MAGIC)හි සජීවී මිල 0.17937 USD වේ. MAGIC (MAGIC) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? MAGIC හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම -- USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ MAGICහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.17937 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. MAGIC (MAGIC) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? MAGIC (MAGIC) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම -- USD වේ. MAGIC (MAGIC) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, MAGIC (MAGIC) හි ඉහළම මිල 6.5 USD වේ. MAGIC (MAGIC) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? MAGIC (MAGIC) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 4.82M USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.

MEXC Referral Program vs KuCoin Referral Program: Which Offers Better Benefits? ලිපිය කොටසක් වන සාවද්‍ය මුල් ණය යතිමින් ගනුදෙනු කර පුළුල් කිරීම සහ ඉදිරියට පෙරළීම් වෙනුවෙන් පරිශීලකයන් මුල් ටික්කරුවෝ වන පුළුවන් බොහෝ උපදෙස් ලබා දී ඇත. ලිපිය තුළ පිළිබඳව මුලු කෙටි ඇමතුම් බැලීම් බව පවතින අතර, නැවත පණිවුඩ විවෘතකර ගැනීම නමුත් නිවැරදි එක එකය කෙසේද පිළිබඳව පරීක්ෂා කර ඇති අතර මාරු කිරීමේ අගය නැවත විචාර කරයි.